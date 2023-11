El Festival de Granada recibirá este lunes la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España

La Academia de las Artes Escénicas de España entrega cada año sus máximas distinciones a aquellos profesionales que han contribuido con su trabajo a la excelencia y la dignificación de la profesión. El Festival de Granada recibirá este próximo lunes la Medalla de Oro 2023 en reconocimiento a su labor en la divulgación y creación artística.

La entrega de galardones tendrá lugar desde las 20:30 horas en una cena gala en el hotel Wellington de Madrid. La presidenta de esta institución, Cayetana Guillén-Cuervo, acompañada por Silvia Marsó y Carles Sans conducirán la entrega de Medallas de Oro y Distinciones de Honor. A esta cena de gala asistirán representantes de las principales instituciones públicas que apoyan a la Academia. El acto se podrá seguir en streaming desde el canal de YouTube de la Academia.

Este año, la Junta directiva de la Academia de las Artes Escénicas entregará las Medallas de Oro a las siguientes instituciones: Escalante Centre Teatral (Valencia), Fira del Circ Trapezi de Reus (Tarragona), Teatro Sanpol (Madrid), Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Teatro Arriaga Antzokia (Bilbao) y Teatre del Liceu (Barcelona).

Las distinciones de Académicos y Académicas de Honor, también decididos por la junta directiva de la asociación, serán para los siguientes profesionales: Josep María Pou, Emma Vilarasau, Carlos Latre, Chevi Mudaray, Ramiro Osorio y Ana Belén.

La Academia de las Artes Escénicas de España entrega estas distinciones desde su fundación en 2014 con el objetivo de reconocer y potenciar el trabajo constante y la lucha por la excelencia en todas las profesiones relacionadas con las artes escénicas.

Medallas de Oro

Escalante Centre Teatral: Fundado en 1985 por la Diputación Provincial de Valencia para potenciar el teatro entre los niños, recibió en 1995 la Medalla al Mérito de las Bellas Artes en su categoría de plata. El Escalante se ha convertido en una plataforma que ha servido para impulsar y consolidar las trayectorias de los y las profesionales de la dramaturgia, la composición, la dirección, la interpretación, la escenografía, los equipos técnicos y tantos otros referentes de las artes escénicas valencianas.

Fira del Circ Trapezi: Desde 1997 Trapezi llena las calles y los teatros de espectáculos que convierten las plazas de Reus en espacios escénicos y transforman la ciudad en una gran pista de circo. En 2007 la Generalitat otorgó el premio Nacional de Cultura a los directores artísticos del Trapezi por su aportación a la dignificación y al desarrollo del circo en Cataluña, tanto en la vertiente artística como por la incidencia en el público; por la voluntad de descentralización cultural y dinamización comarcal; para ser núcleo de encuentro e intercambio, y por haberse convertido en un referente entre los festivales europeos. En 2012 fue galardonado con el Premio Nacional de Circo.

Teatro Sanpol: El Teatro Sanpol desarrolla desde 1983 una importante actividad cultural dedicada a los niños, los jóvenes y las familias que asisten a nuestras representaciones. Colabora desde sus inicios tanto con instituciones públicas como privadas en la realización conjunta de actividades artísticas dirigidas al público infantil y familiar.

Festival Internacional de Música y Danza de Granada: Este festival lleva desde 1952 siendo una de las citas culturales más emblemáticas de Granada. El Festival de Granada se ha dado a conocer por los extraordinarios lugares de celebración de sus espectáculos y por la presencia de los grandes intérpretes del momento, junto a acertadas apuestas por jóvenes artistas llamados a ser los maestros del futuro. Ha acogido muy temprano a figuras como Teresa Berganza, Antonio el bailarín, Vladimir Ashkenazy, Jessye Norman, Monstserrat Caballé o Joaquín Achúcarro, entre otros. Esta vocación se mantiene en la actualidad programando cada año, junto a las grandes figuras de la música y la danza, a sobresalientes artistas jóvenes, músicos y bailarines, o integrando en sus proyectos a importantes profesionales que respaldan proyectos noveles.

Teatro Arriaga Antzokia: Desde que el 31 de mayo de 1890 abriera sus puertas con una representación de la ópera La Gioconda, el Teatro Arriaga ha construido una historia viva de 133 años, en los que ha superado todo tipo de vicisitudes, desde un incendio a unas inundaciones. El principal teatro de Bilbao es hoy uno de los más importantes de España, gracias a la calidad de sus programaciones, repleta de grandes artistas y espectáculos, y a su importante labor de producción propia. Ahora, bajo la dirección artística de Calixto Bieito, el impulso de la escena local y la internacionalización son dos de sus principales objetivos.

Gran Teatre del Liceu: El Gran Teatro del Liceo, popularmente conocido como el Liceu, es un teatro de ópera situado en la Rambla de Barcelona. Inaugurado en 1847, es uno de los teatros en activo más antiguos y reputados de la ciudad. Ha sido el único teatro de ópera de España que ha tenido una actividad ininterrumpida desde su inauguración, a pesar de haber sufrido dos veces el trauma de un incendio y un proceso de reconstrucción.

