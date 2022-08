"El Festival de Flamenco de Ogíjares empezó por un día y ya vamos por tres, la idea es seguir ampliándolo año a año"

Ogíjares. Un municipio con menos de 15.000 habitantes situado en la cornisa sur del Cinturón de Granada, pero cuyo nombre suena en todos los rincones de España. La culpa la tiene su Festival Nacional de Cante Flamenco, una cita ineludible para los amantes de lo jondo que ya en su primera edición, allá por 1980, contó con un cartelazo irrepetible con Camarón, Luis de Córdoba, Chiquetete, Diego Clavel, Calixto Sánchez y Fosforito. Precisamente este último es el artista homenajeado en este 2022 en el que se cumplen ya 43 ediciones del concurso. Y Estéfano Polo, el actual alcade del municipio, no solo quiere que sean muchas más, sino que además pretende elevar todavía más su dimensión en el panorama nacional. Ya en la pandemia, cuando toda la cultura se paró y sin embargo el festival siguió funcionando, empezó a celebrarse en dos días para poder cumplir con las exigencias de aforo del momento. Este año inaugura un pregón que resube la apuesta hasta los tres. "¿Y por qué no cuatro?", se pregunta el primer edil a las puertas del arranque oficial de una cita que este año ha doblado el que hasta ahora era el mayor presupuesto de su historia: de los 18.000 euros de 2021 a los 40.000 actuales. Esas y muchas otras cuestiones las aborda en la Sala de Juntas del Ayuntamiento cachurro, donde recibe a GranadaDigital.

Pregunta. Se acerca el Festival Nacional de Cante Flamenco, una cita ineludible para los amantes de lo jondo que cumple ya 43 años...

Respuesta. Sí, es la 43 edición ininterrumpida del Festival Nacional de Cante Flamenco de Ogíjares. Un festival que ya desde hace años tiene su reconocimiento no solo a nivel andaluz, sino también a nivel nacional. En las 43 ediciones, ni la pandemia ha podido con nuestro festival, que es uno de los orgullos y pilares básicos del municipio de Ogíjares. Esta 43 edición viene cargada del mejor flamenco que hay ahora mismo en el panorama.

P. En 2020, aún con las restricciones por Covid, dijo en este mismo medio que si aquella edición salía bien, se planteaba pasar a celebrarla permanentemente en dos jornadas. Ya el año pasado fue así. ¿Cómo valora ahora ese cambio?

R. El festival siempre se ha celebrado en el mes de septiembre. Algunas veces ha sido antes de las fiestas, que es lo que se viene haciendo en las últimas 15 ediciones. El primer fin de semana de septiembre Ogíjares se llena de arte y sentido. Del compás, del baile, del taconeo... Es la cuna del flamenco de Andalucía y eso se llama Ogíjares. Efectivamente, cuando llega la pandemia en 2020, como se hizo mayoritariamente a nivel nacional o incluso mundial, Ogíjares decidió que tiraba adelante con su Festival de Cante Flamenco ateniéndose a todas las medidas y recomendaciones que, desde las diferentes administraciones sanitarias, se nos hacía. Pero nosotros sabíamos que podíamos hacerlo, e hicimos un festival adaptado a la pandemia.

Y, efectivamente, en lugar de hacer un festival de un solo día, lo repartimos en dos días: el viernes y sábado del primer fin de semana de septiembre. Tres cantaores un día, tres cantaores otro día y con su baile, guitarristas y todo lo que conllevaba. Es verdad que había muchas cosas que caracterizan a nuestro festival que es que no lo pudimos hacer durante ese año. Pero el cante se hizo el viernes y también el sábado. Y el festival se celebró con un éxito impresionante con entradas agotadas. Normalmente tenemos 1.600 localidades de aforo y hubo 800, que era lo que se nos permitía. Además, con los permisos que teníamos que tener por parte de la Junta de Andalucía. Para nosotros era un modo de apoyar la cultura y seguimos apoyando esa cultura. Se nos agradeció prácticamente en todos los medios de comunicación. Televisiones, radios, etcétera... Incluso tenemos cartas de los artistas agradeciéndonos que continuáramos porque la cultura no se podía morir y ellos no estaban trabajando por culpa de la pandemia. Hicimos esa apuesta y salió maravillosa.

