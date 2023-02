"Está muy ilusionado", afirmaba la familia de Fernando Aguilera a su llegada al Palacio de los Deportes. Pero esas ganas de jugar en casa tendrán que esperar. Su hermana, su madre, su sobrino y el entrenador que le vio dar sus primeros pasos en el Algarinejo no podían ocultar la emoción del que sabe que el jugador que apoyan está ante una cita única. Sin embargo, en el primer tiempo, el '14' de los charcuteros no salió y el nerviosismo se palpaba en unos familiares que no daban crédito: "Saben lo importante que es para él, esperemos que salga en la segunda parte". "Por lo que sea, no interesa que salga él y se lleve el protagonismo", añadía su hermana con frustración en el tiempo de descanso. ElPozo se fue 3-4 arriba al término de la primera parte, pero la felicidad no era completa y nunca lo fue porque Fernando no llegó a disputar ni un minuto.

"Hemos venido alrededor de unas 100 personas para verle", apuntaba la hermana de Aguilera, la primera en llegar. Los coches particulares sustituyeron en esta ocasión a los autobuses, el medio de transporte habitual de sus allegados cuando 'Fernandito' juega más lejos. Los minutos de juego corrían y con él aumentaba el nerviosismo y se veía resoplar a una madre y una hermana de Fernando que veían que cada vez quedaba menos tiempo para que el jugador "cumpliera su sueño" de mostrar su fútbol en Granada y en el Palacio de los Deportes, en definitiva en su casa.

El rojo, aun siendo el color de la indumentaria de los dos conjuntos, no fue el tono predominante en las gradas. Ese lugar lo ocupó el amarillo, de una gran masa desplazada desde Jaén para ver el duelo de los suyos frente al Palma. Y el que se impuso también en el duelo que abría este segundo día de cuartos con el derbi entre el Cartagena y ElPozo Murcia.

El encuentro que dio el pistoletazo de salida a esta jornada de viernes 10 de febrero no defraudó. Cartagena y ElPozo trasladaron el ambientazo de todo un derbi murciano al Palacio de los Deportes de Granada. La 'batalla' comenzó con un bonito intercambio de cánticos entre las dos aficiones que vieron cómo el Cartagena empezó dominando la posesión e, incluso, que contó con la primera ocasión del choque en los pies de Javi M. Sin embargo, poco después iba a llegar la reacción del conjunto de Javi Rodríguez, que golpearía primero cuando peor lo estaba pasando, por medio de Taffy, quien ponía el primero en el marcador. Sin tiempo para asimilar el golpe, el Cartagena recibió un segundo mazazo en forma de tanto del '11' del conjunto murciano, Marcel, que iba a repetir tras recortar distancias en el marcador Lucao para los rivales.

Las aficiones fueron el mejor termómetro de lo que estaba pasando en la pista. Comenzaban repartidos los cánticos desde el pitido inicial. Los tantos iniciales de ElPozo iban a suponer un jarro de agua fría para unos fans del Cartagena que, sin embargo, no cesarían de alentar a los suyos. Sin embargo, con la ventaja de los charcuteros, la afición de ElPozo se venía arriba espoleada por el buen momento de los suyos. El 2-1 con el que recortaba distancias el Cartagena supuso una inyección de confianza para el equipo sobre la pista que se contagió a su hinchada, mientras la de ElPozo se mantenía más a la espera de acontecimientos. Ese momento llegó, y el conjunto de Fernando Aguilera volvió a ampliar distancias en el marcador (3-1).

La tensión, como no podía ser de otra manera, también jugó su papel en el partido. Los jugadores fueron con todo y la afición de ambos conjuntos pidió la amonestación a cada falta. La igualdad se tornó máxima también en el apartado de infracciones y se pudo ver registradas cinco amonestaciones para cada conjunto a seis minutos del final de la primera mitad. Precisamente, de un lanzamiento tras falta desde la frontal recortaría de nuevo distancias en el marcador Motta para el Cartagena (3-2) y todo por decidir. ElPozo pedía entonces un tiempo muerto para reajustar su planteamiento, unas breves pausas que amenizó el personal de organización con el lanzamiento a través de cañones de camisetas conmemorativas. Un nuevo gol del equipo de Eduardo Sao Thiago, que puso las tablas en el marcador a algo más de tres minutos del final de la primera mitad, añadió aún más picante a un derbi que no estaba dejando indiferente a nadie. Poco le duró, sin embargo, la alegría al Cartagena que volvería a ponerse por detrás después de que Gadela anotara desde los diez metros.

