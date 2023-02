Llega el fin de semana y la agenda musical está cargada de eventos que reunirán a mucha gente en las salas granadinas. Los principales conciertos serán el de Macaco y la presentación de su nuevo disco y el de Falete. Sin embargo, todos los géneros musicales están representados en unos días con mucha variedad musical. Por eso, GranadaDigital te trae todos los conciertos que se darán en la ciudad y la provincia de Granada este fin de semana.

Conciertos en Granada el jueves 9 de febrero

Antes del inicio del fin de semana ya habrá salas que acogerán música en directo. En la sala Rocknrolla, a partir de las 22:30 horas, se realizará un concierto de hip-hop llamado Gra-Z Rap, en el que estarán los artistas AkasG o Kooldres. También se podrá escuchar el pop-rock/indie de Amore en la sala Planta Baja, a las 21:30 horas, o a los cantautores Olivia Lavarda y La Pau, que unirán su música en la Taberna J&J, a partir de las 21:00 horas. En la sala Lemon Rock estará el grupo de música celta Rodríguez Celtic Band (22:30 horas). Mientras, los que quieran vivir un concierto de rock se podrán dirigir a la Sala Riff de Armilla, donde actuará La Cuchilla (21:00 horas), un grupo que se autodefine como "rock and roll sin contemplaciones y sin etiquetas ejecutado con autoridad".

Además, no hay que olvidar que estos próximos días serán los últimos del espectáculo The Hole X, del que se puede disfrutar desde el 2 de febrero en Huerta del Rasillo. Este domingo será la despedida de este evento.

Conciertos en Granada el viernes 10 de febrero

El viernes por la noche se darán conciertos muy variados. Los que se decanten por salir este día tendrán las opciones de Sienna (Planta Baja, 21:00 horas), la música urbana de KG970 (El Tren, 21:00 horas), la electrónica de Marta Hammond (Lemon Rock, 21:45 horas), o la música mestiza de Iratxo (Taberna J&J, 21:30 hors), entre otros. En Granada10, los seguidores del hip-hop podrán disfrutar de la presencia de Sokez y Hyde Tyson y Dolores y Mazmorras, a partir de las 21:00 horas. Mientras, llegará a Rocknrolla el grupo Arizona (22:30 horas), que realizará versiones de rock desde los años 60 hasta la actualidad. Otro grupo de tributos, Los Gambones del Castillo, estará en la sala New Chicago a partir de las 22:30 horas.

El flamenco y la música clásica también tendrán cabida este viernes. El primero se podrá vivir gracias al concierto de Enkalomaos de flamenco fusión en el Pub Liberia, a las 22:00 horas). También será día del Recital Flamenco de Antonio Heredia 'El Nono', que estará en el Teatro Isabel la Católica a partir de las 20:30 horas. A las 19:30 horas, comenzará el concierto de la Orquesta Ciudad de Granada en el Auditorio Manuel de Falla.

Conciertos en Granada el sábado 11 de febrero

El sábado será el día grande en cuanto a conciertos se refiere. A la ciudad de Granada llegarán artistas como Macaco , que actuará en el Teatro CajaGranada, a las 21:00 horas, para presentar su nuevo disco con colaboraciones internacionales 'Vuélame el corazón', o Falete, que actuará en el Teatro José Tamayo de La Chana, a las 20:30 horas. Otro concierto destacado será el del grupo de rock Carolina Durante en Industrial Copera de La Zubia, a las 21:00 horas.

Burgos, Almería, Granada, Valladolid, Gijón, Santiago, Cáceres&Badajoz (TBA)….. seguimosssss ya Fin de gira 4xavales pic.twitter.com/8Hjs1su9mj — CAROLINA DURANTE (@carolinadurante) February 1, 2023

Otras múltiples opciones para el sábado serán la música urbana de Bon Calso (Granada10), el pop-rock/indie de La Jetée y Bendita Tú (Planta Baja, 21:00), o el concierto de Rufus T. Firefly en la Sala El Tren, a partir de las 21:30 hors. Sin embargo, los géneros a elegir este día serán muy variopintos. Habrá música de cantautores gracias a Ángel Calvo (Centro Lucini, 19:30), reggae de la mano de Red Soul Community (Lemon Rock, 18:00) e incluso musicales, con el espectáculo Cabaret. El Musical (Palacio de Congresos, 20:00). Además, la Taberna J&J celebrará su aniversario con el grupo de mestizaje Jaguardiente, a partir de las 21:30 horas. También habrá conciertos de versiones y tributos. De este género estará la opción de Nina Brown (Rocknrolla, 22:30) y la de Luna y Clavel, que realizará un tributo al cantautor granadino Carlos Cano (Palacio de Congresos, 21:00).

En cuanto a la música clásica, se podrá vivir en directo la Gala Lírica, dirigida por el violinista granadino Edmon Levon y que contará con Miriam Zubieta (soprano), Cristina Toledo (soprano) y David Oller (barítono). Y fuera de Granada, también habrá oferta musical. En Zafarraya llegará el flamenco de José Valencia, a la Plaza de la Libertad, a las 18:00 horas. El Teatro Calderón de Motril acogerá a las 21:00 horas el jazz de One for my baby. En Alfacar, la sala La Carraca ofrecerá el rock de Selvanauta y Exilio a Plutón (21:00). Este género también estará presente en Churriana de la Vega, donde está programada la sesión Jam Rock (Zenith Pub, 22:00 horas).

Conciertos en Granada el domingo 12 de febrero

El fin de semana se cerrará con varios conciertos de música clásica. Para el domingo, están previstos el habitual concierto Una hora de Cámara , en el Auditorio Manuel de Falla, a las 12:00 horas, y la música ligera de Arturo Pareja Obregón, en el Teatro Isabel la Católica, a las 20:00 horas. También será día de cantautores gracias al granadino Paco Chica (Lemon Rock, 17:30) o a la unión de Nico Martos y Samu Ortiga (Taberna J&J, 20:00). Los que se acerquen al Planta Baja a partir de las 19:00 horas, disfrutarán del pop-rock/indie de Pablo Und Destruktion. Finalmente, cabe recordar que el domingo será el último día del espectáculo The Hole X.