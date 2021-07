El drama de los cortes de luz: “Con la ola de calor la comida se nos ha echado a perder”

Los vecinos de la zona Norte de Granada se enfrentan un día más a la cruda realidad. Los cortes de luz siguen sin dar tregua y vienen sufriéndolos desde hace más de una década y ni Endesa ni las instituciones parecen tener capacidad para solventarlos. El verano está dificultando la mejora de este problema, los vecinos llevan sufriendo desde hace más de una década los cortes de luz. El nuevo alcalde de Granada, Paco Cuenca, asegura que la prioridad de este mandato es solucionar la falta de suministro eléctrico para las familias que pagan mensualmente su factura. Un equipo de GranadaDigital ha visitado el barrio para atestiguar de primera mano la difícil situación.

“Hemos estado en reuniones, manifestaciones y hemos hablado con Endesa. Esto es todos los días y nadie lo arregla. Hubo un juicio antes de la pandemia, y cuando llegamos nos amenazaron. Nos dijeron que si decíamos algo nos echaban de nuestra casa. Nosotros pagamos religiosamente nuestra factura cada mes, si alguien no la paga es su problema, no el mío. Yo en eso no me meto, que cada uno se apañe con su droga. Lo que no puede ser es que paguemos la luz y llevemos 11 años con cortes de luz”, cuenta Paqui, una vecina del distrito Norte.

Los residentes de esta zona de la capital están hartos de luchar por lo que se supone que es un derecho. Desesperados, como se ve en el vídeo que está disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital, recuerdan que pagan “religiosamente” cada mes su factura de la luz y que nadie soluciona este grave problema que afecta a todos los sectores y personas, independientemente de la edad. “Hay niños pequeños que no pueden dormir por el calor, los estudiantes no pueden utilizar sus ordenadores, y también hay personas que necesitan estar conectados al oxígeno. Es imposible vivir así, llevamos desde la Nochebuena de 1999 hasta ahora con este problema” agrega Paqui, quién además añade que “en el Colegio de La Paz han puesto su propio transformador porque no podían dar clase, las guarderías han estado cerradas durante el invierno porque no había calefacción y en el centro de salud cancelan las citas porque no se puede hacer nada sin luz. Solo ponen parches y nos dicen que hay enganches ilegales”, denuncian los vecinos.

Con esta situación, los residentes de este barrio han tenido que recurrir a remedios caseros para saber cuándo ‘apagar’ la luz si sufren un corte. Para ello han puesto etiquetas en los interruptores para no ‘dejar la luz encendida’ en caso de que vuelva y no haya nadie en casa. Incluso tienen un despliegue de linternas por toda la casa para poder bajar las escaleras, ir a la cocina y bañarse sin peligro de caída, aunque a veces es inevitable.

Además de los problemas cotidianos, también les está afectando a nivel sanitario. “A mi marido lo operaron del corazón, y venían a curarlo a casa con linternas. Le quitaron los puntos de la misma manera porque las enfermeras no veían. Esta situación me está afectando con la salud mental, sufro de ansiedad y de tensión porque me pongo muy nerviosa cuando se va la luz”, comenta Paqui.

No pueden comprar comida para varios días porque los cortes de luz pueden producirse durante más de siete u ocho horas y, por lo tanto, toda la comida se descongela y se pone en mal estado. “El otro día compré helados para mi nieto y tuve que tirarlos todos”, dice otra de las vecinas de la zona Norte. Tampoco pueden disfrutar del ocio, ya que es imposible ver una película completa ni leer un libro. “España jugó el otro día y no pudimos ver el último penalti, parece una tontería pero a todos nos gusta ver la televisión y disfrutar sin miedo”, añade Paqui.

Elena Calero, también residente del mismo distrito, sufrió una caída en su casa que ha provocado su inmovilidad durante un tiempo. “Me caí sobre el sillón porque no veía. Hinqué la rodilla en el suelo y estuve tirada sin poder levantarme más de dos horas. Me encontraron mis hijos vomitada, mareada y tendida en el suelo porque solo conseguí coger el teléfono para poder llamarlos y que viniesen a ayudarme. No veía nada, y tampoco tenía fuerzas para levantarme sola. Ya es la segunda vez que me caigo como consecuencia de no tener luz. Me han quedado secuelas de la primera caída y cuando he llamado a Endesa para quejarme, pero me comentan que no pueden hacer nada, que llame al 112, y se despreocupan”, cuenta Elena.

El Ayuntamiento de Granada se centra en los cortes de luz

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, mantuvo el lunes 12 de julio, en una de sus primeras apariciones como máximo responsable municipal de la ciudad, una reunión con los vecinos afectados por los cortes de luz del distrito Norte, a los que trasladó que “este grave problema que afecta tanto a este distrito como a otros puntos de la ciudad”, entre los que ha citado Albaicín, Chana, Fargue o Zaidín, será una de las “prioridades de mi Gobierno”.

En este sentido, ha comunicado que va a “exigir que se convoque con carácter inmediato la Mesa por la Cortes de Luz, por parte de la delegación del Gobierno andaluz”, a la vez que ha destacado que “vamos a intensificar el nivel de exigencia ante Endesa, porque tenemos muy claro que quien paga la luz, tiene derecho a tener suministro eléctrico”, ha dicho.

Especial mención prestó a la decisión del equipo de gobierno de iniciar, “por parte del Ayuntamiento de Granada, los procedimientos administrativos y jurídicos de denuncia ante Endesa”, con lo que, tal y como ha recordado, “damos un paso más, ya que si durante el mandato anterior acompañamos a los vecinos en sus denuncias, hora va a ser la propia institución la que inicie los procedimientos de denuncia a Endesa, porque consideramos que se está socavando el derecho básico y fundamental de tener suministro eléctrico en su casa cuando están pagando su factura mensual”, concluyó.