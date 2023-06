Laura Pérez y el ascenso: “Sería, sin duda, el mejor regalo del año y de muchas temporadas”

Laura Pérez (Granada, 1998) está a tan sólo cinco días de soplar las velas para celebrar su 25 cumpleaños, pero su “mejor regalo” puede llegar ya este mismo sábado en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Allí, en tierras coruñesas, el Granada Femenino, con la ‘7’ como una de sus estandartes, intentará rematar el trabajo que inició hace una semana en Los Cármenes para devolver al club a la máxima categoría y poner fin así a nueve largos años de acariciar un regreso a la élite que se resistía a llegar. Hace diez años, con apenas 15, daba sus primeros pasos en el club una jovencísima Laura Pérez que pudo vivir desde dentro esa histórica temporada en la Primera División, así como ese posterior descenso un año después a una categoría de plata a la que buscan decir adiós cuando suene el pitido final en A Coruña. Atrás quieren dejar temporadas con la “miel en los labios” donde la realidad terminó por escapar al sueño y, por ello, diez años después, Laura Pérez, como una de las capitanas, tira de veteranía para rebajar posibles euforias por el 2-0 de la ida y advertir que “no hay nada hecho todavía”.

Ilusión sí, pero cautela. Lo dice la ‘7’ rojiblanca que, a las puertas de los 25, es una de las voces más autorizadas y una de las futbolistas que junto con Lauri, Andrea o Cristina Moreno lo han vivido todo en el Granada Femenino. La extremo diestra, pese a que se marchó sin perforar la meta de Los Cármenes en una ida de la final del playoff donde lo intentó todo, celebró como nadie ese tanto de Lauri en el 88’ que ponía la eliminatoria de cara a las suyas: “Incluso se me saltaron las lágrimas en el corro de celebración”, comenta. Ese momento exteriorizó el sentir que desarrolló la ‘7’ desde el campo, y a buen seguro el granadinismo desde la grada, al ver que seguían corriendo los minutos y el resultado no se movía pese a acumularse los intentos para hacerlo. Por eso, Laura confiesa que ese cabezazo ya histórico de Lauri fue uno de los goles que más ha celebrado en su vida y revela que ‘sufrió’ hasta el momento en que la colegiada dio el ‘ok’ al tanto: “Lo típico que en el momento, miras a la árbitra y se te pasa por la cabeza ‘que no lo anule’”.

A Abegondo con el ejemplo de Pamplona

Después llegó el tanto final de Pamela en el ‘96’ que daba ‘la tranquilidad’ de viajar a Abegondo con un colchón de dos tantos. Sin embargo, el tiempo y el paso de los años en el Granada hace que jugadoras como Laura Pérez, que ya ha vivido situaciones donde parecía todo de cara para consumar un ascenso que en esas ocasiones no terminó por producirse, no se fíe. “Un 2-0 es muy engañoso, es un resultado que parece que te da cierta ventaja, pero que en el momento que te encajan uno, el partido puede cambiar por completo”, advierte. Además, la ‘7’, que admite que les sorprendió encontrarse un Dépor “más conservador” en Los Cármenes, espera en Abegondo un rival “valiente, que va a ir a por todas desde el minuto cero ante su gente”.

Con el precedente inmediato de la renta de la semifinal de ida ante Osasuna -idéntica a con la que viajan ahora a tierras coruñesas-, Laura Pérez afirma que están “preparadas” para gestionar esos “momentos de sufrimiento” que siempre plantean los partidos. Lo hace no sólo con el espejo de Pamplona en la cabeza, sino apoyándose en la fortaleza del grupo del que afirma atraviesa “un estado de confianza, de forma, tanto física como a nivel de juego y de identidad muy muy buena”. Y va más allá subrayando la calidad humana de un equipo que ha conseguido que todas sumen “desde el sitio que toque”, una unión que se volvió a escenificar una vez más el pasado sábado en Los Cármenes con cada uno de los tantos: “Se vio cómo el banquillo corrió también a la esquina y eso es muy bonito”.

Laura Pérez y la celebración del gol ante Osasuna: "Además de esa rabia, sacas ese amor y cariño a un equipo en el que llevo muchos años"

Si icónica fue la celebración del gol de Lauri en el feudo rojiblanco, Laura Pérez dejó ‘sin planearlo’ una para el recuerdo en el tanto que cerró la ida de semifinales frente a Osasuna, tal y como explica su protagonista: “No lo ensayé. Además de esa rabia sacas ese amor y el cariño a un equipo en el que llevo muchos años”. Ese gol ocupa ya un lugar especial entre las dianas anotadas por la ‘7’ que, sin embargo, espera que los más importantes estén todavía “por llegar” y Abegondo es ahora mismo ese sitio señalado en rojo. Por eso, tanto Laura como sus compañeras no piensan más allá de los 90 minutos ni contemplan aún como sería la posible celebración de este tan esperado regreso a Primera: “Si tiene que ser, no habrá problema en pensar una, pero primero hay que jugarlo”. La Liga F aguarda ya el ascenso de ese último equipo para el próximo curso y el Granada Femenino y Laura Pérez su recompensa a temporadas de ‘Eterna Lucha’. La ‘7’ quiere soplar las velas habiendo cumplido cinco días antes su gran deseo: que el equipo que le vio llegar con 15 años regrese a donde le vio llegar. La cuenta atrás ha empezado.

Alineaciones probables

Deportivo ABANCA: Yohana, Cris Martínez, Altamira, Raquel G., Samara, Paula G., Henar, Ainhoa Marín, Laura Fdez, Eva Dios, Millene.

Granada CF Femenino: Sandra, Alba Pérez, Postigo, Marta C., Gaste, Alicia, Pamela, Inés F., Laura Pérez, Naima, Lauri.