Familias de Maracena denuncian que el nuevo instituto "no tiene el personal mínimo" ni está bien equipado

Las familias de Maracena se alegraron con la reciente apertura de un nuevo instituto en el municipio ya que "por fin podrían desdoblar el colapsado IES Manuel de Falla, donde años atrás se hacinaban los alumnos en aulas prefabricadas en espacios reducidos", según informan en un escrito remitido a este medio. Sin embargo, lamentan que dos meses después de la inauguración, el centro "no tiene el personal mínimo" ni está bien equipado.

"Más de 90 familias presentamos un escrito a la delegada de Educación en octubre, del que todavía no hemos tenido respuesta. Se ha abierto un centro sin dotación ninguna y los poderes públicos hacen oídos sordos a nuestras peticiones", lamentan. Las familias aseguran que es "una pena" y que "tras varios años de demandas" se ha vuelto "a la casilla de salida". "Si la situación sigue así, tendremos que manifestarnos en la puerta de la Delegación, porque con respeto y buen hacer no nos han dado respuesta", apuntan.

En el escrito remitido, las familias de Maracena han enumerado una serie de problemas que tiene el nuevo instituto: "El centro no tiene el personal mínimo para atender a los alumnos y las familias; no hay administrativo y el conserje está puesto por el ayuntamiento - no hay ningún puesto perteneciente a educación-. No hay pizarras digitales en las aulas. Nuestros hijos e hijas dan clase como hace más de 50 años con tiza y papel. No hay ordenadores en las clases ni en ninguna otras dependencias. No hay ordenadores en el aula de informática ni para las clases de robótica, ni en los departamentos, etc. Se está impartiendo robótica con hojas de papel en un cuaderno - sin ordenadores, sin robots, sin tarjetas de programación, etc-".

Otros problemas que las familias han detectado en el nuevo instituto y que han detallado en el escrito con los siguientes: "Salta la luz cuando se pone el aire. Siguen con luz y agua de obra. No hay calefacción ya que es de aerotermia y al ponerla salta. Se acerca el invierno y tememos que las condiciones de temperatura sean tercermundistas. A lo que hay que añadir la cantidad de gripes y enfermedades respiratorias que se producirán cuando no se pueda ventilar. En el aula de tecnología solo hay armarios sin dotación de ningún tipo. La biblioteca apenas tiene 20 libros y eso que este año la Consejería había apostado por fomentar la lectura. Tendrán que leer lo que traigan de casa y en las casas donde no haya recursos no se podrá leer. No se puede atender a la diversidad del alumnado, ya que no hay recursos -tecnológicos, materiales, etc). La metodología es la misma para todos, da igual que un alumno tenga TDAH, dislexia, discalculia, todos aprenden de la misma forma, con tiza, pizarra, fotocopias y la imaginación y el buen hacer de los docentes. No hay cafetería. No hay ni jabón ni papel en los aseos".