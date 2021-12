El 12% de los padres rechaza vacunar a sus hijos de entre 5 y 11 años

Este miércoles 15 de diciembre comienza en España la vacunación a los más de 3.3 millones de niños de entre 5 y 11 años que recibirán las primeras dosis de Pfizer. El apoyo a la vacunación por parte de los padres de estos menores es de un 74% mientras que un 13,7% sigue indeciso y un 12,3% asegura que no vacunará a sus hijos, según la encuesta realizada por Appinio.

Actualmente, este colectivo de la sociedad presenta la incidencia más alta de contagios aunque tiene menos impacto que personas con más edad. El informe de Appinio apunta que los padres de niños, de entre 12 y 17 años, tienen una mayor predisposición a vacunar a sus hijos. Solo el 5% de los padres estos niños reconoce que no les ha vacunado "ni lo hará" mientras que un 94,8% sí que lo ha hecho o lo hará próximamente.

Además, los datos y nivel de apoyo varían notablemente si los propios padres de los niños están vacunados o no. De hecho, el dato cambia casi por completo: sólo un 5,7% de los padres no vacunados vacunarán a sus hijos de entre 5 y 11 años. Así pues, el rechazo a la inoculación de menores de 11 años entre este grupo de padres no vacunados es del 77%.

Por último, entre aquellos padres, vacunados o no, que afirman que no vacunarán a sus hijos menores, las razones más citadas tienen que ver con que perciben que todavía se desconocen los efectos secundarios de la vacuna a largo plazo (52%) o la eficacia de la misma en este grupo preciso de edad (41%). Otras de las razones más repetidas son que el 33% de los padres prefiere evitarles los efectos secundarios inmediatos de la vacuna, como la fiebre o el malestar, mientras que el 25% no ve necesario para frenar la pandemia que se vacune a los niños de esta franja de edad.