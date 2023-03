Ya contamos en otro artículo cuáles son las grandes novedades de Netflix para el mes de abril, pero las demás plataformas no se van a quedar atrás. HBO Max, Disney+ o Prime Video también renovarán su catálogo con varias incorporaciones de gran calado para su parrilla, incluyendo a la segunda serie más cara de todos los tiempos, que se estrenará en Amazon. También es un momento interesante para comprobar los próximos pasos de SkyShowtime, el último en llegar a esta particular melé audiovisual. Por lo pronto, este nuevo servicio ya nos augura un atractivo estreno que llegará a la aplicación en las próximas semanas cargado de nostalgia.

Schmigadoon!, segunda temporada - 5 de abril

La comedia musical 'Schmigadoon!' regresa con su segunda temporada, en la que la pareja de doctores de Nueva York Josh (Keegan-Michael Key) y Melissa (Cecily Strong) dan con sus huesos en Schmicago, una ciudad que vive atascada en los musicales de los años 60 y 70. Se estrenará el miércoles 5 de abril en Apple TV.

Grease: The Rise of the Pink Ladies - 7 de abril

Si perteneces a los miles de nostálgicos fans que tiene por todo el mundo la mítica 'Grease', SkyShowtime tiene un estreno que te va a interesar. 'Grease: The Rise of the Pink Ladies' es la precuela del largometraje que protagonizaron en su día John Travolta y Olivia Newton-John. Esta serie se remonta a cuatro años antes de los eventos de la película original y relata los orígenes de las Pink Ladies. Se estrenará en la mencionada plataforma el viernes 7 de abril.

El Internado: Las cumbres, tercera temporada - 7 de abril

Llega la última temporada de 'El Internado: Las cumbres', el reboot de la serie de Antena 3, en la que se resolverán los últimos misterios que empapelan las paredes del internado, tres meses después de los sucesos que terminaron con la vida de Paz. Se estrenará también el viernes 7 de abril en Prime Video.

La maravillosa Señora Maisel, quinta temporada - 14 de abril

A Prime Video también llegará el viernes 14 de abril la quinta y última temporada de 'La maravillosa Señora Maisel'. En esta comedia ambientada en los Estados Unidos de los años 50, Midge Maisel (Rachel Brosnahan) es una mujer de la alta sociedad judía neoyorquina. Tras ser abandonada por su marido, descubre dentro de sí misma un don para la comedia que le lleva a dedicarse a los monólogos.

Barry, cuarta temporada - 16 de abril

Otra serie que llega a su final es 'Barry', cuya cuarta temporada se estrenará el domingo 16 de abril en HBO Max. Si no conoces esta comedia negra, se centra en un asesino a sueldo que, durante una misión en Los Ángeles, descubre que tiene una gran vocación para ser actor. A lo largo de la serie, debe decidir si continúa con su trabajo o si le da un vuelco a su vida para perseguir su sueño como intérprete.

Cómo conocí a tu padre, segunda temporada - 19 de abril

La secuela de 'Cómo conocí a vuestra madre', protagonizada por Hilary Duff, avanza ya a su segunda temporada, en la que Sophie y su grupo de amigos hacen cambios drásticos en sus carreras y sus vidas amorosas según se van acercando a 'la crisis de los 30'. Se estrenará el miércoles 19 de abril en Disney+.

Alguien en algún lugar, segunda temporada - 23 de abril

Llega también la segunda temporada de 'Alguien en algún lugar', la comedia dramática protagonizada por Bridget Everett, que da vida a Sam, una mujer de 40 años que intenta atravesar lo mejor posible una crisis de mediana edad tras la muerte de su hermana. La continuación de la serie llegará a HBO Max el domingo 23 de abril.

Citadel - 28 de abril

Richard Madden y Priyanka Chopra Jonas protagonizan el gran estreno de Prime Video para el mes de abril: 'Citadel'. Se trata, nada menos, que de la segunda serie más cara de la historia, con un presupuesto, hasta el momento, de 250 millones de dólares estadounidenses, y ya ha sido renovada para una segunda temporada. Su productora la define como "una nueva era en el mundo del espionaje". Se estrenará el viernes 28 de abril.