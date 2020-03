‘Los Campeones’ de la UGR, 15 jóvenes universitarios con discapacidad intelectual

Cuando, a tan solo dos meses de acabar el curso, se les pregunta a ‘Los Campeones’ de la UGR cómo ha sido su experiencia, todos sonríen y responden con palabras de agradecimiento.

Se trata de 15 jóvenes con discapacidad intelectual que, gracias al programa Unidiversidad que Fundación ONCE financia, han tenido la oportunidad de acceder a la universidad.

Esta es la tercera edición del Diploma en Formación en Inclusión Social y Laboral de Jóvenes con Discapacidad Intelectual, curso que la Universidad de Granada ha conseguido elevar al nivel de Título de Posgrado. “No queríamos que quedara como un curso más o una actuación aislada, sino que como un Título Propio, lo que significa que son alumnos matriculados en la universidad”, explica Esperanza Alcaín, profesora de Derecho Civil en la Universidad de Granada y directora del título.

“El Diploma está enfocado en cómo conseguir un trabajo en pleno siglo XXI y cómo mantenerlo, por lo que las asignaturas están orientadas al desarrollo de competencias y habilidades para la búsqueda del empleo”, aclara María Piedad Castaño Morcillo, tutora de la clase.

De este modo, asignaturas como Autonomía de la persona, Habilidades sociales o Competencia social y laboral, proporcionan formación universitaria a estos jóvenes, enfocada a mejorar su autonomía y su formación humanística. “Mi asignatura favorita ha sido Calidad de vida, con ella he aprendido a ganar mi propio dinero, a tratar con respeto y educación a las personas y a ser independiente”, expresa María Gallardo, una de las estudiantes del título.

Además, también se han desarrollado sesiones inclusivas dentro de la Comunidad Universitaria, en las que los alumnos han podido compartir clases con otros estudiantes de facultades como Trabajo Social o Psicología.

“Esto es una oportunidad única, mi experiencia ha sido muy favorable, porque he aprendido aquí muchas cosas que no sabía antes. Ha sido maravilloso, no tengo palabras”, declara Eva, otra de las estudiantes del posgrado.

Por último, los alumnos, en apenas unas semanas, realizarán la parte práctica del título, en la que aplicarán todo lo aprendido en entidades como Carrefour, Ecoparque, Hotel Meliá o el Ayuntamiento de Peligros.

“He aprendido que no tenemos que tener miedo a nuestra discapacidad. Las personas como nosotros debemos superar los límites que se nos presentan y conseguir lo que nos propongamos en la vida sin tenerle miedo a nada”, manifiesta convencida la alumna María Angustias Pinteño.