Un experto se refiere al accidente de la grúa: "La rotura del cable es un hecho fortuito que se puede evitar”

Durante la tarde de este martes tuvo lugar un accidente ocurrido en la puerta trasera del Hipercor de Granada, en que el cable de un grúa se partió y dejó caer un palé con material de obra que impactó en un vehículo que transitaba por la vía, de acuerdo a lo reportado por la Policía Local de Granada a través de su cuenta en Twitter. Por fortuna, la ocupante del coche, una mujer de 23 años, fue trasladada a un centro de emergencias sin sufrir daños.

GranadaDigital ha contactado con un técnico de prevención de riesgos laborales y responsable comercial de Laboral Group Granada, Antonio Cambil, quien se ha referido a las posibles circunstancias del accidente provocado por la grúa: “Teniendo en cuenta la información, que es la que ha dado la Policía, porque no tenemos otro conocimiento, la rotura del cable es un hecho fortuito que evidentemente se puede evitar".

Según ha indicado el experto, la prevención de riesgos laborales, de acuerdo a lo establecido por la ley actual vigente en España, “establece que se debe hacer un exhaustivo mantenimiento sobre los equipos y las máquinas que se usan en el trabajo”. Cambil ha añadido que este mantenimiento normalmente lo debe realizar el propio fabricante y en el caso de este tipo de máquinas o elementos, como puede ser la grúa y el cable de la grúa, “tiene también que realizarse una verificación de que está en el correcto estado de funcionamiento”.

Eso sí, el prevencionista ha precisado que ocasionalmente los mantenimientos se han realizado conforme a lo que establece la normativa y “aún así ha habido un deterioro adicional o alguna circunstancia que haya provocado esa rotura o ese daño en el cable y que haya provocado el accidente, aún teniendo todo el proceso de mantenimiento en vigor o en perfecto estado”.

“Esto es algo que hasta que no se investigue realmente no se podrá saber”, ha continuado Cambil, quien ha destacado la importancia de no caer en suposiciones y ha mencionado que “lo normal es tener contemplado el cumplimiento de la normativa".

De forma adicional, el experto también ha relevado la importancia de tomar otro tipo de medidas para evitar el riesgo y es que “ese tipo de elementos no se pueden poner en funcionamiento, maniobrar o desplazar sin contemplar que no hay ni personas ni otro tipo de elementos relevantes que pudieran sufrir algún tipo de desperfecto o de daño por el hecho de la caída”. Por último, el representante de Laboral Group ha enfatizado en que no está permitido “mover ese tipo de elementos a esas alturas sin que la zona esté acotada y sin que pueda haber paso”.