Diputación activa una campaña para fomentar la compra de juguetes no sexistas y no violentos

La Diputación de Granada, a través del área de Igualdad y Juventud, ha puesto en marcha una campaña para fomentar la compra de juguetes no sexistas y no violentos, que, con el lema 'No encarceles su futuro', arranca este viernes y estará activa hasta el día de Reyes, difundiéndose a través de los autobuses de línea, que circularán por un total de 70 municipios de la provincia.

"Jugando se aprenden comportamientos y valores", ha señalado la diputada provincial de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica, Mercedes Garzón, en una nota de prensa al hilo de la presentación de esta campaña. "Aunque lo realmente importante es jugar, y no los juguetes, muchas veces estos determinan cómo y a qué se juega", ha precisado.

La campaña, que se ha diseñado además para todas las redes sociales y para distribuirla en los ayuntamientos de la provincia, está enfocada a las compras navideñas para concienciar sobre los juguetes que promueven la igualdad y la no violencia en la infancia. "Tenemos que alejarnos de los estereotipos y huir de juguetes que pueden llegar a ser peligrosos para la salud física y mental de niños y niñas", ha resaltado Garzón.

En este sentido, la diputada ha comentado que con los juguetes "se puede educar de una forma armónica en empatía, en paciencia y en tolerancia a la frustración". De esta forma, se transmiten valores como la cooperación, la diversión, la capacidad de pensar, de desarrollar habilidades artísticas, "por tanto, debemos reflexionar sobre los juguetes con los que queremos educar a la infancia".

"Desde la Diputación queremos que nuestras niñas y niños lleguen a ser mayores libres, no vamos a encarcelar su futuro. Debemos ser conscientes de que los juegos y juguetes tendrán una gran repercusión en su desarrollo, hasta llegar a configurarlos como adultos", ha añadido Garzón.