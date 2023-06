Diego Martínez, nuevo entrenador del Olympiacos

El Olympiacos ha hecho oficial este martes por la tarde el fichaje del entrenador Diego Martínez. El técnico gallego se ha convertido en el nuevo entrenador del equipo griego, que le ha dado la bienvenida a través de un mensaje en su perfil en la red social Twitter.

Diego Martínez, exentrenador del Granada CF, ficha por el Olympiacos, cuya dirección deportiva encabeza Antonio Cordón, con el que coincidió durante su etapa en el club granadino ya que este fue supervisor de la dirección deportiva del club entre 2017 y 2020 a través del grupo Hope.

El técnico gallego, tras su exitosa etapa en el Granada CF, donde logró el ascenso a Primera División, llegar a semifinales de la Copa del Rey y clasificar al equipo para disputar la Europa League por primera vez en su historia, una competición en la que alcanzó los cuartos de final, estuvo un año sin equipo. Después, la temporada pasada, fichó por el Espanyol y fue cesado a principios del mes de abril ya que los resultados no le acompañaron. El equipo perico terminó con un descenso a Segunda División ya con Luis García en el banquillo.

Diego Martínez dirigirá ahora al Olympiacos, uno de los clubes más importantes de Grecia, que tiene en su plantilla al exrojiblanco Youssef El Arabi. El equipo griego, que terminó tercero la temporada pasada, jugará la Europa League, por lo que el gallego volverá a dirigir a un conjunto en esta competición europea que tan buenos recuerdos le dejó en su etapa como entrenador del Granada CF.

🔴⚪️🤝🏻 Ο 𝝢𝝩𝝞𝝚𝝘𝝟𝝤 𝝡𝝖𝝦𝝩𝝞𝝢𝝚𝝝 είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μας!

Καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!

______________________________

🔴⚪️🤝🏻 𝗗𝗜𝗘𝗚𝗢 𝗠𝗔𝗥𝗧Í𝗡𝗘𝗭 is our new Head Coach!

Welcome to the Olympiacos family!#Olympiacos #Welcome #Coach… pic.twitter.com/vpiRX4xSpX

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 20, 2023