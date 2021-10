"El candidato del PP a la Alcaldía de Granada tiene que ser el mejor, y si la mejor es una mujer será una mujer"

El presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez, ha pasado por las cámaras de #DirectosEnRedGD, donde el director de GranadaDigital, Juan Prieto, le ha preguntado por los principales temas de actualidad de la provincia. La salud de la formación que dirige, la evaluación de los Presupuestos Generales del Estado, la proyección de los de Andalucía o la salida por parte de los populares del equipo de Gobierno de la capital han sido las principales cuestiones que se han abordado durante la entrevista. Pero por encima de todo ha planeado la sombra del candidato o candidata a la Alcaldía de Granada. Y en este sentido Prieto le ha preguntado por un nombre, el de Marifrán Carazo. Rodríguez no ha esquivado esa posibilidad, aunque sin descartar otras alternativas: "El candidato en el Partido Popular tiene que ser el mejor. Y si la mejor es una mujer, será una mujer". La entrevista, ya disponible en nuestro canal de YouTube, se ha emitido a través del Twitch de GranadaDigital.

El dirigente ha admitido que tenemos "un banquillo magnífico" y "grandes perfiles femeninos". "Nuestras principales alcaldesas son mujeres: Luisa [García Chamorro], en Motril, y Trinidad [Herrera] en Almuñécar. Rocío [Díaz] optó a ser alcaldesa y no pudo ser porque nos tomaron el pelo los de siempre. Y Marifrán sería una magnífica alcaldesa", ha sentenciado mostrando cercanía al nombrar solo los nombres de pila y con dardos envenenados para el resto de actores implicados en la 'crisis del 2+2'. A este último asunto también se ha referido al reconocer que "me encuentro gente que nos dice que nos hemos equivocado, pero teníamos una amenaza velada de todos sabemos quién".

Tras explicar el relato que su partido ha mantenido todo este tiempo sobre la ruptura del bipartito en la capital, el presidente del PP ha querido recordar que "hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para formar un Gobierno de centroderecha en Granada". Y en esa misma línea, ha reconocido que ha hablado "poco" con Sebastián Pérez y sí más recientemente con Juan García Montero, al que ha considerado "un gran político, un gran escudero y un gran concejal de Cultura". "Creo que podría volver perfectamente y hacer un buen papel", ha resumido al ser preguntado por Juan Prieto.

Presupuestos

Otra cuestión que ha saltado a la palestra es la presupuestaria, tanto en clave andaluza como nacional. Sobre las cuentas presentadas la pasada semana por María Jesús Montero, Rodríguez ha considerado que no solo no son del agrado de su partido, sino tampoco del resto de los granadinos. "Se intentan justificar con la cuantificación, pero de esos 200 millones de euros, más del 60% son para infraestructuras ya iniciadas. Es decir, están pagados con el famoso 'método alemán'", ha criticado. El popular le ha brindado todo su apoyo a Pepe Entrena "para lo que haga falta" en lo que respecto al Corredor Mediterráneo. Y los seis millones consignados para la Variante de Loja los ha considerado "una tomadura de pelo".

A juicio del presidente del PP, los Presupuestos Andaluces serán "mejores para Granada" que los del Estado. "El consejero de Salud ya anunció un montón de actuaciones para la provincia. La Junta tiene claro que se va a invertir donde hace falta, y no donde gobiernan los alcaldes del PP. Se van a invertir casi nueve millones de euros para conectar Lanjarón con la autovía", ha ejemplificado para poner de nuevo como ejemplo a Marifrán Carazo: "No hay ningún consejero previo que haya trabajado tanto para Granada". En ese punto ha hablado de la ampliación del Metro por las cornisas norte y sur, y se ha mostrado partidario de quitar el coche del centro de la ciudad: "Yo creo que Granada no se diseñó bien porque cada alcalde pensó en sí mismo y nadie en que la gente se iba a vivir al Área Metropolitana. El eje Churriana-Alhendín quitará unos 60.000 vehículos y a mí me apasiona quitar el coche de la ciudad de Granada. Tenemos que tener la visión de la Puerta del Sol o la calle Larios y olvidarnos de meter el coche hasta la puerta de Los Italianos. No entiendo esa necesidad". Reflexión que ha encontrado la sintonía del director de GranadaDigital.

Un año al frente del partido

Francisco Rodríguez también hace un balance "bueno" de su primer año al frente del PP de Granada, cargo al que llegó tras la salida de Sebastián Pérez y que luego ratificó el Congreso Provincial el pasado mes de marzo. "Se ha pasado volado. Hemos tenido un año complicado en el ámbito político, pero la ilusión ha vuelto al Partido Popular", ha dicho usando como ejemplo el nombramiento del nuevo presidente del PP en Benalúa: "Allí tenemos cero concejales, pero en su nombramiento había más de 120 personas". El presidente del partido se ha explicado el optimismo reinante y el favor de las encuestas en el "trabajo y la cercanía" de Juanma Moreno.

Y sobre el peso específico que tendrá Granada en la futura Ejecutiva del PP andaluz, Rodríguez ha querido separar la esfera autonómica de la provincial. "El presidente tiene sus funciones en Granada, que es muy grande, y tenemos que activar la provincia, que es nuestro papel", ha indicado. Al hilo, el presidente de la formación popular ha puesto en valor la visita la elección de Granada como sede del último Congreso del PP de Andalucía: "Granada fue la provincia más maltratada tras la pandemia. Esta es la primera vez en la historia que el PP andaluz encara un congreso regional desde el Gobierno". Y sobre si sus aspiraciones políticas acaban o no en Alhendín, de donde es alcalde, se ha limitado a señalar que "estoy contento en mi pueblo, donde estamos haciendo un buen trabajo y cuyo Ayuntamiento conozco muy bien".