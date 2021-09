El audio viral de un granadino a una eléctrica: “Es que tengo enganchada la luz para la marihuana”

Granada está llena de peculiares personajes por toda su orografía y hay quien lo aprovecha para sacar una gran rentabilidad humorística. En los últimos días se ha hecho viral un audio, compartido a través de WhatsApp, en el que un granadino rechazaba una rebaja en la factura de la luz por un motivo bastante curioso.

Desde el principio del audio el interlocutor ya deja claro que no quiere contar con el nuevo servicio más barato que le están ofreciendo, pero va más allá y da una explicación pormenorizada del motivo: “Yo es que no pago, la tengo enganchada”. El operador del servicio se ve superado desde el primer momento y solo es capaz de repetir atónito las palabras que ha oído.

No contento con eso, el interlocutor sigue explicando cuál es la situación concreta. “Sí, porque con el tema de la marihuana y eso pues la tengo siempre enganchada”, articula sin ningún tipo de pudor. El operador intenta buscar una solución y pregunta si conoce a algún familiar que pueda aprovechar la oferta de un mes de servicio gratis.

A lo que el granadino vuelve a la carga: “Ya… ¿Sabes lo que pasa? Que todos estamos con el tema de la marihuana y tenemos todos la luz enganchada. Me llamáis todos los días y yo llevo sin pagar luz lo menos 10 o 15 años. Así que como no me pongas un piso en Torrenueva”. Solo entonces, el vendedor se da por vencido dando por finalizada la llamada.

A continuación te dejamos el audio completo.