Eso fue en 2020, primer año de pandemia. 2021 fue fantástico y, a día de hoy, ya vamos por tres días de festival de cante flamenco. Este sábado ya tenemos el segundo pregón de la historia del festival, que lo da Antonio Conde Carrascosa, flamencólogo e historiador del flamenco con la cátedra de flamencología. El año pasado lo hizo el bailaor y coreógrafo granadino Antonio Vallejo. Entonces, este fin de semana tenemos un festival, porque no deja de ser un festival, en el que viene la gran bailaora Eva Esquivel con un elenco de artistas para ese pregón, que lo da Antonio Conde Carrascosa. Es de entrada libre y gratuita para todo el mundo. Ya tenemos una jornada de que es gratis, y no solo para la gente de Ogíjares, que es el pregón del flamenco con su espectáculo. Y además se va a dar una cata de vino. Va a ser un día muy flamenco e interesante. Luego llegamos al día 2 y tenemos un concierto estelar con Estrella Morente. Única y exclusivamente un recital de Estrella Morente con toda su compañía que nos van a deleitar durante hora y media. Al día siguiente, el 3, ya tenemos el festival al completo tal y como viene desarrollándose durante las 43 ediciones.

P. Y ese festival este año cuenta, además de con la presencia de Estrella Morente, con grandísimos artistas como Mayte Martín, Alba Heredia, Aurora de Vargas, Caracolillo. Háblenos del cartel usted al que el flamenco le tira...

R. Me tira, me tira. Me gustaba mucho el flamenco, pero era más la parte rociera, de flamenco de baile, etcétera. Mis padres me apuntaron a flamenco y, de hecho, yo he bailado flamenco hasta hace muy poco. He estado aprendiendo también con buenas bailaoras, entre ellas con Eva Garrido 'La Yerbabuena' o María Porcel, entre otras. El flamenco me gusta y lo siento. Efectivamente, este año queríamos tirar la casa por la ventana. Volvemos a salir a la calle sin mascarillas y volvemos a retomar el porqué se nos dio esa declaración de Interés Turístico de Andalucía. Nuestro festival tiene una peculiaridad, y es que en una noche te encuentras con un elenco de artistas de primer nivel. Imagínese que la gente a la que le gusta el fuera a un concierto con cinco o seis artistas de la talla de David Bisbal. Son todos primeros espadas y los tienes en la misma noche. En cinco horas te empapas de lo que todos los días escuchas en tu casa.

A la gente que le gusta el flamenco le pasa igual. En Ogíjares se encuentran en una sola noche las primeras figuras del panorama musical del flamenco. Es una noche divertida en la que hay cante jondo, por bulerías, por alegrías y otro más sentido. Luego, aparte, se acompaña con una gran artista al baile y con unos guitarristas que quitan el sentido. Hay mucha gente a la que le gusta no solo el cante, sino también la guitarra. Esto tiene que ser una unión de fuerzas entre el cante, el baile y el toque para que conjugue. Esa es la peculiaridad de nuestro festival. Un festival que empieza a las diez de la noche y termina a las cinco, las seis o las siete de la mañana dependiendo del auge que esté dando el público. Esto es como los toros. Es muy bonito. Hay gente a la que no le gusta el flamenco que han venido aquí y se han quedado sorprendidos de lo bien que se lo han pasado. Le ha sucedido a amigos míos.

Además, te encuentras muchas culturas. Hay muchos jipis, chinos, japoneses, alemanes... Son gente que reserva por internet. Y luego gente de toda España. De Barcelona este año es impresionante lo que están comprando. Mucho malagueño, murciano, cartagenero, madrileño... Pueden ser de diversa índole. Por ejemplo, gente que está veraneando en Andalucía que se enteran viendo el cartel, porque está puesto en toda España, pero en Andalucía, además, se hace muy buena publicidad.

