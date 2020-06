Diego Martínez: “Vamos a intentar sumar los puntos que podamos, pero Europa es exigencia para otros equipos”

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, ha comparecido en una rueda de prensa virtual para valorar cómo afronta su equipo el partido contra el Eibar de este próximo domingo, que se disputará en el estadio Nuevo Los Cármenes, a las 19:30 horas. El gallego ha asegurado que su equipo va a “intentar sumar todos lo puntos” que pueda hasta el final de la temporada, pero ha querido destacar que “Europa es una exigencia para otros equipos, por presupuesto”. Aún así, el Granada CF va a mantener su compromiso de “dar lo mejor en cada partido” ya que “este grupo de jugadores quieren seguir ganando puntos y seguir escribiendo con letras doradas la historia del Granada”, según ha resaltado el técnico del conjunto granadino.

El Granada CF tendrá una baja importante para el partido contra el Eibar como es la del portero Rui Silva. Diego Martínez ha dicho que es “una mala noticia, evidentemente” y que es “un poco fruto de la vorágine de partidos”. “Intentaremos que se recupere lo antes posible. Tenemos confianza en Aarón, que tiene su momento, para el que lleva trabajando todo el año”, ha señalado. Para el partido es duda Foulquier, que sufre un espasmo en el en el recto anterior izquierdo. “Hasta el último momento veremos a ver lo que sucede. No solo es Foulquier, hay otra situación con otro jugador que puede estar entrenando, pero no tiene al alta competitiva porque no está al 100% para competir. Eso también lo estamos viviendo. Hasta el último momento no lo sabemos”, ha apuntado.

Para este encuentro, el Granada CF ha tenido más tiempo de preparación que los anteriores, pero se ha centrado en la recuperación, por lo que tampoco ha sido “una semana normal para preparar el partido”. Diego Martínez ha comentado que el único entrenamiento colectivo que tuvieron fue el de este viernes, ya que la mayoría del tiempo lo han aprovechado para “recuperar y poner el contador a cero”, algo que se “ha conseguido en algunos casos y en otro, no”.

Sobre el rival, el Eibar, Diego Martínez ha destacado que viene de ganar al Valencia CF, de hacer “un buen partido contra el Real Madrid” y es “un equipo muy reconocible, consolidado en Primera, intenso y que empuja mucho”. “Es difícil jugar contra ellos, transmiten mucha viveza, energía, empuje. Es un equipo muy competitivo y los últimos resultados le dan confianza y más fuerza todavía. Vamos a competir dando lo mejor de nosotros y con la ilusión de hacer un buen partido el domingo”, ha añadido.

Respecto al horario del partido, que se jugará a las 19:30 horas, Diego Martínez ha dicho que esperaba que lo hubieran cambiado de hora “por la sensación térmica, porque no es saludable y es un factor más de dificultad para los equipos”. “No lo han cambiado y hay que adaptarse”, ha señalado resignado.

Diego Martínez ha asegurado que el reto de su equipo sigue siendo “intentar ganar el siguiente partido”, como siempre ha hecho. “La permanencia era una ilusión, no una exigencia, y ahora casi la estamos tocando con los dedos, matemáticamente no está, pero casi esa ilusión se ha transformado en realidad. Es un éxito rotundo, 43 puntos que hacen historia en el Granada CF”, ha señalado. El gallego ha asegurado que es “un éxito absoluto” a falta de siete jornadas que el Granada CF esté como está y ha reiterado el compromiso de su equipo para “dar lo mejor en el siguiente partido”. Ha asegurado que el mensaje que traslada a sus jugadores siempre es el mismo. “¿Crees que por mandar un mensaje diferente vamos a tener más opciones de ganar, con el compromiso que tiene este equipo? Os entiendo como prensa, por generar contenido y debate, pero yo expongo mi punto de vista y otros equipos con mucho más presupuesto y menos problemas extradeportivos, fíjate donde están”, ha añadido.

Por último, Diego ha sido cuestionado por la derrota de la primera vuelta contra el Eibar, que fue la peor del equipo fuera de casa. El gallego ha asegurado que a nadie le gusta perder y que Ipurúa “siempre es dificilísimo”. El Eibar es un equipo muy incómodo. Recuerdo aquel partido que veníamos de jugar Copa entre semana, creo que martes y viernes jugamos, y fue el partido previo a Navidad. Fue un partido que nos dolió y no estuvimos bien. Creo que tampoco el resultado reflejó lo que pudo suceder en el partido. Repasando el partido ahora, tuvimos ocasiones con el 0-0. Fue un partido duro porque ellos lo complican. No nos pusimos dramáticos en ese momento y luego tras eso volvimos con victoria y vino todo lo que vivió la afición. Eso nos enseña que esto es una categoría muy complicada. Un punto en Primera para el Granada es muy importante. Hay que rescribir la historia del siguiente partido. Ni tuvimos dramatismo en aquel momento, ni euforia en este momento tan bonito, que creo que tenemos”, ha asegurado.