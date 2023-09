César Díaz: "Nuestra idea es que la tarjeta verde se convierta en la hegemónica del transporte en Granada"

Como cada año desde 2002, la Semana Europea de la Movilidad aguarda entre el 16 y el 22 de septiembre. Concienciar sobre el uso del transporte público es la principal finalidad de estas jornadas, que en Granada por primera vez se organizarán de manera conjunta y coordinada entre el Ayuntamiento y el Consorcio de Transportes del Área de Granada. Su gerente, César Díaz, cumple ya casi nueve meses al frente de este importante ente que define los nodos de comunicación entre los distintos municipios del Cinturón, incluida la capital. Responsabilidades, las relacionadas con el ámbito de la movilidad y el transporte público, que ha ejercido con convicción a lo largo de toda su carrera tanto en el ámbito privado como en el de la política municipal y a través de una defensa férrea del transporte público como "herramienta vertebradora del territorio". Como concejal con Gabriel Díaz Berbel, fue uno de los pioneros en el proceso de peatonalización del centro, algo que el tiempo ha demostrado como una medida acertada. Ahora, desde el Consorcio, su caballo de batalla se centra en concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de entender el transporte colectivo no sólo como la solución a los problemas del tráfico y la movilidad, sino también como elemento para reducir los altos niveles de contaminación que soporta la ciudad. A las puertas de la Semana Europea de la Movilidad, atiende a GranadaDigital en una entrevista que también está disponible en formato podcast y resumida en vídeo.

Pregunta. El tema sobre el que gira este año la Semana Europea de la Movilidad es el de la eficiencia energética, y el lema para el presente y los próximos es 'Combina y muévete'. Importante en el ámbito del transporte por lo que atañe a la contaminación, un problema muy acuciante en Granada...

Respuesta. Granada es, desgraciadamente, la tercera ciudad más contaminada de España y, por tanto, todos los ciudadanos y las administraciones tenemos la obligación de contribuir y colaborar a que mejore la calidad del aire. El aire que respiramos tiene efectos directos sobre la salud y tenemos que adoptar medidas y preservar esa calidad del aire para que nuestros jóvenes y las nuevas generaciones respiren un aire más saludable.

P. ¿Qué se puede confirmar ya del calendario de esa Semana Europea de la Movilidad?

R. Va a ser una semana muy intensa y en la que por primera vez se van a organizar muchos eventos de manera conjunta y coordinada entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada. En otras ediciones anteriores, el Ayuntamiento le encomendaba a la Junta, en este caso al Consorcio, y el Consorcio tenía un papel de colaborador de algunas de las iniciativas. Este año el Consorcio pasa a ser directamente organizador. De las más de aproximadamente una treintena de iniciativas que protagonizarán la Semana Europea de la Movilidad, al menos quince son iniciativas que aporta el Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada. Estoy muy contento porque va a haber una presencia muy activa e importante del Consorcio en esta Semana Europea de la Movilidad.

P. Hemos visto ya en las redes sociales que el Consorcio organiza un concurso de fotografía en móvil...

R. Sí, se trata de un concurso de fotografía, cuyas bases ya se han publicado y que hacemos conjuntamente con el Ayuntamiento de Granada. Hay varios premios interesantes como poder disponer de una tarjeta dotada con 100 euros, según la categoría del premio o bonos para usar el taxi aportados por la Gremial del Taxi. O sea, diferentes modalidades de premios que hacemos conjuntamente con el Ayuntamiento de Granada. Y le voy a dar otra novedad, que en breve se publicarán las bases, y es un concurso de Trivial con preguntas relacionadas con el transporte público que también está organizado por el Consorcio. Es otra cuestión novedosa que vamos a presentar y que esperemos que ilusione a la gente, que haga participar a la gente y que ponga en valor el conocimiento que la gente tiene sobre el transporte público.

P. ¿Cómo se va a hacer ese concurso de Trivial, online o en un espacio físico?

R. Se va a hacer online. Están preparadas una serie de preguntas relacionadas con el transporte público y en función de las respuestas se irán superando fases. Pretendemos publicar en breve esas bases para generar conocimiento y que se puedan disfrutar en la Semana Europea de la Movilidad.

