El Festival Internacional de Jazz regresa a Granada el próximo 1 de noviembre

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira, ha presentado el 44 Festival Internacional de Jazz de Granada que tendrá lugar del 1 al 9 de noviembre en la capital nazarí. El acto ha contado con la presencia del delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Fernando Ega, Fundación Caja Rural, Poli Servían, Fundación La Caixa en colaboración con Caixabank, Rosa Marques y la directora de Festival, Mariche Huertas.

El edil ha asegurado que “un año más, Granada se convierte en el epicentro del jazz internacional. Amantes del jazz de todos los rincones del mundo se reunirán en Granada para disfrutar no solo de su encanto, sino de una experiencia musical inolvidable”.

En esta edición, artistas que representan el pasado, presente y futuro del mejor jazz se darán cita en escenarios icónicos como el Teatro Isabel La Católica y el Teatro La Chumbera, del 1 al 9 de noviembre.

Según Ferreira, este año, el Festival de Jazz de Granada nos invita a un viaje sonoro por los más vibrantes subgéneros del jazz. Desde el hip hop y el funk del talentoso Theo Croker, pasando por el ritmo apasionado del jazz cubano de Alfredo Rodríguez, hasta el cautivador be bop de la mano de Lakecia Benjamin, o el irresistible swing y jazz manouche de Cyrille Aimée. “Cada uno de estos artistas es un referente indiscutible en su estilo, y para muchos, será su primera vez sobre los escenarios del Festival”.

Una mención especial merece el legendario Bill Evans, ex miembro de la banda de Miles Davis, quien regresará para deslumbrar con su Vansband All Stars y recibir el galardón más prestigioso del evento: "La Granada del Festival de Jazz".

Como broche, el festival cerrará con un espectáculo único de Jazz Flamenco, de la mano del reconocido saxofonista y cantaor Antonio Lizana. Además, este año en el impresionante Teatro La Chumbera, que ofrecerá vistas inigualables a la Alhambra para disfrutar de esta celebración musical.

El concejal ha asegurado que, “el festival también se distingue por sus valores. Si el año pasado honramos el papel crucial de la mujer instrumentista en la historia del jazz, este año lo dedicamos a una causa igualmente significativa: los Migrantes, trazando un poderoso paralelismo con la diáspora africana y el doloroso viaje que los esclavos africanos vivieron hacia el continente americano, un capítulo histórico que dio origen a este género musical tan profundo y universal”.

De esta manera, el Teatro Isabel la Católica acogerá el día 1 de noviembre a Theo Croker, el sábado 2 a Cyrille Aimée, el miércoles 6 de noviembre, Lakecia Benjamin, el jueves 7, Bill Evans y Vansband All Star; el Viernes 8 , Alberto Rodríguez Trio y como colofón final, el día 9 de noviembre en el Teatro de la Chumbera, Especial Jazz Flamenco con Antonio Lizana Quintet.

Ferreira ha explicado que esta edición cuenta también con su versión solidaria, por un lado, Tatatachan preparados, listos…Jazz, dirigido a niñas y niños en situación especial y de vulnerabilidad económica y social. Jesús Mata y su banda ofrecerán un concierto didáctico con el objeto de que hagan al niño y niña descubrir el jazz de una manera lúdica, interactiva y a modo de cuento.

Por su parte el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Fernando Egea, ha destacado como actividades paralelas la exposición Carteles de Juan Vida, 1982-2024, que la componen los carteles relacionados con los festivales de Jazz en Granada y de la Costa. Además de la participación del flamenco-jazz con Antonio Lizana en La Chumbera. Continuando así la apuesta por apoyar la música por parte de la Junta de Andalucía en nuestra ciudad.

Por otro lado, auspiciado por la Fundación La Caixa, Jazz para los mayores, una actividad didáctica para introducir a mayores en la historia y la evolución del jazz, ofreciendo una experiencia práctica mediante la escucha de música jazz y fomentando la interacción social y el disfrute compartido de la música.

La presente edición quiere rendir un especial homenaje a quien fue compañero de escenario del legendario Miles Davis, el afamado saxofonista Bill Evans concediéndole “La Granada Del Festival De Jazz”.

La celebración del festival se extenderá por toda la ciudad de la mano de iniciativas privadas con conciertos, exposiciones como Los carteles de Juan Vida, organizado por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y actividades jazzísticas que alargarán los trasnoches granadinos.

El arte de la fotografía estará también presente en el mismo escenario del Teatro Isabel la Católica antes de los conciertos. Los más afamados fotógrafos exhibirán su arte con fotografías de artistas, conciertos y momentos mágicos del festival de jazz.

El festival contará de nuevo con el Bono Cultural que promoverá que más jóvenes asistan al legendario Festival Internacional de Jazz de Granada, y genere habito cultural jazzístico y descubran la belleza de este bello género musical aún muy desconocido, ha concluido Ferreira.