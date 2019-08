El telón de Primera se sube en La Cerámica

Sábado, 29 de abril de 2017. Anoeta. Aquel día, el Granada consumó su descenso tras una temporada nefasta en la que todo lo que pudo salir mal, salió mal. Hoy, más de 800 días después, el conjunto nazarí vuelve a la élite del futbol nacional cargado de motivación e ilusión tras haber obtenido un sobresaliente el curso pasado en la categoría de plata. Como es natural, siendo un recién ascendido, el Granada entra en todas las quinielas como integrante de la terna que a mediados de mayo tendrá que vestirse de luto de nuevo. Pero claro, eso es porque no saben cómo pelean los de Diego Martínez. El Granada abre un curso en el que va a sufrir, va a pasar malas rachas, va a tener malos momentos, probablemente salga goleado en varias ocasiones, pero va a competir. Y va a competir siendo fiel a su estilo, dando la cara, arropándose todos, desde Rui Silva hasta Soldado.

La base que consiguió el ascenso la pasada campaña se ha mantenido y, además, el club se ha reforzado con elementos de garantías en todas las posiciones. Como contábamos hace poco, la única posición que queda ahora mismo algo coja es la de lateral izquierdo, a pesar de que Carlos Neva cuente con ficha del primer equipo desde hace unos días. Esa será una de las tareas de la dirección deportiva rojiblanca de aquí hasta el dos de septiembre. Por lo pronto, el omnipresente Quini será de la partida esta noche.

Enfrente estará un Villarreal que, como ya recordarán, fue el primer equipo que cayó vencido en Los Cármenes en el último regreso a Primera. Aquello fue un mes de septiembre de 2011 y el goleador rojiblanco fue el luego muy discutido Uche. Fue también el Villarreal el que, esa misma temporada, terminó descendiendo in extremis con aquel gol de Falcao que desactivaba el descenso impuesto por Tamudo en Vallecas con un gol que hoy no habría subido al marcador. Pero de eso hace ya mucho tiempo y entre tanto el conjunto amarillo se ha confirmado como uno de los mejores equipos de la competición, a pesar de que el año pasado sufrió más de la cuenta. Los de Javi Calleja suman experiencia y calidad de sobra como para volver a pelear por entrar en Europa el año que viene.

Para el envite de esta noche, Diego ha desplazado a 19 futbolistas y hará un descarte a lo largo de la tarde. No podrá contar, por lesión, con Álex Martínez y Neyder Lozano. Quienes sí han viajado han sido los dos últimos en llegar, José Antonio Martínez y Carlos Fernández. Ambos se declaraban aptos y listos para jugar si Diego así lo estimaba. Por lo demás, el once no será muy distinto del que se vio el viernes pasado ante el Sevilla en el Trofeo Ciudad de Granada. Rui Silva será el guardián y podrá seguir demostrando por qué fue el menos goleado de Segunda. Víctor Díaz y Quini flanquearán a las dos torres del centro de la zaga: Germán Sánchez y Domignos Duarte. En la medular, Yan Eteki abrigará a Montoro y la duda está en si repetirá Azeez aportando músculo y liberando al valenciano o si, por el contrario, jugará Fede Vico sumando capacidad arriba para ayudar a los tres de arriba. Dos aviones por los costados, Vadillo y Machís, y un tanque en punta: un Roberto Soldado que, en caso de torpedear al ‘submarino amarillo’, no lo celebrará.

A las nueve de la noche echará a rodar el balón sobre el verde de La Cerámica y, con él, una nueva campaña de los rojiblancos entre los mejores del fútbol nacional y europeo. Disfruten.

Alineaciones probables:

Villarreal CF: Asenjo, Peña, Pau Torres, Albiol, Quintillá, Trigueros, Iborra, Cazorla, Ekambi, Moi Gómez y Gerard Moreno.

Granada CF: Rui Silva Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán Sánchez, Quini, Yan Eteki, Ángel Montoro, Fede Vico, Vadillo, Machís y Roberto Soldado.

Árbitro: Cordero Vega (Comité cántabro).

Estadio: La Cerámica.

Hora: 21:00.