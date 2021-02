Los empresarios de Sierra Nevada dan “por perdido” febrero y esperan retomar la temporada

La “práctica totalidad” del alrededor de centenar de negocios de la estación de esquí de Sierra Nevada está cerrado en el día en que comienza a operar con hasta 20 kilómetros de pistas solo para vecinos de Monachil y deportistas federados, si bien la asociación de empresarios que los agrupa confía en que la temporada pueda retomarse después de febrero, mes que dan “por perdido”.

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Enrique de la Higuera, quien ha detallado que, desde hace un par de semanas, cuando comenzaron los cierres perimetrales por municipios, se ha ido produciendo un “descenso absoluto” de la actividad que ha ido llevando al cierre de “prácticamente la totalidad” de las empresas, desde las de alojamiento hasta las de restauración pasando por escuelas o tiendas de alquiler de material para el esquí, entre otras actividades.

Hoy incluso podría haber dificultades para que un vecino de Monachil se tomara un café en la zona de Pradollano, una situación que los empresarios valoran que puede prolongarse durante todo el mes de febrero, que dan “por perdido” si bien confían en que esta etapa no suponga un cierre anticipado de la temporada, y la actividad se pueda ir retomando en marzo o abril.

De la Higuera ha apuntado a que todo depende de la evolución de la curva de contagios del coronavirus, si bien ha recordado que las administraciones siempre han aludido a que las medidas para frenar la pandemia en esta tercera ola solo conllevarían un “cierre temporal” de la estación de esquí, y las medidas prorrogadas este fin de semana por el comité de expertos en Andalucía son para 15 días.

“Las medidas que han endurecido las que ya teníamos no representan nada nuevo para nosotros” sino “más de lo mismo” tras dos semanas solo con un “hilo de actividad”, ha agregado De la Higuera, que ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de un plan de choque para el sector con “ayudas directas urgentes” pues, de lo contrario, muchas empresas no podrán abrir cuando la actividad se retome, dados los gastos que han de seguir soportando pese a no tener ingresos.

Si después de febrero la estación pudiera retomar cierta normalidad, sería positivo para “intentar de alguna manera poder paliar lo que queda de temporada”, ha enfatizado el presidente de los empresarios de Sierra Nevada.

Según ha informado en su perfil de la red social Twitter, la estación de esquí de Granada ha arrancado la jornada con la apertura del telecabina Al Andalus y la pista de El Río y trabajos de reacondicionamiento de la zona de Loma de Dílar.

En los próximos días, permanecerá abierta con solo 20 kilómetros de pistas en estas zonas, solo para residentes en Monachil, municipio de Granada en el que se enclava la estación de esquí y montaña, el cual está cerrado perimetralmente para frenar la expansión de covid-19, así como para esquiadores de equipos federados con permiso del Consejo Superior de Deportes y de centros de formación de deportes de invierno con autorización especial.