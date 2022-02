'Salud a todo Twitch' aborda el papel de las mujeres científicas y sus dificultades

‘Salud a todo Twitch’ ha abordado este miércoles el papel de las mujeres científicas y las dificultades que han tenido para llegar al nivel que han alcanzado como homenaje a las mujeres que luchan por avanzar en este ámbito con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebrará el próximo viernes 11 de febrero. El programa, presentado por Joan Carles March, ha contado con la participación de ocho investigadores que han relatado su experiencia profesional y los sacrificios que deben hacer para desarrollar su carrera. El contenido del programa puede volver a verse en YouTube, Facebook y el canal de Twitch de GranadaDigital.

En la charla de ‘Salud a todo Twitch’ han participado María José Sánchez, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública y directora científica del ibs.GRANADA, además de miembro del CIBER de Epidemiología and Salud Pública (CIBERESP); Carmen Hidalgo-Tenorio, Doctora en Medicina por la UGR, especialista en Medicina interna y Facultativa de la Unidad de Infecciosas del HUVN, además de médico responsable de la Unidad de EECC Fases Temprana del IBS.Granada; Olga Ocón Hernández, especialista en Obstetricia y Ginecología, con contrato Juan Rodés, en la Unidad de Medicina Fetal, Hospital Universitario San Cecilio-Campus; Carmen Freire, investigadora Miguel Servet (ISCIII) en el ibs.Granada, vinculada al Hospital Clínico Universitario San Cecilio, investigadora desde 2005 en el Proyecto Infancia y Medio Ambiente (INMA) y miembro adscrito al CIBER de Epidemiología y Salud Pública; Ana María Rivas Velasco, Catedrática de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Granada y coordinadora del Área de Epidemiología y Salud Pública del IBS; María del Mar García Calvente, Doctora en Medicina y especialista en Salud Pública, además de profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que dirige también el Diploma de Especialización en Género y Salud de la EASP, título propio por la Universidad de Granada; Maria José Serrano, investigadora principal del grupo de Biopsia líquida e intercepción del cáncer en HUVN y centro GENYO, además de vicepresidenta y cofundadora de la Sociedad Internacional de Biopsia Líquida ( ISLB) y actual coordinadora de la compra publica innovadora de salud de Andalucía y coordinadora del programa andaluz de formación en Medicina personalizada y de Precisión ( PANMEP); Germaine Escames, Catedrática de Fisiología, y Pilar Aranda, rectora de la Universidad de Granada, que es Catedrática de Fisiología de la Universidad de Granada y docente en la Facultad de Farmacia, en la de Ciencias del Deporte y en el Aula permanente de Formación Abierta de la misma universidad.

Las investigadoras han comentado las dificultades a las que se enfrentan y que la principal es “la maternidad”, ya que su rendimiento se ve afectado por el cuidado de los hijos. “No podemos ser todo lo competitivas que quisiéramos. Tenemos que demostrar que lo somos, igual que cualquier otro investigador o investigadora”, ha comentado Carmen Freire. Además, han coincidido en que debería haber una “corresponsabilidad en la crianza”, como ha explicado en primer lugar Olga Ocón.

María José Sánchez ha destacado la “pasión” que las mujeres en la ciencia ponen y “el esfuerzo y dedicación”. “Para ser una investigadora de prestigio en el ámbito de la salud tienes que trabajar muchas horas y, al final, las horas las detraes de los amigos, la familia…”, ha indicado. “Cuando publicamos un artículo pensamos en lo que va a suponer para las personas y te permite que quieras continuar haciendo cosas. Cuanto más tienes, más te gusta, apasiona y quieres seguir trabajando”, ha dicho. Para ella es importante “el tesón” y “la dedicación” para avanzar en el conocimiento y ha destacado que a pesar de las dificultades, siguen adelante.

Todas ellas han hablado de su experiencia como profesionales e investigadoras y de las diferentes líneas de trabajo. Tras explicar la interesante labor que cada una desarrolla, Joan Carles March les ha preguntado por el mensaje que mandarían a las jóvenes y niñas que se quieren dedicar a la ciencia. María José Serrano ha dicho que la carrera científica es “difícil y vocacional” y que el problema que tienen las investigadoras es que “no tienen estabilidad hasta una media de 50 y pico años y eso bloquea el crecimiento de las profesionales”. “Si tuviera que dar un mensaje a quien quiera hacer ciencia, le diría que aparte de la pasión, sacrifico y esfuerzo, tienen que tener mucha imaginación también. Es una de las carreras más bonitas. Es un aliciente de crecimiento personal. Es muy vocacional, pero que no vean el vaso medio vacío sino medio lleno, que siempre se puede mejorar”, ha añadido.

Carmen Freire también ha señalado que es importante que “no tengan miedo”. “Es una carrera de fondo. Cada vez somos más las mujeres que nos dedicamos a la ciencia. Si te apasiona, puede ser muy satisfactoria”, ha asegurado. También Olga Ocón ha apuntado que tendrán que “superar esas barreras”, pero que “si se tiene ilusión y curiosidad, se puede hacer”. “Que no suponga una merma en otros aspectos de la vida. Los hospitales han sido un foco de ciencia, pero no hay que exprimir a los profesionales de la salud. Hay que crear más perfiles como el que tengo, que la docencia e investigación pueda implicarlo todo”, ha añadido.

Germaine Escames también ha dicho que cada uno llega “a donde quiere y se propone” y que la ciencia “tiene satisfacciones grandes”. “Si yo he podido, ellas pueden”, ha sido su mensaje. También Ana Rivas ha comentado que los colegios con la base y que los límites y los techos de cristal no se lo deben poner ellas. “Que no cedan a la presión social. Se puede si se quiere”, ha indicado. Mar García-Calvente, por su parte, ha comentado que a una niña que quiere ser científica le diría “que es capaz” y que “no tiene que morir en el intento”. También que IBS “la va a apoyar para que no tenga los obstáculos que otras mujeres han tenido antes”.

También ha mandado su mensaje Carmen Hidalgo, quien ha pedido para los médicos asistenciales “más tiempo para poder investigar”. “Necesitamos tiempo en los hospitales. Yo también fui niña y si he podido, tú también. No hay que ponerse límites”, ha señalado. María José Sánchez ha resaltado que hay que dejar a las niñas “que sigan con su curiosidad” y que “no hay profesiones de hombres ni de mujeres”. “Las que nos dedicamos a la investigación éramos niñas normales y no los propusimos un día. Nuestra curiosidad nos ha llevado hasta donde estamos ahora”, ha comentado.

Al final de la charla se ha unido Pilar Aranda, la rectora de la UGR, quien ha destacado que “cuesta trabajo” ser científica pero que “hay que hacerlo” y “perder el miedo a equivocarse”. Para Aranda, “desde las administraciones e instituciones hay que poner medidas para que se puedan desarrollar carreras de científicas. Hay que crear planes de igual realistas, que haya una corresponsabilidad con la pareja en el momento de tener hijos”. También ha comentado que cuando se valora un currículum hay una persona y unas circunstancias. Por otro lado, ha abogado por la “discriminación positiva” en este ámbito porque considera que “hay que hacer visible el trabajo que hacen las mujeres” porque “si no se visibiliza, no se conoce”.