Académicos y académicas de honor

Josep María Pou: Prestigioso actor y director de teatro español, cuenta con una consolidada carrera teatral con más de 50 obras a sus espaldas, carrera que ha compaginado con una excelente trayectoria en televisión y cine donde ha trabajado a las órdenes de los más prestigiosos directores españoles. Ha recibido numerosos premios a lo largo de de su carrera, entre ellos el Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura, el Premi Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya, el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, 4 Premios MAX, Premio Ondas, Fotogramas de Plata, etc. Actualmente ejerce como director artístico del teatro Goya de Barcelona y es socio fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Emma Vilarasau: Su trayectoria teatral abarca más de 50 interpretaciones desde 1982, incluyendo obras como 'La Flauta mágica', 'La boda de Fígaro', 'La infanticida', 'Un tranvía llamado deseo', 'Un matrimonio de Boston', 'Agosto', '¿Quién teme a Virginia Woolf?', 'Los días felices', 'Mamá', 'Medea', 'La cabra', '¿o quién es Sylvia?', 'La Golondrina' y 'Todos eran hijos míos', entre otros.

Entre los galardones que ha recibido se pueden destacar los tres premios de la Crítica teatral de Barcelona en los años 1991-92, 1992-93 y 1998-99, cuatro premios Butaca en los años 1998, 2000, 2013 y 2022, el premio Sant Jordi de cine en 2005, el premio Extraordinario Ciudad de Sant Cugat en 2008, el premio a mejor actriz del WorldFest-Houston International Film Festival en 2013, el premio Max a mejor actriz de teatro en 2014, la Cruz de San Jorge de la Generalidad de Cataluña en 2015 y el Premio Nacional de Cultura en 2017.

Carlos Latre: Está considerado el mejor imitador de nuestro país. Arranca su carrera en la radio en 1996, medio que no ha dejado nunca, en emisoras como RNE, Radio España y Onda Cero, dónde ha dirigido y presentado su propio programa.

En teatro ha escrito, producido, dirigido y protagonizado todos sus espectáculos, desde 'Uno más uno no son dos' (2000), 'Yes We Spain' (2003) o el más actual y exitoso 'One Man Show' (2020). Ha protagonizado el musical 'Golfus de Roma' y ha dirigido el espectáculo 'McGuffin'.

Es el primer español fichado por la cadena estadounidense CBS para colaborar en el programa 'The World’s Best', presentado por James Corden. En 2022 se convierte en el primer español que se somete a un estudio neurocientífico para determinar sus habilidades para imitar voces y encontrar vías de ayuda a personas con afasia.

Chevi Mudaray: Coreógrafo y bailarín, decide formar compañía propia en 1987 después de haber acumulado una extensa experiencia como bailarín y profesor en prestigiosas compañías españolas, estadounidenses, inglesas y alemanas. Sus creaciones han visitado los teatros y festivales más prestigiosos de la escena nacional e internacional y han supuesto un éxito de crítica y público, lo que le ha otorgado un lugar privilegiado por parte de la prensa especializada en danza de nuestro país. Combina su trabajo de Director en la compañía con su labor pedagógica como profesor en diversos centros e instituciones dentro y fuera de España. Obtuvo el Premio Nacional de Danza en 2006

Ramiro Osorio: Director General del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Ha sido asesor de la Dirección de Promoción Nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes y Coordinador General de la Muestra Nacional de Teatro. En 1985 es nombrado Director de Teatro y Danza de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Osorio ha sido el artífice de la redacción y aprobación en el Congreso de la Ley General de Cultura de Colombia, convirtiéndose después en el primer Ministro de Cultura del país entre 1997 y 1998, en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, cuando el Instituto Colombiano de Cultura se convirtió en Ministerio.

Ha publicado diversos ensayos sobre teatro, políticas y gestión cultural. Ha formado parte de juntas directivas y consejos asesores de instituciones culturales en Iberoamérica y ha sido consultor de la UNESCO, la Corporación Andina de Fomento y la Organización de Estados Iberoamericanos OEI. Fue maestro de la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, de las Universidades de Guanajuato, Aguascalientes y del Bajío en México y de las universidades Javeriana y Tadeo Lozano de Bogotá.

Ana Belén: Socia fundadora y vocal de la Academia de las Artes Escénicas de España en la primera Junta Directiva. Cantante y actriz, ha sido también productora y directora y es una de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo y de la escena española. Con más de cuatro décadas de trayectoria, su carrera artística está avalada con más de cuarenta películas, una veintena de obras de teatro y más de treinta y cinco discos. Ha sido nominada en dos ocasiones al Grammy Latino y ha sido galardonada con más de 20 premios a lo largo de su carrera, entre otros, Fotogramas de Plata, Premio Unión de Actores, TP de Oro, Premio Ondas y varias candidaturas a los Premios Goya.