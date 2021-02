El PSOE exige a la Junta que los centros de estética sean actividad esencial

El ex alcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha reclamado hoy a la Junta de Andalucía que escuche las reivindicaciones del colectivo que engloba los centros de estética de la comunidad y “los reconozca como actividades esenciales, al igual que ocurre con la peluquerías”. Así, el socialista se ha hecho eco de las reivindicaciones de un sector “duramente azotado por las crisis generada por la pandemia, con cierres en los negocios inasumibles para sus propietarios y propietarias, quienes llevan meses exigiendo al gobierno de Moreno Bonilla que se les dé la consideración de actividad esencial”.

Cuenca ha apuntado que, de momento, el gobierno de la PP y CS en la Junta ha decidido mirar para otro lado, “poniendo en serio peligro el trabajo de miles de familias andaluzas, azotando a un sector que se encarga del ámbito terapéutico y de atención a las personas, lo que entraría dentro de la denominación de actividad esencial”. Así, el socialista ha aseverado que “ante esta crisis sanitaria, social y económica, la Junta lo que debe hacer es ser sensible, atender y escuchar a sectores de los que dependen miles de puestos de trabajo, en este caso los centros de estética, donde se proporciona cuidado a personas, al igual que en las peluquerías, y se trabaja por la autoestima personal”.

El portavoz del PSOE ha recordado que estos centros llevan meses sufriendo los cierres decretados por la Junta, “con unas pérdidas económicas innasumibles para miles de familias debido a la falta de sensibilidad y al desprecio de la Junta de Andalucía, que ha decidido que estos centros no son esenciales, mientras que otros ámbitos si lo son”. Cuenca ha apuntado además que “para colmo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha cerrado sus puertas y no ha querido escuchar sus necesidades, mientras miles de familias se ven afectadas por este desinterés”.

Por su parte, Begoña Rodríguez, representante y portavoz del colectivo que engloba a los centros de estética de la provincia, AGREPO, ha hecho un llamamiento al gobierno andaluz y en concreto a su presidente, Juanma Moreno Bonilla, para que “escuche las necesidades del sector y modifique la normativa de modo que se reconozca como actividad esencial”. Así, Rodríguez ha apuntado que los miles de centro que hay en Andalucía “están totalmente adaptados a las medidas anticovid, de hecho no se ha producido ningún contagio en nuestros centros, y lo único que pedimos es que nos dejen realizar nuestro trabajo de atención como siempre hemos hecho con las máximas garantías”.