El Día de la Toma volverá a ser festivo en Granada en 2024

La comisión informativa de Presidencia, Cultura, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Granada ha dado este lunes el visto bueno a la propuesta del equipo de gobierno local del PP, para que los festivos locales en 2024 sean el 2 de enero, Día de la Toma, que este pasado invierno cayó en lunes y por tanto fue fiesta por caer Año Nuevo en domingo, y el 30 de mayo, Corpus Christi.

El 3 de mayo, Día de la Cruz, que se hizo festivo local para 2023, con gobierno local aún del PSOE, con la vacante que dejaba la Toma, caerá el año que viene en viernes y los populares no han considerado necesario un referéndum propuesto para decidir sobre este asunto por los socialistas, que se han abstenido en la comisión municipal de este lunes, al igual que Vox. La propuesta pasa ahora a Pleno para su aprobación definitiva.

Este pasado mayo, el entonces alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), se congratuló de que miles de granadinos participaran sin incidentes reseñables en los dos días en que se desarrolló la celebración de las cruces de mayo, en un formato para "vivir sus tradiciones" que calificó de "rotundo éxito", con el 3 de mayo como festivo local, lo cual fue a su parecer un "acierto", que marcaba "un antes y un después".

PSOE propone referéndum para elegir las fiestas locales

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha propuesto en la Comisión de Presidencia celebrada hoy que los granadinos elijan en referéndum sus días festivos después de la buena acogida que el año pasado tuvo el día de la Cruz y el impacto económico que generó para la ciudad. A juicio de la viceportavoz y concejala del PSOE, Ana Muñoz, "la experiencia y el gobierno nos ha enseñado que hay más opciones que pueden beneficiar y tener un impacto muy positivo en la ciudad por lo que no hay que cerrarse a una sola opción decidida de manera unilateral, sino que se puede tantear a la ciudadanía, colectivos y agentes sociales para conocer sus preferencias".

Muñoz ha recordado que, "quitando el Corpus que es fiesta Mayor, el segundo día festivo de la ciudad siempre genera debate dado que la fecha en la que se celebra la Toma, el 2 de enero, es un festivo en medio de la Navidad, e incluso los niños y niñas están de vacaciones". La socialista ha recordado que "este hecho nos llevó el año pasado a hacer una consulta a comerciantes, hosteleros, y demás sectores dado que el 2 de enero del pasado año ya era festivo nacional, al caer el 1 de enero en domingo, por lo que optamos por declarar festivo el 3 de mayo, día de la Cruz, una festividad que estaba mermada y a la que conseguimos recuperar el esplendor para disfrute de familias, hosteleros y turistas que llegaron a la ciudad con este reclamo".

Así pues, la edil ha precisado que las opciones de festivos son varias, "a las ya mencionadas podemos sumar el día de la Mariana, donde conmemoramos a nuestra heroína y los valores que nos trasladó, y otro días con una importante significancia para la capital que siempre han estado sobre la mesa", En este sentido, la ex concejala de Presidencia ha destacado que "la experiencia en el Gobierno nos ha hecho aprender que los festivos no se deben decidir con un criterio discrecional, sino teniendo en cuenta criterios económicos y sociales que permitan que el festivo tenga el impacto mayor en la ciudad, de ahí que propongamos que los festivos no se decidan en un despacho, sino a través de una consulta como tenía previsto hacer desde el gobierno de Cuenca si hubiera seguido en el gobierno".

Desde el PSOE se ha instado al gobierno de Carazo a "sopesar la propuesta dado además que este año el día de la Cruz no será lectivo y por lo tanto, los padres y madres tendrán que buscarse los recursos necesarios para atender a sus hijos que no tendrán colegio, que mejor oportunidad que el próximo 3 de mayo sea festivo y los padres puedan festejar con sus hijo".

Para concluir, la socialista ha detallado además que el área de Participación Ciudadana tiene las herramientas para hacer esta consulta, a través de aplicaciones que han sido creadas con ese fin, "por lo que no hay excusas para no llevarla a cabo y conocer cuál es la opinión general de la ciudad".

Falta de transparencia en el nuevo gobierno local

La concejala del PSOE se ha referido además al hecho de que el PP haya impuesto en el Ayuntamiento de Granada de nuevo el rodillo del "oscurantismo". "No sólo han reducido el número de comisiones informativas de siete a cuatro, es que ni siquiera han convocado a los medios de comunicación para que asistan a ellas como se lleva haciendo año en esta casa y den cuenta a los ciudadanos", ha criticado. Para la socialista, "es un ejemplo más del rodillo de la mayoría que está aplicando la señora Carazo, quien ha convertido el Ayuntamiento de Granada en una sucursal de la Junta de Andalucía donde la independencia de la institución ha quedado fulminada con la llegada del PP y el rodillo de Moreno Bonilla".

Al respecto, la edil se ha referido además al hecho de que, "por primera vez en más de quince años un equipo de gobierno no dé reporte a través de rueda de prensa de los expediente que se aprueban en una Junta de Gobierno Local, como ocurrió la semana pasada, en otro ejemplo de falta de transparencia y oscurantismo de la señora Carazo, quien cada día pone más en evidencia su modus operandi en un gobierno que no está dispuesto a ser transparente frente a la ciudadanía". Para la socialista, "está claro que para Carazo dar cuenta de su gestión no es una prioridad, algo que ha dejado patente ya en varias ocasiones, no sabemos si por flojera, por ocultar expedientes, o porque su falta de empuje y gestión no genera expediente y actividad en la ciudad".