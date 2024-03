Elias Valtonen: "Tenemos las piezas para conseguir la permanencia, hay que seguir creyendo"

Las caras nuevas de Covirán Granada están de moda. Tan solo un partido ha bastado a Jacob Wiley y Elias Valtonen para ganarse el cariño y admiración de su nueva afición. Su actuación ante Lenovo Tenerife ha servido para que la ilusión por conseguir la permanencia regrese con fuerza. El caso del alero finlandés es aun más meritorio, pues con solo dos entrenamientos con el equipo supo hacerse valer sobre la pista y demostrar que su corta edad no es sinónimo de poca experiencia. Valtonen habla sobre su llegada a Granada, un fichaje que se produjo "muy rápido", qué puede aportar al equipo y analiza el próximo partido ante Surne Bilbao Basket.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra después del primer partido con Covirán Granada?

Respuesta: Me siento muy bien, todos me han acogido muy bien desde el principio. Obviamente, en tan solo dos sesiones de entrenamiento antes de mi primer partido no pude aprenderlo todo, pero esta semana sigo trabajando para ello. A veces no tengo que pensar demasiado durante los partidos. Solo jugar como sé hacerlo. En Tenerife fue un buen partido, nos quedamos a poco de conseguir la victoria y espero que este domingo podamos conseguirla.

P: ¿Por qué decide venir a Covirán Granada?

R: Todo pasó muy rápido. Cuando iba a volver a Manresa después de las Ventanas FIBA apareció esta oportunidad, justo en el límite del cierre de mercado, así que tuve que tomar la decisión muy rápido para poder venir, entrenar y ayudar al equipo a conseguir su objetivo. La oportunidad vino y quise cogerla.

P: ¿Fue fácil tomar esta decisión?

R: Para mí ninguna decisión es fácil, suelo darle muchas vueltas a las cosas, incluso en las decisiones más pequeñas. Aun así, no tenía mucho tiempo para pensar, así que simplemente la tomé.

P: Su último partido como jugador de BAXI Manresa fue precisamente contra Covirán Granada en el Palacio de Deportes. ¿Se habló aquel día algo sobre una posible llegada al equipo rojinegro?

R: (Risas) Siendo sincero no tengo ni idea. Solo sé que pasó muy rápido.

P: Solo tiene 24 años, pero cuenta con una larga experiencia. Ha jugado en ACB, en competiciones europeas, jugó en la liga alemana, también en EE.UU con Arizona State y con su selección, con Finlandia. ¿Qué ha cambiado del Elias Valtonen que arrancó su carrera en Estados Unidos en la universidad y el de ahora?

R: Sigo siendo yo, pero obviamente tres temporadas en la ACB y la temporada en Alemania me han enseñado diferentes estilos de juego y, en general, a ser profesional. Aun así sigo desarrollándome como jugador.

P: ¿Qué cree que tiene que seguir mejorando como jugador, bien en esta temporada o de cara al futuro?

R: Siempre intento mejorar en todo, como tener más confianza y más seguridad cuando tengo el balón, trato de crear mejor mis lanzamientos. Sobre todo, mejorar en las pequeñas cosas.

P: ¿En qué aspectos cree que puede ayudar al equipo? ¿Qué le ha pedido Pablo Pin?

R: Creo que quiere que ponga energía cada día, en los entrenamientos, que aporte rapidez y físico en la defensa y el rebote. Las pequeñas cosas en las que creo que soy bueno, básicamente.

P: Su actuación en Tenerife, que fue muy buena con tan solo dos entrenamientos con el equipo, ¿Es solo un pequeño ejemplo de lo que puede llegar a aportar?

R: Sí por supuesto. Obviamente cada partido es diferente y no puedes hacer siempre lo mismo, pero sí que fue un ejemplo de lo que sé hacer y espero seguir mejorando y haciendo esto para ayudar al equipo a conseguir su objetivo.

P: Cuénteme un poco sobre su historia, cómo empezó en el mundo del baloncesto

R: Comencé por mi padre, empecé a jugar cuando era muy muy pequeño. Crecí en un pueblo muy pequeño con 12.000 habitantes, apenas había un equipo de baloncesto para poder jugar con otros chicos de allí. El baloncesto me ha traído a diferentes sitios y experiencia y estoy muy agradecido por ello.

P: ¿Cuáles son sus sueños?

R: Ser lo mejor que pueda llegar a ser. Trabajar y tratar de mejorar cada día. Quizás unos Juegos Olímpicos, estuvimos cerca hace poco, sería un sueño por supuesto.

P: ¿Qué espera del partido del domingo contra Bilbao Basket?

R: Espero que esté lleno el Palacio. Sé que el ambiente aquí es muy bueno, cuando estuve con Manresa aquí había muchísimo ruido. Es un gran pabellón y seguro que hay un gran ambiente.

P: Lleva apenas unos días en Granada, pero ¿ha podido ya ver algo de la ciudad?

R: He ido al centro de la ciudad y al Centro Comercial Nevada, porque vivo muy cerca de allí. Espero tener más tiempo para poder disfrutar de la ciudad. Me han hablado muy bien de Granada, me encanta, por ejemplo, poder ver las montañas al fondo desde cualquier lugar.

P: Por último, ¿Confía en la salvación de Covirán Granada?

R: Por supuesto. Creo que estamos trabajando duro y lo vamos a seguir haciendo, tenemos que seguir trabajando. Tenemos la piezas para conseguirlo solo hay que seguir creyendo.