La Diputación destinará más de 60 millones de euros para obras y servicios en la provincia

La Diputación de Granada, en sesión plenaria extraordinaria, ha aprobado el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (PPOYS) 2024-2027 con una inversión total que supera los 60 millones de euros y un crecimiento de 16 millones de euros para los cuatro años de mandato.

Según ha explicado el presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, “estamos ante los PPOYS más ambiciosos de la historia de la Diputación en lo que a asignación económica se refiere”, subrayando que “unido a las rebajas fiscales por la gestión de tributos a través del Sistema Provincial Tributario, es una apuesta importante para todos los ayuntamientos de la provincia, que contarán con una mayor liquidez para mejorar la calidad de vida de sus vecinos”.

Por su parte, el diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, ha detallado que “como novedad, los PPOYS dejan de tener un carácter bianual para contemplar actuaciones de legislatura, permitiendo llevar a cabo proyectos más grandes y completos, de una sola vez, sin tener que materializarse por fases”.

Por otra parte, “se van a primar los servicios obligatorios municipales en el ámbito del Ciclo Integral del Agua, en general, así como en el de las conexiones intermunicipales, si bien también recibirán un plus económico aquellas localidades que desarrollen proyectos para fijar la población al territorio o para mantener la idiosincrasia de sus viviendas cueva”, según ha añadido Jiménez.

Por último, el diputado ha puntualizado que “con los nuevos PPOYS dejamos de invertir en los municipios sin tener en cuenta su población, puesto que se va a dar prioridad a los pueblos con anejos y pedanías, teniendo en cuenta que existen algunos con hasta 17 núcleos de población dispersos que precisan de inversiones extras”.

Además, en vez de ceñirse a municipios de menos de 20.000 habitantes, esta convocatoria prevé la participación de localidades que superen estas cifras porque “entendemos que todos los ciudadanos son iguales, que merecen tener los mismos derechos y, por tanto, poder acceder a recursos que incrementen su bienestar”, ha insistido Jiménez.

A modo de ejemplo, destacan casos como el de Atarfe, que pasará de una asignación bianual máxima de 139.052 euros a una de 365.427 euros; el de Almuñécar, que pasará de 138.619 a 338.920 euros; o el de Pampaneira, que de 98.741, percibirá un total de 106.759 euros.

En el pleno de de este martes, la Diputación Provincial también ha aprobado, por unanimidad, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de gestión recaudatoria del Servicio Provincial Tributario que se aplica a los ayuntamientos y resto de entidades que tienen delegada dicha gestión en la Diputación y que supondrá un ahorro total para los consistorios de 4.019.315,54 euros en recaudación voluntaria. Una medida cuya entrada en vigor estaría prevista para el 1 de enero de 2024.

El PSOE califica de “espejismo” el PPOYS y denuncia que “perjudica” a los municipios pequeños

El grupo socialista de la Diputación de Granada ha calificado de “espejismo” el nuevo Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOYS) al extenderlo a cuatro años en lugar de dos bienios e incluir todas las convocatorias de planes sectoriales y ha denunciado que la modificación de los criterios de reparto establecidos por el equipo de gobierno del PP “perjudican a los municipios de menor población”.

“Se trata de una convocatoria necesaria e importante que debería haber contado con la participación de los ayuntamientos, ya que se ha hecho a sus espaldas”, ha asegurado el diputado José María Villegas, que lamentado que el equipo de gobierno “rompa con todo lo pactado con los municipios”.

Villegas ha criticado que el gobierno del PP “haya aglutinado planes y convocatorias diversas para aparentar una mayor inversión, que no es tal”. Según ha explicado, “ahora se suman las inversiones a desarrollar y se establecen incompatibilidades para optar a los planes sectoriales que, hasta la fecha, permitían a los municipios menores de 20.000 habitantes intervenir en barrios de viviendas cueva, en caminos vecinales y en el ciclo integral del agua. Actuaciones que suponían anteriormente una inversión añadida al PPOYS de 5,7 millones -cada dos años- y ahora no sabemos si se van a convocar por la ambigüedad que mantiene el gobierno del PP al respecto”.

Además, ha subrayado que “las nuevas pautas hacen que los municipios más pequeños no puedan optar a todos los programas que recoge el Plan, que establece incompatibilidades para optar a las ayudas de los planes sectoriales mencionados y que en el anterior mandato socialista eran independientes. Si un pueblo ahora necesita invertir en caminos rurales, ciclo del agua y viviendas cueva no podrá hacerlo, puesto que si opta a una intervención en viviendas cueva no podrá optar a las otras actuaciones”, ha subrayado.

Villegas en su intervención ha subrayado que además de esta incompatibilidad, “el nuevo criterio de reparto del PP castiga a los pequeños municipios que son los que tienen menos recursos y vías de financiación. No van a poder acceder a todos los planes sectoriales que antes estaban destinados a los municipios de menos de 20.000 habitantes que además ahora se reparten entre todos.

Para el diputado, “algo similar ocurre con los municipios que sufren el fenómeno de la despoblación. Para el reto demográfico se establece el mismo porcentaje sobre la base de partida, algo que hace que los núcleos de menos población cuenten con menos ayuda, por lo que se dispara la desigualdad”.

“Son estas las razones por las que consideramos que el PP, por un lado, vende una imagen falsa e irreal de un Plan que ahora con su nuevo reparto castiga a los pueblos de menor población. El presidente Francis Rodríguez lo vuelve a hacer, no defendiendo a estas localidades para que dispongan de los mismos recursos y oportunidades que las grandes”, ha denunciado.

“Con la modificación que contemplan los PPOYS, la Diputación de Granada pierde su razón de ser, no guarda la solidaridad con los que tienen menos recursos. Tal es así que hay un total de 27 municipios que pierden financiación respecto a la propuesta que el gobierno del PSOE ha llevado a la práctica en los últimos años”, ha concluido.