P. O sea que la venta de entradas va bien...

R. Queda un 20% y prácticamente lo consideramos agotado porque la ley nos obliga a dejar para taquilla. Todo el que quiera comprar entrada que lo haga ya porque hasta antes de ayer [por el martes], cuando hicimos el último sondeo, está prácticamente vendido tanto el 2 como el tres. Al ser dos días y dos entradas diferentes, teníamos la duda de si la gente si declinaba por una u otra. Van prácticamente parejos tanto el festival como el concierto de Estrella Morente y para nosotros es una satisfacción. ¿Qué hemos intentado meter, que era la pregunta que me hacía? Pues sobre todo 'granaínos'. Tenemos a Estrella Morente, al Polaco, a Jorge Gómez a la guitarra, que es ogijareño y profesor de Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares, una de las mejores a nivel de Andalucía. Tenemos a Pansequito, marido de Aurora Vargas, que dan mucha fiesta y alegría, te levantas a dar palmas como un loco. Luego Mayte Martín. La catalana es una profesional que está triunfando en los escenarios. Es una mujer de una mediana edad alta que ahora mismo está siendo la crème de la crème del flamenco. Además, por su tono de voz y forma de cantar. Se declina por muchos palos y eso es muy importante. Caracolillo también es un personaje que levanta al público.

P. Este festival rinde homenaje a Fosforito, ¿qué importancia tiene su figura en la evolución del flamenco?

R. Pues Fosforito ha estado aquí creo que en ocho ocasiones. Él le tiene un cariño especial a Ogíjares porque fue de los primeros que vino al festival de 1980. Fue el primero y también estuvieron Camarón o Luis de Córdoba. En ese cartelazo iba Fosforito. Es un gran artista del flamenco y, aunque el hombre ya está mayor, cuando le dijimos que este año se merecía él el homenaje a su trayectoria flamenca, no solo dio las gracias, sino que dijo: "Con mi edad, voy a ir al cante flamenco porque lo extraño, lo añoro y quiero estar allí presente". Ya no canta, pero que no te extrañe que se lance por algún palo, seguro, cuando recoja el premio. Es un premio que está teniendo mucho éxito entre quienes lo están recibiendo. Fui yo quien implantó que en cada festival se homenajeara a un artista y ese trofeo ya está reconocido.

P. Para el mundo del flamenco y para Granada, este año ha sido muy importante por el centenario del Concurso de Cante Jondo. ¿Cómo va a conectar, si lo va a hacer, con esa efeméride?

R. Yo no quiero criticar a las diferentes administraciones. Y cuando digo eso me refiero a todas, sean del color político que sean. El Cante Jondo hay que celebrarlo, me parece genial el centenario, pero nosotros llevando todo el año con la Peña Flamenca Eva La Yerbabuena. Ellos hacen cada dos viernes recitales con los mejores artistas. La peña está abierta al público de todos los sitios. A disfrutar del flamenco viene gente de los pueblos del Cinturón de Granada, de Granada capital y raro es el viernes que no hay gente de fuera de la provincia. En cada uno de esos recitales que se hacen en la peña, hay días que son de cante más jondo, otros de cante más alegre u otros tipos de espectáculos relacionados siempre con el mundo del flamenco, el flamenco y el purismo del flamenco. Entonces, el cante jondo lo celebramos siempre. Siempre lo tenemos en cuenta. Por supuesto, este año tenemos nuestra pincelada de cante jondo, nuestro homenaje al cante jondo porque es nuestra obligación y porque hay celebrar ese centenario. Se le ha dado mucha caña, sin menospreciar a nadie, a La Caña Flamenca, que lleva tres o cuatro ediciones. O el 'Festival de Pepito Pérez' o el de 'Manolito Jiménez' o el que tú quieras, que me parece genial. De hecho, cuantos más festivales, mejor. Antes había muy pocos festivales en Andalucía y, hoy en día, raro es el pueblo que no te hace un festival de cante flamenco.

Pero me hace mucha gracia que un festival con 43 ediciones ininterrumpidas, que me gusta decirlo, y con esta repercusión que tiene el Festival Nacional de Cante Flamenco de Ogíjares, las diferentes administraciones no cuenten con uno de los festivales más importantes que tiene Andalucía, junto al de Jerez. Y además declarado de Interés Turístico de Andalucía. No han contado con nosotros para ese tipo de celebración –por cierto, muy pobre y ridícula– tanto la ciudad de Granada como la Diputación, e incluso me atrevería a decir que tampoco la Junta de Andalucía. Es una programación escueta, ridícula, un poco sin sentido. Es decir, vamos a celebrar esta efeméride, pero no se ha hecho como se tiene que hacer. Y tampoco han cogido el teléfono para llamar al alcalde de Ogíjares, a mí o al que hubiera estado en su momento, y decir: "El Festival de Cante Flamenco de Ogíjares tiene que estar en esta programación y vamos a hacerlo en conjunto. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no metemos dentro de la programación el Festival de Cante Flamenco de Ogíjares y por qué no viene Ogíjares a Granada a hacer un espectáculo?". Se podrían haber hecho mil cosas. Pues no se han hecho. Me da la sensación de que han ido a salir del paso para celebrar el centenario, salir en los medios de comunicación, tirarse cuatro fotos políticas y sanseacabó. Me da pena por eso, pero estoy muy satisfecho porque aquí en Ogíjares estamos celebrando continuamente el cante jondo, a Federico García Lorca y todo lo que tiene que ver con el flamenco.

