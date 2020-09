Los feriantes denuncian que están “pasando hambre” porque llevan un año sin trabajar

No cabe duda de que la pandemia del coronavirus está provocando una crisis económica en muchos sectores. No solo debido al cierre de los establecimientos durante el estado de alarma, sino que una vez se ha levantado el confinamiento obligatorio marcado por el Gobierno para frenar los contagios y las muertes causadas por el Covid-19, esa crisis se va a alargar durante bastantes meses más.

Y, prueba de ello, es la cancelación de todas las ferias, fiestas patronales y de los barrios que se suelen celebrar durante la época estival. Propietarios y montadores de atracciones, puestos de comida rápida, quioscos de chucherías, algodones de azúcar y fruta caramelizada… Desde febrero hasta octubre comienzan sus rutas por los diferentes pueblos y ciudades de España y con lo que ganan consiguen pagar sus impuestos, hipotecas y mantener a sus familias durante los tres restantes meses del año.

Sin embargo, este verano el Covid-19 ha hecho que todas esas ferias se cancelen, al menos en Andalucía, para evitar contagios masivos, con lo que un incontable número de familias españolas se han quedado sin su forma de ganarse la vida. Y es que nada más que en nuestra comunidad se contabiliza que el sector genera ocho mil puestos de trabajo directos e indirectos, de los que un millar son en Granada.

El Estado les ha ofrecido una ayuda de poco más de 600 euros al mes, con la que prácticamente no pueden pagar los alquileres o hipotecas de las naves en las que almacenan el material que después llevan a las ferias, o la cuota de autónomos. Mucho menos les da para gastos personales.

“Hay compañeros que se han buscado otro trabajo como conductores de camión, pero está todo igual de parado. Es muy duro ver cómo compañeros te llaman para ver si puedes echarle una mano porque no han encontrado nada y sus hijos están pasando hambre”, denuncia el presidente de la Asociación provincial de Feriantes de Granada, Víctor Manuel Fernández, quien recuerda que están sin trabajar desde octubre de 2019 cuando terminó la temporada anterior.

La Junta recomendó no celebrar ferias

De hecho, el Gobierno no ha prohibido ‘per se’ la celebración de ferias; lo ha dejado en mano de las Comunidades Autónomas. Y la Junta de Andalucía ha recomendado a los ayuntamientos que no las celebren. “Fue solo una recomendación, pero los ayuntamientos no se han querido arriesgar y mucho menos cuando hemos visto cómo han surgido los rebrotes de este verano”, apunta Fernández, quien hace hincapié en que en otras comunidades sí que se han seguido celebrando con todas las medidas de seguridad necesarias para evitar los contagios, “lo que ha permitido que esos compañeros sí que hayan podido salvar algo de la temporada”.

Víctor, que tiene una empresa familiar de atracciones infantiles, lamenta que los ayuntamientos a los que lleva más de 50 años llevando sus ‘cacharritos’ “no hayan contado con él para ayudarle”. En este sentido, una de sus propuestas pasa porque de las partidas presupuestarias destinadas a las fiestas y eventos que este año no se han celebrado se destine una parte a subvencionar a los feriantes que todos los años dan vida al municipio durante sus días festivos.

“En las ferias no nos hacemos ricos, simplemente sacamos lo justo para sobrevivir el resto del año. Nos sentimos discriminados”, indica Fernández, quien ve “unas previsiones muy oscuras para 2021”, sobre todo después de que ya se sepa que la celebración de los carnavales de Cádiz pende de un hilo y los de Tenerife se han aplazado hasta el segundo trimestre de 2021. “Va a ser la ruina total para el sector”.

Concentración en Sevilla

Así las cosas, para intentar buscar una solución, la Unión de Industriales Feriantes de España (UIFE) ha convocado una ‘cacerolada’ para este jueves frente al Parlamento de Andalucía, coincidiendo con la celebración del Pleno ordinario, que supone retomar la movilización que protagonizaron en junio por diferentes capitales andaluzas y que les llevó a concentrarse en Granada el 15 de junio y en Madrid el 24 de ese mismo mes.

La concentración de protesta en la capital andaluza, que se celebrará desde las 10:30 a las 14:30, tiene como convocantes a la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla y sus delegaciones en Cádiz y Huelva y cinco asociaciones provinciales de Empresarios Feriantes (Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga), que registraron el 27 de agosto la comunicación previa de ejercicio del derecho de reunión ante la Subdelegación del Gobierno de Sevilla.

Por eso, la pretensión de los feriantes andaluces es mantener este jueves un encuentro con “algún representante de la Junta” con el objetivo de tener “la viabilidad de poder trabajar”.

Lectura de manifiesto

El manifiesto de los feriantes de Andalucía reclama, entre algunas de las medidas, que “se extienda la prestación por cese de actividad y ERTE por fuerza mayor” más allá del estado de alarma y que hacen extensivo hasta el segundo trimestre del año 2021.

Otras medidas económicas y tributarias que demandan los feriantes andaluces son “moratorias específicas en préstamos personales, hipotecarios o de inversión”, garantía de liquidez con Líneas ICO, prorrogar la suspensión de plazos tributarios, recuperar la aplicación del IVA del tipo reducido del 10%, la exención en su totalidad de impuestos y tasas como el IBI y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (ITVM), así como su inclusión dentro de la distribución de Fondo Social Extraordinario existente para las comunidades autónomas.