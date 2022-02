"Se necesita apoyo económico para evitar elegir entre competitividad científica o cuidar de una familia"

De cada tres personas que en el mundo se dedican a la investigación en ciencia e ingeniería tan solo una es mujer. A su vez, cada vez son menos las que deciden embarcarse en un grado de ciencias. Un claro ejemplo de esta situación se hace notable en las declaraciones que hizo María José Sánchez este miércoles en el canal de Twitch de GranadaDigital. Profesora de la EASP y directora científica del IBS Granada, Sánchez comentó que en el rango de los líderes de investigación "existe una disparidad del 73% de hombres frente al 27% de mujeres, por lo que el talento femenino se va perdiendo a medida que se va avanzando en la carrera investigadora". Este viernes, 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La celebración de esta jornada fue aprobada en 2015 por la ONU con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas y, además, para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. GranadaDigital ha querido contactar con Elena González Rey, científica titular del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (CSIC) para conocer su punto de vista respecto a la situación de la mujer en el campo científico y conocer en qué proyectos está implicada.​

Ganadora de la Medalla de Andalucía en 2015,​ González cree que el problema de la poca visibilidad de las mujeres en la ciencia es algo que cada vez ocurre con menos frecuencia. "Esta problemática se da, sobre todo, en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. Muchas escritoras o científicas de hace años se desconocen completamente. Quizá una de las pocas conocidas sea Marie Curie, sin embargo, con las científicas actuales esto cada vez pasa menos y no hay ningún problema en el reconocimiento de su trabajo", afirma.

En su experiencia personal, González comenta que nunca se ha sentido invisibilizada en sus trabajos y que su labor ha sido reconocida en todo momento. "Lo que sí creo es que el hecho de ser científica conlleva una difícil conciliación familia-trabajo. Muchas investigadoras sacrifican parte de su vida por recibir una beca o un trabajo y la mayoría de ellas, cuando entran en el mundo de la investigación, se dan cuenta de que no es como esperaban debido a esta problemática y acaban abandonando la profesión. De hecho, me encargo de dar charlas en colegios e institutos, desde niños pequeños a gente de 16 o 17 años que está a las puertas de entrar en la universidad, para informar y dar a conocer y trasmitir mi experiencia", apostilla la científica. Por otro lado, la investigadora se muestra crítica con un aspecto: no hay guarderías en los centros de investigación. "En los centros de investigación carecemos de este servicio, por lo que no podemos trabajar cómo nos gustaría", indica.

González resume este día como "una genial iniciativa para visibilizar y potenciar el papel de la mujer en este sentido", pero cree que hay que apostar más "por una educación en la que los niños y jóvenes también estén incluidos como parte fundamental para equilibrar algunos roles tradicionalmente femeninos". Y, por supuesto, se necesita "más apoyo económico para conciliar y evitar que se tenga que elegir entre competitividad científica o cuidar de una familia, que, al fin y al cabo, es la base de la sociedad".

"El objetivo es detectar enfermedades neurodegenerativas con antelación para poder tratarlas"

Comenzó a estudiar la carrera de Periodismo en Madrid, pero pronto se dio cuenta de que lo que de verdad le interesaba era más la historia de la vida contada a nivel celular y molecular. Tanto es así que Elena González Rey decidió centrarse concretamente en el área de las enfermedades inflamatorias autoinmunes y en la acción de los neuropéptidos, unas moléculas muy pequeñas que se encuentran en el cuerpo e influyen en el sistema nervioso. El objetivo es encontrar un nexo de unión entre estas moléculas y el desarrollo de diferentes desórdenes del sistema nervioso central.

"La línea de investigación de la que se encarga mi grupo está relacionada con la búsqueda de mediadores endógenos implicados en el mantenimiento del sistema inmunológico y que, además, sean capaces de restablecer la tolerancia en condiciones en el que el sistema inmunitario está alterado. Trato de entender la relación entre el sistema nervioso y el sistema inmunitario para así entender la relación entre enfermedades infecciosas y su relación en desórdenes neurodegenerativos, sobre todo en el proceso de envejecimiento", señala la investigadora.

Enfermedades neurodegenerativas sin cura, como son el Parkinson, el Alzheimer y la esclerosis múltiple, no se sabe por qué se producen. El objetivo de la investigación de González es descubrir si los neuropéptidos pueden curar estas enfermedades ya que tiene efectos reguladores sobre la respuesta inmunitaria del cuerpo. "La mayoría de estas enfermedades están asociadas al envejecimiento y nos planteamos estudiar cómo pueden afectar los neuropéptidos parar tratar estas afecciones. La gente se hace mayor pero, ¿por qué, concretamente, desarrollan esas enfermedades?", indica González. El objetivo de la científica es el de intentar detectar las enfermedades crónicas neurodegenerativas con tiempo suficiente como para poder utilizar algún tipo de tratamiento.

Este día es una gran oportunidad para mostrar y reivindicar la difícil situación laboral a la que se enfrentan muchas mujeres y niñas en el ámbito de la ciencia y la investigación. Entre los objetivos están una mejor conciliación familiar con el trabajo y que las investigadoras tengan la posibilidad de ascender a puestos elevados para intentar igualar esa disparidad del 73% de hombres frente al 27% de mujeres.