P. Son ya casi nueve meses como gerente del Consorcio de Transportes del Área de Granada, ¿qué balance hace de este tiempo usted que ha tenido además responsabilidades en materia de movilidad en el Ayuntamiento de Granada?

R. Estoy muy contento. Creo que es una experiencia muy interesante porque es un tema que conozco. Como ha dicho, yo he estado en el ámbito de la administración pública en materia de movilidad alrededor de una veintena de años, y también he estado otros tantos en el ámbito privado también vinculado a las empresas de movilidad. Por tanto, para mí no es nada nuevo. Es algo que conozco y donde creo que puedo aportar esa experiencia desde lo público y desde lo privado. La experiencia en sí es muy positiva desde que somos conscientes, y yo lo soy, que el transporte es el principal elemento vertebrador del territorio. No hay otro elemento vertebrador como el transporte. Trabajar en esa materia fundamental para la articulación del Área Metropolitana, me parece muy positivo e interesante. Hay muchas cosas por hacer. Tenemos en desarrollo el Plan de Transportes Metropolitano del Área de Granada, que en este momento está en fase de estudio de las alegaciones que se han planteado. Pretendemos sacarlo adelante con la máxima participación y consenso, y que será nuestra hoja de ruta y nuestra carta magna para definir las comunicaciones y para que el transporte público articule el territorio del Área Metropolitana y que el transporte público sea ese elemento fundamental de vertebración de todo el territorio.

P. ¿Cuáles son los puntos clave que debe contemplar el Plan de Transporte Metropolitano cuando esté listo para cambiar el panorama de la movilidad en Granada?

R. Para empezar, las comunicaciones en Granada, como en todas las ciudades, han cambiado. Hoy tenemos unas infraestructuras que no teníamos hace diez años, y en este sentido hay que adaptar la movilidad y las líneas concesionarias a la realidad actual. Creemos que hay mucho espacio de recorrido, mucho por hacer y mucho por avanzar. Todavía un 37% de los desplazamientos se siguen haciendo en vehículo privado y ese es un elemento que tenemos que corregir. Tenemos que confiar más nuestros desplazamientos en el transporte público, en la movilidad más sostenible que ofrece el transporte público colectivo. En el taxi, en el metro. En definitiva, en modos más sostenibles. Y esa es una cifra que tenemos que bajar. Nos comprometemos en ese Plan de Transportes a reducir esa cifra, a aumentar el porcentaje de utilización del transporte público y que la movilidad sea más sostenible en el ámbito metropolitano.

P. ¿Qué evolución y qué cambios son los más significativos de cuantos se han llevado a cabo en este tiempo en el que usted lleva al frente del Consorcio?

R. En este tiempo, creo que se han abordado cuestiones muy importantes que también han encontrado el respaldo ciudadano. Desde principios de año, justamente, hay una bonificación tarifaria al transporte público por la que, a partir del 10 de marzo de 2023, se amplió hasta el 60%. La Junta de Andalucía se suma a la bonificación que también se puso a nivel estatal. Hoy podemos movernos en el ámbito metropolitano con unas tarifas francamente muy competitivas. Por 33 céntimos, aproximadamente, podemos usar el Metro con la tarjeta verde y con 42 céntimos podemos usar el autobús interurbano en la primera corona. Creo que la política tarifaria ha ayudado y a lo largo de estos nueve meses hemos hecho dos revisiones tarifarias más para lograr ese descuento de hasta el 60% que también están ayudando mucho a que la gente confíe sus desplazamientos al transporte público.

Nosotros iniciábamos el 2023 con una previsión de en torno a 17 millones de viajeros para todo el año. Bueno, pues en junio ya estábamos alrededor de los 15 de millones. No es nada extraño pensar que terminaremos el año en el entorno de los 20 millones de usuarios. Es una cifra absolutamente muy destacable, que no tiene precedentes y que, sin lugar a dudas, está muy vinculada a la política tarifaria, en donde hay un esfuerzo de las administraciones. Cuando el Gobierno andaluz decide ampliar esa bonificación hasta final de año y, por tanto, poder llegar a alcanzar ese 60% de descuento en el uso del transporte público, esa aportación representa del orden de 20 millones de euros para poder financiar esa bonificación. Por tanto, hay que destacar el esfuerzo y el compromiso del Gobierno andaluz y de todas las administraciones, pues no hay que olvidar que el Consorcio está compuesto por 51 municipios, incluida Granada capital, la Diputación Provincial y también la Junta de Andalucía. Por lo que es un compromiso compartido por todas las administraciones.

