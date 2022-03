Quique González: "Es un honor poder presentar estas canciones en un lugar sagrado para la música"

Quique González regresa este sábado a Granada, donde actuará en el Auditorio Manuel de Falla (21:30 horas). En ese mágico lugar para la música, el cantante madrileño presentará su nuevo trabajo, ‘Sur en el valle’, título inspirado en ese viento famoso en toda la cornisa cantábrica, que, según la nota promocional del concierto, “es portador de sucesos y comportamientos insólitos y al que se asocian todo tipo de leyendas". "Siempre hay un espacio para lo imprevisto cuando sopla el Sur, un halo de misterio que se extiende también a algunos pasajes de esta colección de canciones”.

Este nuevo trabajo, grabado en noviembre de 2020, es el decimotercero de una carrera que ha contado con incondicionales que han sabido saborear las canciones de su autor a lo largo de más de veinte años de carrera y ha sido muy respetado por la crítica. Ahora, Quique González ha lanzado un trabajo “más reposado y de trago largo, más reflexivo que narrativo” con un sonido cuidado en el que han tenido mayor protagonismo a instrumentos acústicos como el contrabajo y la guitarra clásica.

Pregunta (P): Trece discos ya en casi veinticinco años de carrera musical. Echando la vista atrás, ¿qué le sorprende o qué le llama más la atención de su evolución personal?

Respuesta (R): Me sorprende la constancia que he tenido. No soy una persona muy disciplinada. Tampoco miro demasiado atrás. Los demás suelen ser más objetivos a la hora de ver nuestra evolución.

P: ¿Y de la evolución de la música en este tiempo?

R: Depende de la música a la que te refieras, es una pregunta que abarca mucho. Pero vamos, sigue habiendo canciones increíbles, independientemente del estilo, y canciones de usar y tirar, como siempre.

P: ¿Cuánto le queda de la vena rockera de su juventud?

R: Pues tengo 48 años ya y no pienso mucho en ello. No sabría decirte.

P: El título ‘Sur en el valle’ se inspira en el viento de la cornisa cantábrica en donde vive. ¿Qué le susurra el viento?

R: El viento ha viajado mucho más que cualquiera de nosotros y supongo que habla a través de los olores que nos trae.

P: Fue grabado en plena pandemia. ¿Le ha influido esta situación en su proceso creativo?

R: Sí, claro. Más de la mitad de las canciones las escribí en esta situación y es imposible que no influya en el espíritu.

P: ¿Ha echado de menos el contacto con el público? ¿Qué tal el reencuentro con los escenarios y el directo?

R: Muchísimo, claro. Me encanta tocar y viajar a otras ciudades. Muchos fans se han convertido en amigos después de tantos conciertos y lo he echado de menos. Sigo disfrutando y me siento un privilegiado por poder seguir ejerciendo este oficio.

P: ¿Cómo percibe que han recibido sus seguidores este nuevo trabajo?

R: Pues creo que bastante bien. Es un disco un poco denso y necesita unas cuantas escuchas para apreciarlo porque es un poco distinto a otros de mis discos. Por eso agradezco el esfuerzo y la respuesta.

P: Los críticos hablan de un sonido más alejado de otros trabajos suyos. ¿Qué ha buscado en esta ocasión?

R: Lo que busco siempre es hacer un disco honesto con las canciones que tengo y juntarme con músicos fabulosos para conseguir algo que nos guste en el estudio de grabación.

P: ¿Es cierto que el trabajo se escribió, en su gran mayoría, en una furgoneta GMC Vandura? ¿Cómo fue eso?

R: Bueno, necesito aislarme para escribir canciones. Meterme en una especie de burbuja para trabajar. La furgoneta es perfecta para eso y, además, suena muy bien.

P: Viene a Granada, a la tierra de Luis García Montero, con el que ha trabajado íntimamente. ¿Cómo continúa su relación con él y cómo ha influido en su carrera?

R: Luis es un maestro de la vida en cualquier situación. Le quiero muchísimo y la pérdida de Almudena nos rompe el corazón a todos.

P: ¿Qué recuerdos tiene de Granada? ¿Qué opinión le merece la ciudad?

R: Llevo viniendo a tocar desde el primer disco. Mis recuerdos se van a los amigos que tengo allí como José Ignacio (Lapido), Luis (García Montero), Raúl Bernal… Una ciudad muy musical, muy atractiva en todos los sentidos, claro.

P: ¿Qué sensaciones le provoca actuar en un escenario tan emblemático para la música de Granada como el Auditorio Manuel de Falla?

R: Es un honor poder presentar estas canciones en un lugar sagrado para la música. Me da mucho respeto.