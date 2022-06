Aunque seis son los partidos con más fuerza ante las Elecciones Andaluzas de este domingo, son 19 las listas que presenta la provincia de Granada a los comicios. No todas hacen ronda de debates y entrevistas en medios de comunicación. Algunas de ellas, pese a la distancia con PP, PSOE, VOX, Cs, Por Andalucía y Adelante Andalucía, encaran el proceso electoral con potencia. En su particular minuto de oro, Por un mundo más justo, Andaluces Levantaos, Coalición Republicana Socialista por Andalucía, Juntos por Granada, Escaños en blanco y Recortes Cero tratan de arrancar votantes a sus competidores, además de asegurar ser "el voto más útil".

Marta Castillo, cabeza de lista de Por un mundo más justo

Andalucía es una tierra llena de oportunidades para todos, pero esta, su casa, tiene heridas en su fraternidad. Por eso, desde Por un mundo más justo Andalucía, nos planteamos en los próximos cuatro años, desde un diagnóstico profundo y riguroso, ofrecer vías para avanzar cualitativamente en fraternidad o sororidad, y, así, ser el germen de una sociedad nueva, más cohesionada, humana, justa y solidaria. Contamos contigo para hacer realidad este sueño, el de Andalucía, la tierra hermana. La tierra donde los últimos son los primeros, donde los de fuera también son de los nuestros, donde todos nos sentimos parte de esta familia, donde la fraternidad no sea solo una palabra que se use como eslogan, sino que sea el eje desde el que se construya toda la política. Votar en conciencia es el voto más útil.

Domingo Funes, cabeza de lista de Andaluces Levantaos

El próximo 19 de junio tienes la oportunidad de contar con una voz propia. Una voz genuina y que te represente como granadino y andaluz. Sistemáticamente, y sé que eres consciente de esto, los principales proyectos de Granada y Andalucía se posponen siempre en beneficio de esos otros proyectos de otras partes del Estado, ya sean Madrid, Cataluña, País Vasco o Galicia. Esto es una constante histórica y solo la podemos romper nosotros, porque, mientras no cambiemos cómo se estructura el poder, no cambiará esta realidad. La posibilidad de hacerlo está en tu mano, en tu mano. Si concedes un poder, el que tiene tu voto, a Andaluces Levantaos, te puedo garantizar que jamás permitiremos que se releguen los intereses de Granada y de Andalucía en beneficio de otros territorios, como sistemáticamente ha venido ocurriendo gracias a los partidos que ahora te piden el voto para volver a engañaros nuevamente. El 19 de junio vota por ti, y vota Andaluces Levantaos.

María Socorro Martín, cabeza de lista de Coalición Republicana Socialista por Andalucía

Somos la gente de abajo, la gente humilde que no llega a fin de mes, a la que le cortan sin compasión la luz en la zona Norte. Las mujeres víctimas de la violencia machista y las familias de las asesinadas. La gente de los pueblos olvidados, la de las colas del hambre, las personas autónomas, los músicos y artistas de la calle, las empleadas de hogar, las kellys, las mujeres prostituidas, la gente jornalera del campo. Las personas pensionistas, viudas, con discapacidad, la gente huérfana de siglas. Las feministas que se han planteado votar el blanco, el voto del andalucismo que enterraron. Queremos recuperar la honestidad, la dignidad y los valores de la política con mayúsculas, la que nos han robado. Vota Coalición Republicana Socialista por Andalucía, porque somos tu gente. Aquí está la izquierda andaluza, el feminismo de Andalucía, el andalucismo, porque somos tu gente.

Rafael Darío Ruiz, cabeza de lista de Juntos por Granada. El partido del Granadexit

Una cosa que me llamó mucho la atención ayer en Guadix fue que un chaval de 20 años se nos acercó, además venía como buscándonos, y nos pidió octavillas. Nos dijo "¿vosotros sois los de Juntos por Granada? Dadme varios flyers, porque, verdaderamente, no tiene nombre lo que ha hecho la Junta de Andalucía en los últimos 40 años. Ya va siendo hora de cambiar y reclamar lo nuestro". Nosotros apostamos por recuperar nuestras instituciones, el control tanto de la Sierra como del Parque de las Ciencias y la Alhambra. Eso a la gente le llega. En ese sentido, estamos muy contentos. No ha sido buen negocio para la provincia de Granada pertenecer artificialmente a esta comunidad autónoma. Nosotros apostamos por la cultura granadina, por el turismo granadino. Verdaderamente, es lo que hace falta, que el representante de la provincia, el que aspira a serlo, luche por su provincia. Esa es la máxima que tenemos en Juntos por Granada.

Rafael Repiso Rodríguez, cabeza de lista de Escaños en blanco

¿Qué es Escaños en Blanco? Es un partido que se forma a partir de una plataforma ciudadana que lo que busca es que el voto en blanco o nulo esté representado realmente en el Parlamento de cualquier tipo de elección. Es cierto que hay muchas personas que están desafectadas o desapegadas de la clase política actual y quieren seguir teniendo esa posibilidad de ejercer su derecho al voto. Al final, terminan votando en blanco, absteniéndose, o, peor aún, votando al que consideran el menos malo de las opciones que hay. Lo que pretendemos es mostrar ese desapego de la población hacia la clase política. De esta forma, ninguno de los candidatos, en caso de ser elegido, tomará posesión de su escaño. Con lo cual, dejaremos una silla vacía y no cobraremos ni un solo euro, ni en subvenciones ni en sueldos ni en dietas. Es una forma de mandar un mensaje a la clase política para decirle que no estamos de acuerdo con su forma de actuar.

Violeta Tercedor, cabeza de lista de Recortes Cero

Este 19 de junio, el verdadero voto útil es a Recortes Cero. Necesitamos para hacer que una voz que exija redistribuir la riqueza entre en el Parlamento Andaluz. Andalucía es muy rica, somos la tercera región más rica de España. Con una pequeña parte de los multimillonarios beneficios de bancos y monopolios, sí que se puede reindustrializar Andalucía, crear empleo de calidad y con derechos, subir salarios y pensiones. Recortes Cero somos la alternativa para salir de la crisis en beneficio de la mayoría. Nos comprometemos a cumplir con nuestro programa y responder ante nuestros votantes. Pedimos el voto para Recortes Cero porque hay que acabar con la trampa del voto útil. Está claro que no podemos dejar la situación en manos de los que nos han traído hasta aquí. Necesitamos una alternativa que se atreva a enfrentarse a los bancos y a los monopolios. Esa es la alternativa que defendemos en Recortes Cero.