P. Supongo que con las rebajas tarifarias habrán notado un incremento en el uso de la tarjeta, pero... ¿Hay prevista ampliar líneas o sumar otros municipios de coronas más lejanas?

R. Sí, esa es la línea de trabajo que ya definimos al inicio de esta nueva etapa, y que como digo va confirmando a través de los datos que existe un respaldo ciudadano y que cada día son más los usuarios que confían sus desplazamientos al transporte público. Por darle un dato, en el transporte interurbano, el uso de la tarjeta verde ha crecido respecto al año 2022 en un 35%. Pero es que en el transporte urbano, en el bus, la utilización de la tarjeta verde ha aumentado un 127% en un año. Y en el Metro también ha aumentado en torno al 32% en sólo un año. Creo que son datos que ponen de manifiesto que la estrategia en la que estamos trabajando de unificación tarifaria, por un lado, es una demanda de los usuarios que tenemos que atender. Y también lo es, y lo estamos viendo, el que la tarjeta verde sea la hegemónica en el transporte. Quiero recordar que la tarjeta verde del Consorcio es la única que permite el uso de todos los modos de transporte. De todos. Permite el uso del transporte urbano de Granada. De los rojos, para que nos entendamos. También del transporte interurbano, de lo que antes eran los amarillos y ahora son los blanco y verdes. Y es una tarjeta que permite el uso del Metro. Pero es más, permite también incluso el alquiler de bicicletas. Y todavía más, y estoy pensando en muchos estudiantes de la Universidad de Granada que proceden de otros puntos de Andalucía, se puede utilizar en cualquier consorcio de Andalucía. Hasta en el Catamarán de la Bahía de Cádiz.

Las ventajas que ofrece esta tarjeta son muchas y nuestra obligación, y así nos lo hemos propuesto, es intentar que sea cada día la tarjeta en la que confíen los ciudadanos. Y otra cuestión que me parece muy importante y en la que hemos estado trabajando a lo largo de todo este año. Tenemos que conseguir que los ciudadanos tengan información. Si no la hay, es un acto de fe el que la gente confíe sus desplazamientos al transporte público. Los usuarios tenemos que tener información de horarios, frecuencias o vehículos adaptados, bien en una aplicación, algo muy desarrollado, o en papel. Y toda esa información tiene que estar sobre la mesa. Y algunas de esas iniciativas se van a plantear en la Semana Europea de la Movilidad.

P. La tarjeta verde es esa gran herramienta del usuario para poder desplazarse, pero luego está la tarjeta joven, que está registrando también buenas cifras...

R. Sí, la tarjeta joven es la estrella de la Carta de Servicios del Consorcio de Transportes. Representa una oportunidad que el Gobierno andaluz implantó en enero de 2022 y que, a lo largo de todo el 2023, las cifras se han ido consolidando. Cada día son más los jóvenes que confían sus desplazamientos a esta tarjeta. Sólo hay que cumplir una serie de requisitos. Se solicita, se le manda a su domicilio incluso aunque no sea el habitual o se puede recoger en el propio Consorcio. Y otra tarjeta que también es importante destacar es la de familia numerosa, que en algunos casos puede llegar a bonificaciones de casi la totalidad del importe del billete.

P. Mencionaba la Carta de Servicios del Consorcio de Granada, que incluye un decálogo de compromisos con la sociedad granadina. Tanto de ese decálogo, como del conjunto de la Carta, ¿qué puntos destacaría o adónde cree que tiene que llegar para que sea útil para el conjunto de la sociedad?

R. Tiene un doble sentido. Primero que sirva de instrumento para que los ciudadanos conozcan cuáles son los servicios que presta el Consorcio en materia de transportes. Por otro lado, tiene un objetivo de calidad que nos permite mejorar la flota, el número de autobuses adaptados a personas con movilidad reducida. Pero lo más importante que yo destacaría es que también hay una serie de medidores y de indicadores. Nosotros tenemos que ir teniendo el pulso muy al día de qué cosas están yendo bien y cuáles están yendo mal porque tenemos la obligación de buscar la excelencia. También en el transporte público. Y, por tanto, creo que el que dispusiéramos de una carta de servicios con esa doble finalidad, la de información y sobre todo de esos objetivos de calidad que nos proponemos, de cómo los medimos y de cómo vamos a controlar que, efectivamente, se están cumpliendo.

