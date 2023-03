Christian Díaz: "Si queremos alejarnos del descenso no solo cuentan las victorias en casa"

Mes de marzo superado con notable o incluso “sobresaliente”, así se puede escuchar en algún miembro de la plantilla de Covirán Granada. Las victorias ante Gran Canaria y UCAM Murcia en el Palacio de Deportes han hecho que los rojinegros afronten las diez ultimas jornadas de la competición con otra visión, como un equipo más compacto, confiado en que su gran trabajo diario acabará dando sus frutos en los próximos partidos y, sobre todo, recuperado de la maldita mala racha que atravesó por las lesiones.

En las últimas semanas, la ya más que conocida ausencia de Lluís Costa por su sanción de dos partidos, ha provocado que todos los focos recaigan sobre un Christian Díaz que, durante algo más de quince días, ha tenido que dejar a un lado a un lado su puesto habitual esta temporada para recordar viejos tiempos como director de orquesta.

Pregunta: El mes de marzo se contemplaba como un reto complicado. Baskonia, Gran Canaria, Valencia y Murcia, cuatro partidos muy complicados de los que habéis sacado dos victorias. ¿Se puede calificar mínimo de notable?

Respuesta: “ Y de sobresaliente también. Lo hablamos al empezar el mes, en el vestuario cambió un poco el mensaje, pasamos de pensar en el rival a pensar en nosotros mismos, ahí algo cambió. En un mes tan complicado, sacar dos victorias importantísimas dice mucho del trabajo diario que hacemos. Volver a recuperar el 'feeling', la buena dinámica después de todo lo que hemos pasado es fundamental para las últimas diez jornadas de liga".

P: Las victorias ante Gran Canaria y Murcia, ¿eran las que realmente necesitabais para recuperar la confianza por ser equipos de mayor nivel?

R: "Todos sabemos que contra Fuenlabrada era un final, no podíamos dejar pasar esa oportunidad de alejarnos de los puestos de descenso. No es solo ganar, es competir también contra los equipos de arriba porque veníamos de derrotar abultadas y eso acaba pesando. Ver que compites dos o tres cuartos y luego se acaba perdiendo semana tras semana, eso pesa. Nosotros somos los que estamos trabajando día a día y yo lo he dicho muchas veces, el trabajo diario es bueno, lo que no se ve en la pista era bueno. Las victorias han llegado contra equipos fuertes y eso nos da mucha moral para afrontar el final de temporada".

P: Las sensaciones al fin son distintas, pero queda una espina que quitarse, los partidos fuera de casa

R: "Si queremos alejarnos cada vez de los puestos de descenso no solo hay que contar las victorias de nuestro pabellón, sino también las de fuera. Hemos demostrado que podemos competir y ahora nos viene una serie de partidos contra Madrid, Unicaja, Barcelona… También tenemos dos salidas muy importantes que son Manresa y Betis y esos son los que no podemos dejar escapar".

P: En los dos últimos partidos te ha tocado cambiar de rol, pasar al puesto de dos por la sanción a Lluís Costa. ¿Qué te pareció esta sanción?

R: "No soy de opinar públicamente sobre estas cosas, pero la veo sumamente injusta. No creo que la gravedad de las dos acciones sea igual. A Lluís se le fue la pinza, pidió disculpas. Creo que merece una sanción, pero dos partidos es demasiado. Para nosotros él es fundamental. Por suerte hemos podido sacar este último. No me quiero meter en este tipo de líos, pero veo muy fuerte la sanción, sobre todo al ver como reaccionó Dani Díez. La de él fue más desmesurada por eso no entiendo que tengan la misma sanción. Para mí ha sido raro volver al puesto de base. Yo se lo dije a Pablo que, aunque he jugado toda mi vida de base, este año estoy jugando en el 2 y me gusta, me siento más cómodo. Jugar de uno me estresa, hay que pensar demasiadas cosas. Dirigir al equipo contra Murcia me tenía muy nervioso, pero ya vuelvo al dos y a hacer mi trabajo tranquilito".

P: La sorpresa en casa se podría decir que ya se ha dado al ganar a Gran Canaria, pero aun queda la de fuera de casa. ¿Podría ser en el Wizink?

R: "Ojalá fuese el Wizink. Yo le gané un año al Madrid, fue con el Breogán en casa, ellos tenían partido de Euroliga dos días antes y creo que ni scouting hicieron. Es de esos partidos en los que vas sin presión, no tienes nada que perder. Tenemos una semana larga para entrenar, estamos tranquilos. Los refuerzos ya han dado un paso adelante, somos un bloque y todos confiamos en lo que trabajamos en el día a día".

P: ¿Qué esperas del final de temporada?

R: "Hace dos semanas me decían que si Girona era el equipo revelación, que se nos había escapado… Lo que cambian las cosas en dos semanas. Esto da muchas vueltas, el claro ejemplo es el Zaragoza, un poco matagigantes, no hay quien le gane en su pabellón. Todos los equipos se refuerzan, tienen urgencias... lo que espero es no lesiones. Creo que todo lo que podía haber pasado esta temporada pasó, que todos sigan sanos y que sigamos bien, tal y como estamos porque estamos muy bien. Venimos a entrenar contentos y vemos que lo que hacemos funciona. Espero un final de temporada ajustado, eso está claro. Ojalá nos salvemos en la penúltima jornada o incluso antes".