Eskorzo publicará el 10 de noviembre 'Historias de amor y otras mierdas', su nuevo disco

Tras la publicación de 'Cuando ya no quede nada', el penúltimo adelanto firmado junto a la banda brasileña Francisco, el hombre, Eskorzo ha anunciado la fecha de publicación de su octavo LP. Será el 10 de noviembre y está editado por Maracuyeah! y Calaverita Récords. Se llamará 'Historias de Amor y otras mierdas'. Vendrá precedido por otro single que verá la luz en octubre y cuenta con una colaboración muy especial. También hay nuevas fechas en la gira festivalera previa al lanzamiento del álbum en Murcia, Palencia, Zaragoza y Cáceres.

Eskorzo publicó hace una semana la canción 'Cuando ya no quede nada', que ha logrado entrar, en tan solo una semana, en más de mil de listas editoriales y de usuarios y ha conseguido más de 100.000 reproducciones entre las distintas plataformas. Este sencillo plantea la paradoja acerca de que el ser humano que destruye el planeta es también el mismo ser humano del que parte una emoción tan sublime como el amor. La canción cuenta además con un videoclip en el que la propia banda granadina ha trabajado en su guion junto a la productora Ínsula Sur.

En cuanto al disco, 'Historias de Amor y Otras Mierdas', contendrá trece canciones en el que el tema central es el amor en todas sus formas. Todo ello aderezado con el mejor sonido de la banda granadina que sigue explorando territorios musicales a los que impregna su particular estilo. Además, en cuanto a los estilos también advierten de que aunque no abandonan la reinterpretación de la 'cumbia by Eskorzo' presente en los dos últimos LPs, habrá muchas novedades en fondo y forma.

La banda nazarí llevará al directo estas 'Historias de amor y otras mierdas' a partir de diciembre 2023. Eskorzo tiene previsto arrancar una gira internacional en Granada el 1 y 2 de diciembre en la Sala El Tren. El 15 de ese mismo mes estarán en la Sala Salamandra de Barcelona, el 16 en Valencia en la Rock City, el 22 en la París 15 de Málaga, al día siguiente en Berlín Social Club en Almería y para terminar el año, el 29 y el 30 en Mon Live de Madrid. El grupo ya ha ha vendido el 45% de las entradas disponibles para esta gira . En los tres primeros meses de 2024, la banda recorrerá las principales ciudades de Portugal, Alemania, Suiza, Austria, Holanda, Bélgica, Rep. Checa y Eslovaquia.

Antes de ese recorrido, durante este otoño, aún tienen algunas citas festivaleras previas al tour 'Historias de Amor y otras mierdas'. Estarán el 30 de septiembre en el Pispajos Urban Fest de Guardo, el 7 en Cordillera Sur de Murcia, el 10 en las Fiestas del Pilar de Zaragoza y el 13 en Extremúsika de Cáceres.