P. Hablábamos de eficiencia energética, de respeto medioambiental y de la flota de autobuses. Son varias las empresas concesionarias en todo el Área Metropolitana, ¿cuál es el protocolo para ir renovando esa flota e ir haciéndola cada vez más sostenible de acuerdo al horizonte marcado?

R. El Consorcio gestiona doce empresas de transporte que son las concesionarias de este servicio, los operadores, por decirlo de alguna forma. Y gestionamos 19 concesiones en total más el Metro de Granada. El Metro, a través de esta unificación tarifaria que nos permite la tarjeta verde. Como digo, estamos gestionando una población de en torno al 68% de Granada. Esto son en torno a 584.000 personas a las que les estamos gestionando desde el Consorcio la movilidad y tenemos que seguir haciendo un esfuerzo de mejora continua. Respecto a la pregunta que me hacía, nosotros en el mes de julio presentamos dos autobuses nuevos de última generación con una capacidad de 56 plazas y que se han dispuesto, de acuerdo al tamaño de los mismos, a cubrir el servicio de Albolote y Maracena, así como las urbanizaciones. Tenemos prevista la presentación este otoño de otros cuatro autobuses, con los que ya sumarán seis.

Tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo. Sé que este esfuerzo por parte de los concesionarios no es fácil. Y no es fácil por que decía antes de que las concesiones actualmente están vencidas y es difícil hacer una inversión cuando no existe un horizonte claro de amortización. Pero hay un compromiso claro del Gobierno andaluz, fijado además en los presupuestos de la comunidad autónoma, en el sentido de licitar esas concesiones y poner en orden todo ese mapa concesional. Lo que queremos es aprovechar esa oportunidad para renovar. Hace un rato me daban un dato que realmente me preocupa, y es que a lo largo del último año se han incorporado en todo el territorio del orden de 34 autobuses, mientras que se han achatarrado unos 600. Esto quiere decir que vamos mal, lentos, en el esfuerzo de renovación de la flota y que tenemos que ponernos como objetivo todos, administración y operadores, mejorar ese servicio porque es la mejor garantía para que la gente confíe sus desplazamientos al transporte público.

P. Es un dato cuando menos revelador. No sé si hay algo más que quiera añadir...

R. Sobre todo concienciar. Seguir mandando este mensaje de concienciación a los ciudadanos. Yo es lo que quisiera destacar. Como hemos dicho en varias ocasiones, el transporte es un instrumento vertebrador fundamental para combatir también la lucha contra el despoblamiento de los pequeños municipios. Ahí tenemos mucho que hacer y el Consorcio tiene mucha responsabilidad en cuanto a asistir a estos municipios y, desde el transporte, contribuir a que estos municipios no pierdan población. Que sigamos aumentando en población. Por tanto, mejorar la información, mejorar el servicio y, entre una cosa y otra, en definitiva conseguir que cada día sean más los ciudadanos que confíen sus desplazamientos al transporte público.

La cuestión de la contaminación, que al final sufrimos todos, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer estudios de las consecuencias para la salud de una mala calidad del aire y no nos estamos dando cuenta, pero son muy graves. Y uno de los elementos más importantes generadores de esa contaminación es el vehículo privado. Usamos y abusamos del vehículo privado. Por tanto, yo lo que pido es intentar darle la oportunidad al transporte colectivo. Es cómodo. Dentro del propio autobús podemos ir trabajando, oyendo música, un podcast o simplemente descansando mientras nos llevan o nos traen. El tiempo es fundamental y creo que hoy tenemos, en general, un buen servicio. Es verdad que hay muchas cuestiones por resolver como conectividades que no están resueltas. El transporte público no tiene solución en este momento para todas las posibilidades de movilidad, pero tenemos que trabajar para que responda a las necesidades y a las demandas de la mayoría de los ciudadanos.