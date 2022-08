Fallece el cantaor granadino Antonio Gómez 'El Colorao'

El mundo del flamenco granadino se vuelve a teñir de luto por la inesperada muerte del cantaor Antonio Gómez ‘El Colorao’. "Hace a penas unos meses fallecía su hermano mayor, José 'El Colorao', iniciador de una saga en la que destacaba también el menor de los tres hermanos cantaores, Enrique, igualmente desaparecido. Tras la muerte de Antonio, se cierra un importante capítulo de la música jonda de la provincia y de Andalucía, con la desaparición de una generación de cantaores hermanos entre sí, que ha dado origen a una de las sagas más prolíficas del acervo granadino donde destacan su hijo Sergio 'El Colorao' y sobrinos como Rafaela Gómez, Raúl Mikey, El Moreno y su nieto Antonio ‘El Salvaje’, destaca el cantaor Juan Pinilla.

Antonio Gómez García 'El Colorao' nació en Granada el 5 de mayo de 1951 y se inició en el flamenco siendo apenas un niño. Premiado en concursos del Realejo, la peña El Rincón del Cante de Córdoba, Valdepeñas, Lucena y Málaga, 'El Colorao' fue una de las grandes figuras que engrosaron los carteles de los festivales de los años 70 y 80 compartiendo escenario con artistas como Camarón, José Menese, Beni de Cádiz, La Paquera de Jerez, El Cabrero, Luis de Córdoba o Juanito Villar, según destaca también Juan Pinilla.

"En 1977 grabó un disco para la casa Zafiro bajo el título ‘Como mi sangre’, donde se hizo acompañar por la guitarra de Juan Carmona ‘Habichuela’, dejando muestra de su impronta en cantes como la seguiriya, malagueñas, peteneras, tarantos, tientos, fandangos y soleá. En 1980 su voz aparece en la Antología Flamenca que publica Zafiro, donde comparte protagonismo con Chocolate, Fernanda de Utrera, Chiquetete o la Perla de Cádiz. En 1992 representó a Granada en la Expo Universal de Sevilla. En el año 2000 publicó el disco ‘Mis Raíces’. Su última grabación fue registrada con el título ‘Por la madrugá’ en 2015", añade Juan Pinilla.

"Antonio ha sido uno de los cantaores más queridos de esta tierra, no solo ya por los compañeros de su generación, sino por la enorme labor divulgativa y pedagógica que ha realizado con un gran número de voces jóvenes de nuestra provincia. Las reacciones no han tardado en sucederse. Nada más conocer la noticia, la cantaora Estrella Morente, que esta noche actúa en Loja, escribió: “Qué pena, es una lástima verdadera, se nos van los mejores. Se va una buena persona, alguien que queríamos mucho en mi familia.” Curro Andrés, compañero de generación de Antonio Gómez recuerda que “ha sido un gran padre, una gran persona". "Lo acompañé a la grabación de su primer disco con Juan Habichuela, estuve día tras día en su preparación. Me pidió que lo acompañara con las palmas, y lo hice con sumo gusto. Ha sido un grandísimo aficionado, jamás habló mal ni destructivamente de los compañeros. Ahí está el cariño de sus hijos, cómo los ha criado, con fatigas en muchos momentos, pero ahí está esa gran familia que formó. Se va una buena persona y un aficionado enorme que conocía todos los palos”.

El guitarrista y guitarrero Francisco Manuel Díaz, al borde de las lágrimas, recordaba que les unía “toda una vida de cariño y de contacto profesional y personal". "Recuerdo que me lo llevé a dos giras que hicimos por Francia y por Suiza, y que siempre ha estado a la altura de las circunstancias porque era un cantaor muy largo que se entregaba siempre. La última gran satisfacción que me llevaré con él es que tuve la suerte de acompañarlo hace apenas unos meses en el homenaje que le hicimos y mi guitarra estuvo al servicio suyo y de su hermano José que también nos dejó hace poco. Ese recuerdo me lo llevaré mientras viva”, asegura.

Matilde Bautista, técnico de Cultura de la Diputación de Granada, destaca que Antonio ha sido “uno de los mejores maestros para las jóvenes generaciones porque tenía la capacidad de conocer los cantes y de enseñarlos desde el respeto y el conocimiento, acertando además con lo que cada alumno necesitaba según sus cualidades. Ha sido alguien muy cercano para mí y quiero destacar esa labor tan imprescindible que ha llevado a cabo”.

Josefa Martínez, presidenta de la Federación Provincial de Peñas Flamencas, asegura estar en shock por lo “inesperado de la noticia". "Lo sentimos mucho y quiero mandar mi pésame a la familia porque es una pérdida muy grande. Se va un maestro que ha enseñado a muchísima gente y que ha dedicado toda su vida al flamenco. Le hicimos un homenaje muy reciente desde la Federación y le dedicamos el circuito provincial”. En iguales términos se ha expresado el presidente de la Peña La Platería, Víctor Vázquez, quien destaca que “Antonio ha sido siempre una persona muy cercana y un patriarca que además ha sido maestro de mucha gente joven, que se sentía orgullosa de ser discípula de El Colorao. Era una persona muy querida y que ha tenido siempre una relación muy cercana con La Platería, prestándose siempre que lo requeríamos".

Antonio 'El Colorao' será despedido el domingo desde su Granada, esa ciudad a la que cantó con sumo gusto y devoción, y a la que representó orgulloso como conocedor y digno embajador de los cantes autóctonos de la tierra.