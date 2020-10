Diego Martínez: “La lesión de Gonalons no es tan grave como se presuponía”

Sin apenas tiempo para descansar, el Granada CF ya prepara su siguiente partido de La Liga, en esta ocasión contra el Getafe de Bordalás. El conjunto nazarí llega cargado de moral tras las victorias ante el Sevilla y el PSV en su debut en Europa League, pero el cansancio y, sobre todo, las bajas en la plantilla hacen que empiecen a sonar mínimamente las alarmas. “Corrimos en la primera parte el jueves y corrimos en Sevilla también, correr hay que correr y si lo haces de forma inteligente y jugando muy buen fútbol como hicimos en Holanda, ese cansancio lo sientes menos. Lo que queremos todos es jugar tres partidos entre semana, no cambio ni una sola gota de sudor ni de cansancio por lo que me esta tocando vivir como entrenador. Intentamos sacar el lado positivo. A más partidos puede haber mas circunstancias que comprometan la disponibilidad de los jugadores, pero me quedo con lo positivo”.

El técnico rojiblanco prefiere dejar a un lado las preocupaciones por el estado físico de la plantilla y centrarse en la mentalidad de sus jugadores, ya que asegura que sean quienes sean los elegidos, darán el máximo para llevarse el triunfo. “Me hubiese gustado tener a toda la plantilla disponible, pero esto es lo que sucede. Siempre hay que compaginar el qué necesitas para el tipo de partido, con el qué necesitas para que el jugador que entre pueda dar el máximo sobre el terreno, hacer el puzzle no es sencillo. Insisto en que los que salgan va a estar preparados para el partido que nos toca mañana en Getafe. El equipo que salga va a salir convencido de seguir compitiendo al mejor nivel posible”.

Conforme pasan las semanas, la enfermería del club añade a un jugador más a su lista. El último, Maxime Gonalons dio el susto en el choque frente al PSV. Saltaron todas las alarmas, todo el mundo se ponía en lo peor, pero Diego Martínez ha asegurado que, de momento, la lesión no es tan grave como parecía. “Max esta mejor, con las primeras exploraciones parece que no es todo lo grave respecto al susto que nos llevamos en directo, pero aun no sabemos cuánto tiempo va a estar parado, pero no es tan grave como se presuponía”.

Lo único seguro es que el venezolano no estará disponible para el encuentro del domingo frente al Getafe. Un partido que se presupone muy duro, físicamente hablando, por el estilo de juego de los madrileños. “Lo primero, ser lo más parecido a lo que somos como equipo. Vamos a un campo en el que sabemos que el rival te obliga a adaptarte. Estar atento a cualquier acción del juego porque son capaces de sacar partido de cualquier circunstancia. Nosotros nos centramos en nuestra manera de hacer las cosas, el Getafe en los últimos años ha ganado muchos partidos y para ello tiene que hacer muchas cosas bien”.