Encuesta | ¿Qué les parece a los granadinos que el Supremo haya tumbado la exigencia del pasaporte Covid?

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del gobierno andaluz de imponer el ‘pasaporte covid’ para entrar a los locales de hostelería y ocio nocturno en toda Andalucía. El tribunal ha alegado que la medida “no supera el test de proporcionalidad” y que se aprecia en ella un “déficit de justificación”. GranadaDigital sale a la calle a preguntar sobre esta decisión que involucra a toda la sociedad y qué otras medidas proponen para frenar los contagios entre los jóvenes.

Los andaluces no tendrán que presentar su certificado de vacunación ni un test PCR negativo de las últimas 72 horas para entrar a bares, restaurantes y discotecas. La decisión ha sido tomada basándose en dos argumentos: que la medida no está suficientemente justificada y que no es proporcionada. Para que estuviera justificada, el gobierno andaluz tendría que haber acreditado “que la denominada quinta ola tiene su origen precisamente en los locales de ocio nocturno”. Algo que no se ha acreditado ni con datos ni con informes, según la sentencia del Supremo. Como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital, las opiniones son variadas entre los ciudadanos granadinos.