Diego Martínez: “Vamos a competir desde la ilusión y la confianza”

Diego Martínez ha pasado por sala de prensa telemática este jueves para analizar el estado del Granada CF a un día de su vuelta a la competición, que tendrá lugar este viernes a partir de las 19:30 horas en Los Cármenes ante el Getafe. Estas han sido sus palabras:

Valoración general de la preparación en Marbella: “La última semana es en la que hemos podido entrenar todos juntos, a excepción de algunas molestias. La concentración ha ido muy bien, nos ha permitido entrenar con calidad dentro de las circunstancias en las que estamos. Nadie puede prometer resultados, pero sí prepararnos al máximo. Estamos muy contentos con la actitud de todos los jugadores, del staff, de auxiliares y demás”.

Cómo manejar los cinco cambios: “Creo que se ha hablado más de lo que realmente puede llegar a ser. Como es algo novedoso estamos pendientes, pero es algo que se puede utilizar o no. Es positivo e intentaremos aprovecharlo para favorecer nuestro rendimiento e iremos desarrollándolo para utilizarlo mejor a lo largo de los partidos. El fútbol es de los futbolistas y lo importante es cometer pocos errores”.

Sensaciones en Marbella: “Nos caracterizamos por tener máximo compromiso, excelente actitud y esa ha sido la tónica general siempre; percibimos ilusión por empezar. Nosotros, con el tipo de equipo que somos, si no nos preparamos al máximo no es que no podamos ganar, es que no podemos ni competir. Nuestras posibilidades pasan por una máxima concentración, en lo táctico y en lo físico, y luego el resultado es otra historia. Queremos dar nuestro máximo y para eso hay que prepararse y lo hemos hecho bastante bien”.

La salvación, casi; Europa, ¿cerca?: “Nos ha costado mucho llegar a Primera, siempre hemos pensado en el siguiente partido, tenemos máxima ambición por ganar los siguientes tres puntos. El año pasado, al final, lo que nos sostuvo fue pensar en el siguiente partido. No me gusta engañar a la gente, si algo nos ha traído aquí es ser coherentes y responsables. Daremos nuestro máximo para intentar acumular puntos y sólo pensar en los próximos tres”.

Lista y descartes: “Esperaremos hasta el último momento. Hay gran ilusión por competir, por jugar y tomaremos la decisión entre hoy y mañana para apurar como siempre y estar en las mejores condiciones. Los descartados son Quini, Montoro, Neyder y Álex Martínez, por lesión, y Puertas por sanción”.

Importancia del rival: “Hay que centrarse en todo. Lo más importante es activar nuestra manera de hacer las cosas. Es un rival muy reconocible, que lleva mucho tiempo con el mismo entrenador, que juega en Europa y que, de las últimas 15 temporadas, sólo ha estado una en Segunda, por no hablar de Finales de Copa y demás. Lo está haciendo muy bien a nivel de números y es algo de admirar”.

Impresiones del Rayo-Albacete y de la Bundesliga: “El Rayo ayer gana como local y ojalá nosotros podamos hacer lo mismo. No soy mucho de comparar y menos con tan pocos partidos. La liga alemana es muy distinta y hay pocos partidos para poder establecer patrones. En cualquier caso, ojalá los números de lo que queda sean buenos para el Granada”.

Vadillo: “Si algo ha demostrado es compromiso estos dos años. Como entrenador intentaré sacar el máximo rendimiento de él y de todo el equipo. Hemos vivido situaciones similares y no es algo que me preocupe especialmente, la verdad. Me preocupa que estemos todos a nuestro mejor nivel y con las mejores condiciones”.

Posible vuelta de los lesionados de larga duración: “No lo sé, pero somos optimistas”.

Único equipo que se ha concentrado, ¿puede eso marcar diferencias?: “La diferencia la marcan Messi y Cristiano Ronaldo. Nosotros nos hemos ido para poder llegar a nuestro máximo e intentar ganar. Es más un factor de necesidad nuestra que diferencial”.

Influencia de jugar sin público y privacidad del banquillo: “Secretos hay pocos en Primera División, hay muchísimas cámaras y programas que nos sacan todo lo que sucede en el banquillo y dentro del vestuario; forma parte del formato espectáculo de la mejor Liga del mundo. Evidentemente, todos queremos jugar con público, pero como no puede ser, nos adaptamos y nos acostumbramos. Sería una buena noticia para todos en término de salud poder contar con público cuanto antes”.

Ritmo del Getafe: “Llegamos los dos igual. Estas son las circunstancias y hay que adaptarse. Son un equipo extraordinario en casa y fuera, esa es la dificultad que tenemos delante. Vamos a competir desde la ilusión y la confianza”.

Lo que queda por jugar: “Hay tanta incertidumbre que aventurarnos y hacer juicios es equivocarse. Estamos a la espera de los últimos test y ojalá estemos todos bien. Volver a la competición forma parte de la normalidad y de la desescalada que parece que está funcionando. Estamos en una situación optimista y, ojalá dentro de un mes sigamos con esa impresión”.

Sevilla-Betis: “Desde el respeto a todos los equipos, lo primero que quiero es que gane el Granada, mi corazón es rojiblanco”.

Bajas de Puerta y Mata: “Es lo que hay, es lo que tenemos. Jugarán otros y a competir. Seguro que a ambos entrenadores nos habría gustado contar con ellos”.

Poco descanso entre partidos: “Quejarse no sirve para nada. A lo largo de las 11 jornadas se irá equiparando. Hay que quedarse con lo positivo y pensar que jugamos dos veces viernes-lunes, así ya sabemos el cansancio que vamos a tener la próxima semana. Siempre hay que mirarlo todo en positivo”.

Valoración del aporte de los jugadores del filial: “Siempre tenemos en mente a todos los jugadores del club. Nos gusta desarrollar el talento y es lo que venimos haciendo estos dos años con jugadores como Puertas, Germán, Rui Silva, etc. Lo que intentamos es que todos mejoren y puedan colaborar. Si queremos ayudar a los más jóvenes, cuanto menos se hable de ellos, mucho mejor. Porque luego, cuando participan y no están preparados, a veces la crítica impide la evolución. De Neva, por ejemplo, nadie hablaba el año pasado y ahora hemos conseguido consolidarlo en el primer equipo en Primera División. Prefiero consolidar a unos pocos antes que hacer debutar a muchos. En cualquier caso, el trabajo de todos ha sido bueno y tienen que seguir demostrando su talento y su rendimiento. Los entornos, mejor dejarlos tranquilos, pues la experiencia me dice que generar mucha expectativa no conduce a nada”.

El Getafe, sin su centro del campo titular: “Tienen una plantilla muy buena, amplia y con buenos jugadores. Nosotros llevamos prácticamente todo el año casi sin poder contar con nuestro jugador franquicia, que es Montoro. Y no me gusta ensalzar a un jugador por encima del grupo”.