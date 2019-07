El PSOE reclama a la Junta que impulse el Instituto de la Mujer y no ceda ante los “delirios” de la ultraderecha

La secretaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres del PSOE de Granada, Mercedes Garzón, ha reclamado al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos el “mantenimiento e impulso” del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ante los “delirios” exhibidos por la ultraderecha.

Tras censurar la propuesta de conversión del IAM en Instituto Andaluz de Víctimas de Violencia Intrafamiliar como plantea Vox, la socialista ha destacado el papel desarrollado por este organismo durante sus treinta años de existencia y herramienta “clave” para que la población granadina perciba la “fortaleza de las políticas públicas de igualdad de género y contra la violencia de género en nuestra tierra”.

Mercedes Garzón, que ha anunciado la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento en defensa del IAM, por parte del grupo socialista; ha pedido al Gobierno de las derechas que “rechace todos y cada uno de los ataques a esta entidad, sin matices y con la contundencia suficiente”.

“Hay que continuar con el desarrollo de las leyes de igualdad y contra la violencia de género en esta tierra. Mantener la garantía de participación de las mujeres andaluzas representadas en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, facilitando al IAM los instrumentos necesarios tanto materiales, humanos y financieros para el cumplimiento de sus fines fundacionales”, ha apuntado.

Asimismo, la iniciativa parlamentaria plantea además que se blinde el liderazgo del IAM para “garantizar la coordinación transversal con todas las áreas de la Administración autonómica”.

De este modo, la socialista ha asegurado que el ataque “frontal” que Vox ha hecho a la igualdad de género, a la lucha contra la violencia de género y al organismo competente para el impulso y cumplimiento de las leyes y programas que existen en Andalucía, “debería contar con la contundencia en su defensa y protección, sin justificaciones ni parcas defensas, por parte del Gobierno andaluz al máximo nivel”.

“Sin embargo, la respuesta ha sido parca y blanda. Es más, ni el presidente de la Junta ni la consejera de Igualdad han mostrado contundencia frente a la ridícula propuesta de la ultraderecha”, ha dicho. Esa actitud, ha remarcado, “está generando alarma entre las organizaciones de mujeres, y entre las mujeres granadinas en general que no ocultan su preocupación ante la deriva que el IAM pueda tener”.

“No podemos olvidar que el 75% de las mujeres que sufren violencia no denuncian. Los mensajes que se lanzan públicamente no pueden promover esto, tienen que sentir que estamos para protegerlas. De ahí que no estemos de acuerdo con el discurso negacionista de la derecha, que aísla todavía más a las víctimas”, ha explicado.

Por otra parte, la socialista ha criticado la “falta de interés” del Ejecutivo de PP y Ciudadanos por nombrar a la nueva directora general, tras la baja de la última encargada de ocupar esta responsabilidad “durante pocos meses”.

“Ha llegado el momento de frenar esta deriva provocada por la derecha, y será en la defensa de los derechos de las mujeres, el avance de la igualdad y la lucha contra la violencia de género donde la sociedad y el resto de formaciones políticas encuentren al PSOE”, ha concluido.