P. ¿Cómo de importante es tándem entre el Ayuntamiento y la Peña Eva La Yerbabuena a la hora de celebrar el festival?

R. Sin la Peña Eva La Yerbabuena no sería posible hacer este festival. Peña y Ayuntamiento somos uno, con una conexión impresionante. Trabajamos juntos porque somos un equipo, que es lo mejor que se puede hacer. Rivalidad cero. Al menos desde que soy concejal de Cultura, y ahora como alcalde, no ha habido nunca un 'sí' ni un 'no' en el que no hayamos estado de acuerdo en conjunto. Todo lo contrario, somos un binomio y cada vez más.

P. Esta es una edición muy especial también porque, en lo que va de año, nos han dejado grandes figuras del flamenco granadino como Isidro Alba, Alfredo Arrebola, Antonio Gómez 'El Colorao'... También va un poco en ese recuerdo por todos esos mitos que se nos van yendo

R. Va en ese recuerdo para ellos y, además, permítame un momento enseñarle una cosa. Esto es hablar de flamenco y ver flamenco [muestra una imagen en su teléfono móvil en la que se puede ver un montaje con los carteles de varias ediciones]. Porque si tú metes en el pregón que tenemos este sábado a nuestros granadinos, mira quién viene al cante. Sergio Gómez 'El Colorao', el hijo de 'El Colorao', que ha fallecido recientemente. Para nosotros tenerlo en el Festival de Cante Flamenco, cuando su padre ha fallecido hace tres días, dice mucho. Este es el cartel que se llama del recuerdo y, si te das cuenta, en el mismo aparecen Eva Esquivel con los carteles antiguos por detrás.

P. (Mirando el cartel) Este es el primero, con Fosforito, Camarón, Chiquetete... Vaya cartelazo, ¿no?

R. Efectivamente [alarga la primera vocal enfatizando]. Esta bailaora que es ogijareña, cachurra, va a hacer el espectáculo del recuerdo abierto al público a todo el mundo para conmemorar nuestro Festival de Cante Flamenco y, por supuesto, el centenario del Concurso de Cante Jondo. Es el pregón del flamenco, pero que lo acompañamos con un elenco de artistas como Eva Esquivel al baile, la guitarra de Luis Mariano, al cante Sergio Gómez 'El Colorao' y Alicia Morales, a la percusión Chema del Estad, y en el cuerpo de baile Lorena 'La Muñeca' y Andrea López.

P. Antes hablábamos, precisamente, del centenario del Concurso de Cante Jondo o del Festival de Música y Danza. Usted mismo ha mencionado La Caña Flamenca, pero también están La Volaera, los tablaos, grandes artistas, palos importantes, Sacromonte, Ogíjares... ¿Granada es una referencia para entender el flamenco actual en todas sus concepciones?

R. Granada es la clave nacional del flamenco. Todos los artistas vienen al Albayzín y al Sacromonte. Las películas en blanco y negro, e incluso casi sordomudas, se hacían en Granada. Es decir, que Granada es la argamasa y la zona clave del flamenco, pero los 'granaínos' tenemos la 'malafollá granaína' que tenemos. Hicimos una cosa bien, que antes de que se nos adelantaran Sevilla o Málaga pusimos en el Puente del Genil del Paseo de la Bomba el Monumento al Flamenco porque el alcalde del momento se enteró de que Sevilla quería hacer lo mismo. Eso lo valoro positivamente. Sevilla, con una Bienal que se celebra cada dos años, lleva a Mayte Martín, Pansequito y Caracolillo. Sale en todos los medios de comunicación y se le da un bombo y platillo impresionante. Málaga, igual. Haga lo que haga. Ninguna está por delante de Granada. Sevilla son las sevillanas, e incluso la copla, pero no es de cante flamenco. Es algo más alegre. Granada es la granaína y la media granaína; cante jondo puro, como si hablas de La Unión, en Las Minas. Un cante sentío y de pena. Granada y Córdoba no se pueden quedar por detrás. Son mucho más flamencas que Málaga y Sevilla.

