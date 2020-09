Dos alumnos del Colegio Cerrillo de Maracena dan positivo en Covid-19

Dos escolares del Colegio de Educación Infantil y Primaria Cerrillo de Maracena, situado en esta barriada cercana al límite con el municipio metropolitano, han dado positivo en las pruebas PCR que el centro realizó a todo el alumnado a principios de esta semana. Así lo han confirmado a GranadaDigital fuentes cercanas a la escuela. Los dos pequeños pertenecen a los cursos de Preescolar de 3 años y 4º de Primaria.

La situación ha generado alarma entre el resto de padres del colegio, que se muestran intranquilos por la posibilidad de que algunos de sus hijos pudieran haber tenido contacto con alguno de los dos contagios confirmados. Este periódico ha podido saber que la dirección del colegio puso ambos casos en conocimiento de Salud tan pronto como se conocieron los positivos. A partir de entonces, se han seguido escrupulosamente las recomendaciones de Epidemiología.

Pese a todo, el colegio no puede cerrar los módulos afectados si no hay una autorización expresa a tal efecto desde la Junta. Es por ello, que tanto profesores como padres se sienten atados de pies y manos. Aunque las unidades educativas afectadas no han sido clausuradas, lo que sí se ha recomendado a todos los alumnos y padres afectados es que no acudan a clase este miércoles. Además, los dos chicos no han acudido al centro.

El ‘protocolo Covid-19’ obliga por ley a extender las recomendaciones sobre todos aquellos que hayan tenido más de 15 minutos de contacto sin mascarilla con un positivo. Esto hace especialmente más vulnerable al grupo de preescolar, pues no es obligatorio hasta los seis años el uso de la protección.

Entre los padres cunde la preocupación. Consideran que hay una respuesta insuficiente por parte de las autoridades sanitarias y educativas, pues creen que se está obviando la el riesgo real que hay en las aulas. Pese a todo, se mantienen las recomendaciones aunque, siempre según fuentes cercanas al centro, las clases están divididas en grupos de 4 o 5 alumnos cada uno y, aseguran estas fuentes, a la hora del desayuno lo hacen toda la clase junta dentro del aula quitándose la mascarilla

Además, existe cierta sensación de indefensión, pues creen que el profesorado pudo no ser formado con suficiente tiempo ante un positivo y que es más importante la salud que el derecho a la educación obligatoria. En cualquier caso, los protocolos se están llevando a cabo según lo previsto. Otra cosa es que convenzan a la comunidad educativa del centro. Por el momento, no se ha desvelado oficialmente entre los padres la identidad de los pequeños afectados, algo que desconcierta aún más a los tutores legales del resto de alumnos.