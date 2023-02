El Distrito Norte no quiere que los cortes de luz tapen sus otros problemas

La zona Norte de Granada lleva más de una década sufriendo los cortes de luz, pero sus ciudadanos no quieren que este problema ensombrezca a otros. Los barrios de Almanjáyar, Rey Badis y Cartuja coinciden a la hora de reclamar soluciones definitivas para que el suministro respete sus vidas, pero también señalan otras preocupaciones relacionadas con aspectos como limpieza, transporte o la necesidad de acometer mejoras en algunas instalaciones. Sus portavoces no solo esperan que los candidatos de las elecciones municipales escuchen sus peticiones, pues también quieren que se tengan en cuenta las propuestas que presentan.

Ángel Rubio, presidente de la Asociación de vecinos las Cruces de Almanjayar, tiene claro que una de las prioridades del Consistorio debe ser asfaltar la calle Casería Aguirre, donde se instala el frecuentado mercadillo de Almanjáyar. "La oficina municipal requiere de una mejora y una ampliación. Es una demanda de la ciudadanía a nivel general", expresa el representante.

Por otro lado, recuerda que “el polideportivo Almanjáyar es el único campo de la ciudad que todavía es de tierra". Ángel asegura que contar con instalaciones como un pabellón cubierto o pistas de pádel sumaría oferta y puestos de empleo. Además, en la libreta de la asociación hay proyectos adicionales. Uno de ellos es aprovechar alguno de los grandes espacios sin uso para un "parking de caravanas". Otra de las ideas es dotar de equipamiento deportivo al recinto ferial e integrarlo en el barrio para una mejor organización cuando llega la celebración del Corpus.

En materia de limpieza, Ángel Rubio pide "mejorar el mantenimiento" de los jardines, para lo cual cree que es necesario "coordinar los equipos" para "controlar los residuos" que se acumulan en las zonas verdes. Para mejorar las conexiones del barrio, propone una ampliación del recorrido de las líneas del 33 y 5. También considera importante que el circular "conecte con los centros oficiales más importantes y la Chana". Por último, espera que la conexión con el metro sea posible con algún transbordo, pues señala que ahora mismo no hay forma de enlazar un autobús para llegar a la parada más cercana.

"Tenemos los peores autobuses"

A Rosa García, presidenta de la Asociación Nueva Cartuja, le da la risa cuando trata de ordenar los problemas de su barrio. Esta vecina alaba la "buena voluntad" de José Luis, el encargado de limpieza de su zona, pero afirma que cuenta con "una mano de obra muy escasa" para abarcar terreno. A la hora de hablar de transporte, es tajante: "tenemos los peores autobuses". “El ‘8’ sube por las universidades y en Gran Vía lo cogen centenares de estudiantes. Te puedes pegar una hora en la Gran Vía esperándolo", explica la portavoz. Asimismo, apunta que hace unos días se llevó a cabo la retirada de un '5' porque tenía "unas goteras horrorosas". "Son muy viejos", recalca.

"El U3 lo quitan los fines de semana y los festivos, por lo que la gente que trabaja esos días se queda sin bus", critica Rosa García, quien propone que un autobús "se mueva por el centro y vaya a las universidades" para restar carga a la línea 8. La representante no apoya la idea de que en un futuro se amplié el metro por el centro, pues sostiene que "está muy bien comunicado".

Otra de las demandas del barrio es que se asfalte la zona de la farmacia de Luz Casanova. "Llevamos 40 años pidiéndolo. Da pena verla como está. La gente entra con sus perros para que hagan sus necesidades", lamenta Rosa, quien agrega que ocurre lo mismo detrás del colegio Amor de Dios: "se hicieron los bloques, pero no las calles". La portavoz de la asociación también subraya que "los comerciantes quieren hablar con su policía" porque "no nos sirve que sea un efectivo que está una hora, un día a la semana, en el centro cívico”. "Que veamos policía de barrio", asevera.

"Parece que estamos olvidados"

Juan Rodríguez, presidente de la Asociación de vecinos Rey Badis, no solo reclama más frecuencia en las labores de limpieza de su barrio, sino que también sostiene que hay algunos puntos donde "no entran en toda la semana". Por otro lado, denuncia el mal estado del polideportivo Molino Nuevo. "Las pistas tienen hoyos y están sin pintar. Las vallas tienen muchos años. Está fatal", indica este vecino, que asegura que suma ya ocho años pidiendo a través de solicitudes con fotos una actuación que dignifique las instalaciones. "Parece que estamos olvidados", manifiesta Juan Rodríguez, quien tiene claro que "las mesas de distrito no funcionan bien".

El representante muestra su preocupación con el malestar de sus vecinos debido a los cortes de luz. "La gente con este frío hace lumbres", declara Juan con resignación, aunque apostilla que esas personas no tienen muchas veces la opción de regresar a su hogar y "encender un brasero". En Rey Badis se dan ausencias del suministro eléctrico con frecuencia. En algunas ocasiones las interrupciones se alargan desde por la mañana hasta las "21:30 o 22:00 horas", según detalla Juan Rodríguez. El presidente de la asociación de vecinos del barrio asegura que hay "problemas para poner contadores nuevos", una denuncia que le han trasladado "vecinos de un mismo bloque".

La dificultad para realizar nuevos contratos es un aspecto que también conoce Ángel Rubio, pues en Almanjáyar también hay vecinos que afrontan una situación similar. "Te ponen 1.000 pegas para tramitar un contrato", dice el portavoz, que entiende que es fundamental crear "una oficina específica para gestionar todos los problemas que hay”. Ángel sostiene que la cercanía es muy importante para el trato con los ciudadanos. "Se demostró con la pandemia y con los terremotos", argumenta. Además, propone un cambio masivo de compañía por parte de los afectados si Endesa "no razona".

Regreso a la realidad tras "salvar la Navidad"

Rosa García es una de las voces que más alto denuncia los cortes de luz. “Donde yo vivo, los 90 vecinos pagamos luz”, asevera. La vecina de Cartuja expresa que tiene "un montón de vecinos a los que les quitan la luz todas las noches", y teme que un día coincida el mal para todos, pues entonces no habrá una vivienda cercana de un conocido para refugiarse.

"Dijeron que iban a salvar la Navidad y no hubo un corte de luz hasta después del 6 de enero. Más claro no puede estar que es Endesa quien corta la luz”, critica la presidenta de la Asociación Nueva Cartuja, que califica como "patético" el número de atención habilitado para los cortes porque "es una maquinita que te pasa con alguien cuando quiere". Asimismo, desmiente que se haya entregado una batería a todos los enfermos electrodependientes de la zona. "Hace unas semanas se murió una vecina esperando una solución", lamenta.

“Lo único que hace falta es voluntad política. Es verdad que el Ayuntamiento está más cerca que antes, pero lo que tienen que hacer es apretar, apretar y apretar a la Junta y al Gobierno”, reclama Rosa García, que también pide "expedientes sancionadores" para la empresa encargada de dar suministro en lugar de "informativos". El Distrito Norte tiene claras sus prioridades y espera que los aspirantes a la alcaldía de la capital tengan la misma convicción para establecer compromisos férreos.