Sin minutos para Fernando

ElPozo comenzó golpeando primero también tras el paso por vestuarios, por medio de Taynan (3-5). Poco después, los charcuteros establecieron la máxima distancia hasta el momento en el marcador con un 3-6 obra de Rafa que la picaba por encima del meta del Cartagena e iba a celebrarlo dirigiéndose al sector donde se ubicó su hinchada. Los cambios se sucedieron en ElPozo, pero Fernando Aguilera siguió sin figurar en ninguno de ellos. Mucho castigo para una hinchada con ganas de ver a su paisano. Solo hizo falta recorrer el sector donde estaban situados amigos y familia de Fernando para toparse con la camiseta con su nombre a cada paso. De nuevo, como ya sucedió en las ocasiones anteriores, el Cartagena no se dio por vencido y levantó el 3-6 abajo para devolver la igualdad al marcador. Desde entonces, el asedio por parte del Cartagena fue total y su rival supo aguantar el chaparrón para asestar el golpe final con un tanto de Marcel en los últimos instantes que desataba la euforia. Ese 6-7 metió a ElPozo en semis, pero la felicidad no fue completa, porque el de Algarinejo se quedó a cero en su vuelta a casa. Tendrá que esperar su oportunidad en el duelo de semifinales.

El Jaén 'gana por goleada' en las gradas y por penaltis en la pista

El derbi entre el Cartagena y ElPozo, pese a la rivalidad que encarna, no movilizó tanto a las aficiones como lo hizo el que enfrentó a Mallorca Palma y Jaén por el último puesto en juego de las semifinales. Ya desde el primer duelo de la tarde, las gradas se comenzaron a teñir de un amarillo jienense que, después, sería una caldera cuando inició el partido de los suyos. No obstante, este ambiente hostil no intimidó al Palma que anotó el primer tanto del encuentro tras rematar el '7' del conjunto balear un gran pase al segundo palo. El conjunto jienense que, sin embargo, había llevado la iniciativa antes de encajar gol, se mantuvo firme en su planteamiento y no dejó de llegar con peligro a la meta del Palma. Carlos Barrón, el portero del conjunto balear, por fortuna para los suyos, se hizo fuerte contabilizando grandes paradas de méritos para mantener la ventaja de su equipo.

Este no fue un derbi, pero desde el tanto inicial no paró de aumentar la tensión. Las gradas de mayoría jienense reclamaron cada pérdida de tiempo y en la pista el choque se endureció culminado con la expulsión al jugador del Mallorca Palma, Tayebi, entre las protestas de todo su banquillo. Tanto lo había intentado el Jaén que obtuvo su merecido premio tras batir a la segunda al guardameta que hasta el momento había frustrado cada uno de los intentos rivales para marcharse 1-1 al descanso. A la vuelta de vestuarios, el dominio cambió de manos y esta vez pasó al Palma. Se lo creyó el conjunto balear que, introdujo después una nueva baza que comenzó a hacer indetectables sus ataques: la proyección ofensiva desde la portería de Luan Muller que entró en sustitución del héroe de su equipo en la primera mitad, el guardameta Barrón. A falta de 8 minutos para el final, el encuentro se abrió y ambos equipos se volcaron en busca del tanto de la victoria y, por ende, el billete a semis. La hinchada del Jaén intentó entonces darle el último aliento a los suyos a gritos de "¡Vamos mi Jaén!", "¡A por ellos!" y de pitos a la posesión del rival. Ningún equipo logró imponerse en los 40 minutos y los penaltis decidieron que la última plaza fuera para el Jaén (2-4 en la pena máxima), el equipo que 'comenzó ganando en las gradas'. Desde el principio hasta el final, la afición llevó a los jienenses en volandas.