P. ¿Qué retos afronta el festival de cara al futuro ahora que hemos salido de la pandemia?

R. Yo soy partidario de que, cuando se copia, se debe copiar bien. Hay gente que no apoya Halloween, pero en Ogíjares, por ejemplo, permite mover la economía. Yo soy maestro de Francés y Francia está copiando ahora los Reyes Magos. Cuando yo entré en 2015 como concejal de Cultura vi que llegaba el sábado, hacían el festival a las diez de la noche, terminaba a las cinco de la mañana y 'hasta luego Mari Carmen'. Yo me he movido por muchos festivales porque mi trabajo también es aprender de los demás. Copiar y copiar bien. He estado en Las Minas. Allí el festival comienza un viernes y termina un sábado de la semana siguiente. Y todos los días hay un artista. Cada día vale entre 30 y 50 euros un artista por una hora. Aquí la diferencia es que pagas 30 euros por ver a Estrella Morente y luego por ver a cinco artistazos, más otros cinco guitarristas, más el baile, 18 euros. Esa es mi idea. ¿Por qué Ogíjares no puede tener un concurso como el de La Unión? Que además no es en Andalucía, sino en la comunidad autónoma de Murcia. Jerez no lo tiene. ¿Sabe lo que puede ser venir cada día a ver un artista pagando su entrada y luego cerrar nuestra semana del flamenco con el festival?

P. O sea que la idea es...



R. ...ir ampliando los días. Empezamos por uno. Nos hemos tirado 40 años con un día. Ahora ya llevamos tres años con dos y ahora ya este año con tres días. Tenemos uno gratuito para la gente que no se pueda permitir una entrada, con un cartelazo que lo acabamos de ver, abierto a todo el mundo, con pregón y, además, vamos a invitar a una copa de vino español. Luego tenemos un concierto de una persona sola que es Estrella Morente y luego nuestro Festival de Cante Flamenco. Esto está funcionando y se están llenando los tres días. Cuando era un día, lleno a tope. Cuando lo hemos hecho en dos, lleno a tope. Y te digo yo que este año los tres días ya están a tope. La gente quiere flamenco. Entonces, ¿por qué no podemos meter cuatro días? No estoy hablando de ocho o diez días, que es un empacho, pero sí miro por la economía de mi pueblo: vienen autobuses, los bares se llenan, entran a los comercios y el que pica compra en la tienda. Esto es dinero. Eso es mover la economía de un municipio, darle vida al pueblo y sacar Ogíjares al panorama musical. Para eso nos llamamos 'Villa de la Música'.

P. ¿Qué horizonte se propone?

R. Es difícil...

P. ¿Quizás año a año?

R. Claro, esto tiene que ser año a año. Yo en tres años ya voy por tres días, cuando en 40 años se ha tirado solo un día. Soy muy cabezón y, como me proponga algo, lo hago y lo consigo. Pero hay que hacerlo bien, no por rellenar el cartel. Todo tiene que tener un precio y el Ayuntamiento de Ogíjares tiene que hacer inversiones en cultura durante todo el año. Esto no se paga solo con las entradas. Aquí el Patronato Municipal de Cultura también está pagando un gran importe. El festival más caro que ha habido hasta ahora en la historia de Ogíjares tenía un presupuesto de 18.000 euros. Este vale 40.000 euros. Es una apuesta económica muy importante. Es que es el teatro más grande que hay del flamenco en la provincia. La catedral del flamenco es el mercado del Festival de Cante de Las Minas y tiene capacidad para 600 o 700 personas. Nosotros estamos metiendo en una noche 1.600 personas. ¿Qué teatro hay ahora mismo con 1.600 plazas en Granada? Tendríamos el Palacio de Congresos. Pero teatro y al aire libre, ninguno. Eso sí, hemos tenido la suerte de que en 43 ediciones no ha llovido.

P. Cuando eso pase, ¿cuál es el 'plan b'?

R. No hay 'plan b'. Lo he intentado estudiar y no hay 'plan b' para meter a tanta gente. Ni se pueden poner carpas. Y si llueven, las carpas calan. Es una complicación. Estoy todos los días pendiente de Aemet y el tiempo.