El Festival de Tango comienza este jueves con la actuación de Osvaldo Jiménez o Binelli – Fermán dúo

El Festival de Tango de Granada, el más antiguo y premiado de Europa, celebra su 32º edición, que está dedicada al escritor Julio Cortázar. Este jueves 1 de octubre comienzan las actuaciones en el teatro Isabel La Católica, con todas las medidas de seguridad para prevenir el contagio por coronavirus. ‘Tangos para Lautrec’ será el primer espectáculo, con Osvaldo Jiménez, voz y guitarra; los actores Claudio Vegas y Malou; Juanma Navia, flauta. Participarán también en este primer día del Festival los bailarines de tango Carlos Guevara y Débora Godoy y Binelli – Fermán Dúo, bandoneón y piano, quienes presentarán ‘Las circunstancias del tango’.

Carlos Guevara y Débora Godoy han recibido clases con grandes maestros como Pepito Avellaneda y Los Dinzel. Han participado en varias películas de tango. Han actuado en el Teatro Colón y el Teatro Cervantes de Buenos Aires, en casas de tango como Caminito, El Esquinazo, Café Tortoni, Michelangelo, etc. Han participado en numerosos Festivales de Tango. Están realizando desde hace más de una década una excelente labor en la enseñanza del tango danza en Granada desde su Academia de baile ‘Che Buenos Aires’ en Jun. Han participado en la última Cumbre Mundial del Tango Melilla 2018.

Osvaldo Jiménez es un cantante, compositor y guitarrista, que actuará también este jueves en el Festival de Tango de Granada. Participó en varias ediciones de los Festivales de Tango ‘Eladia Blázquez’ de Lanjarón, Granada y otros Festivales nacionales e internacionales. Interpreta, además de un repertorio clásico gardeliano, poemas a ritmo de tango de Rubén Darío, Luis García Montero o Federico García Lorca. Es considerado una de las mejores voces de estilo gardeliano del tango actual y actuó en el Festival de Tango de Buenos Aires y la Academia Nacional del Tango en el año 2016. Tiene tres CD: ‘Tango a tres’, ‘Gardelianas’ y recientemente ha editado el CD ‘Sabores’ con letras de Alfredo Lombardo que él musicalizó. Participó en la última Cumbre Mundial del Tango en Melilla 2018. En esta edición del Festival ofrecerá ‘Tangos para Lautrec’ sobre un relato de Julio Cortázar.

Daniel Binelli, internacionalmente reconocido compositor, arreglador y maestro del bandoneón, ha realizado extensas giras de conciertos como solista y con sus alianzas musicales. Binelli es reconocido como el máximo exponente de la música de Astor Piazzolla. En 1989, Daniel Binelli se unió al New Tango Sextet de Astor Piazzolla, junto a quien realizó varias giras internacionales. Orquestas con las que Binelli se presentó como solista incluyen a la Sinfónica de Filadelfia, Atlanta, Virginia, Sidney, Montreal, Ottawa, San Petersburgo y Tonhalle de Zurich. Algunos de los directores con quien ha colaborado, incluyen a: Charles Dutoit, Lalo Schiffrin, Franz Paul Decker, Robert Spano JoAnn Faletta, Giselle Ben Dor, Isaiah Jackson, Michael Christie, Lior. Shambadal and Daniel Schweitzer, Binelli dirigió la operita ‘María de Buenos Aires’ de Astor Piazzolla, junto a la cantante italiana Milva. Las colaboraciones del Maestro Binelli incluyen su dúo con la pianista Polly Ferman y el

guitarrista Eduardo Isaac, así también con el Binelli- Ferman- Isaac Trío. Daniel Binelli es el Director Musical de la compañía Tango Metrópolis, y ha aparecido en el documental de la PBS ‘Tango the Spirit of Argentina’ y uno que la BBC creó sobre la vida de Astor Piazzolla’.

Binelli es un reconocido compositor que ha creado música para instrumentos solistas, quinteto, cámara y orquestas sinfónicas, ballet y cine. Su versatilidad le ha permitido trabajar con los lenguajes que van desde el estilo del tango al contemporáneo. Algunas de las orquestas y ensembles que le han comisionado composiciones y arreglos, de Daniel Binelli incluyen a La Sinfónicas de Zurich, Edmonton, Buffalo Philharmonic, Festival de Música de Colorado Music Festival, Filarmónica de Montevideo, de Colombia Symphony, Buglisi-Foreman Dance Company, Tango Metropolis Company, GlamourTango Company, Milva así también como la Orquesta Típica Osvaldo Pugliese Orquesta y Tango 7. Binelli ha compuesto música para los films India Pravile, Funes un Gran Amor y Tango Baile Nuestro.

Polly Ferman es una de las máximas intérpretes de la música de las Américas. Continúa cautivando al público con su excelente interpretación de compositores latinoamericanos. Su maestría de este repertorio ha llevado a que El Japan Times la distinguiera como ‘Embajadora de la música de las Américas’. Las numerosas grabaciones de Ferman incluyen: Ernesto Lecuona Danzas Cubanas, ‘Habaneras, Milongas, Tangos’, Música para piano de Ariel Ramírez, Argentine Piano Music, Ariel Ramirez, La Última Palabra, Waltzes of the America, Piano Music by Ernesto Nazareth, Imágenes, Orquestango I, Orquestango II, New Tango Vision, Tango Reunion, recorded live in Poland. Tango Fado, “Tango Ahora”, “GlamourTango”, “Homage to Tango, The Music of Daniel Binelli”, “Loving, The Tango of Astor Piazzolla”, and “Tango Metropolis”. Las giras internacionales de Ferman, como solista, han incluido actuaciones con prestigiosas orquestas, incluyendo a las Sinfónicas de San Francisco, Sacramento, Indianápolis, Tokio, Filipinas, Ucrania, la Sinfónica Nacional de la Argentina, la de Sao Paulo y Filarmónica de Montevideo, entre otras, así también en recitales en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Takemitsu Hall de Tokio, Saint Martin in the Fields, de Londres y el Teatro Colón de Buenos Aires.

Ferman ha creado y dirige desde el piano ‘Glamour Tango’, un proyecto multimedia de música y danza, único por contar con un elenco totalmente femenino. Elmáximo homenaje a la reafirmaciónde la Mujer como tal. Ferman ha fundado en la ciudad de Nueva York, en el 1984, Pan American Musical Art Research, Inc, PAMAR, una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es el de promover el reconocimiento y apreciación de las culturas de Latinoamérica.