Detrás de la fiesta: el intenso trabajo de orquestas y DJs granadinos en las ferias

La gente se echa a la calle con la llegada del buen tiempo, y en verano es principalmente cuando suele darse esa tendencia. La música y la fiesta son los principales aliados en estas fechas vacacionales para reunir a las personas con familiares, amigos u otros conocidos que llevaban sin verse algún que otro tiempo. Y es que este tipo de escenarios son los mejores aliados para gozar y disfrutar en una época del año donde se busca principalmente eso. Como en todo la vida, mientras unos desconectan y pasan buenos momentos y aventuras, otros tienes que dar el callo en unos meses que se convierten en más laboriosos para ellos, y no porque no les guste, si no por la carga de trabajo.

Los DJs, músicos, bandas y orquestas son solo algunos de los principales protagonistas que, ya sea en bolos o fiestas patronales, salpimientan con su trabajo a los allí presentes. De entre estas fechas, agosto se convierte en el mes más ajetreado para ellos, dado que las principales ciudades y pueblos de la provincia se llenan de fiestas a un ritmo que estos profesionales se encargan de poner. Un esfuerzo monumental que desgasta mucho a estos protagonistas.

Preparación y organización: el trabajo que no se ve

El trabajo para estos meses de verano comienza mucho antes de que suene la primera nota en las plazas, recintos feriales o incluso escenarios preparados para la ocasión. "El Ayuntamiento contacta conmigo junto al promotor de ese día. Llegamos a un acuerdo donde ganamos ambas partes", desgrana el granadino DJ CharlyRo, mientras que para otros compañeros del sector estas negociaciones pueden llegar "en septiembre, octubre y noviembre" debido a que intentan "dejarlo cerrado lo antes posible", comenta Jorge Ortuño, miembro de la orquesta 'La Tentación', que asegura que este proceso sale así debido a que tienen un equipo que desde su oficina "agiliza todo el proceso", ya que pueden cerrar "más de cien actuaciones al año".

Para ellos, es clave seleccionar la música y el espectáculo que van a llevar. Algunos improvisan "dependiendo de la demanda en el mismo momento de la gente", ya que en este tipo de citas suele haber un público "muy amplio". "Dependiendo de cada bolo me intento adaptar. No llevo nunca nada preparado a nivel de sesiones. Es importante el feedback", refiere el granadino DJ Alexs Kamara.

Eso sí, en la mayoría de casos siguen "las tendencias actuales" ya que, "cuanta más repercusión tenga, mejor". Para 'La Tentación' es clave. "Destacamos por esto. Al final somos comerciales. Se está recuperando mucho la música de antes. Hay remasterizaciones o remixes que aúnan a mucha gente". comenta Jorge Ortuño. De hecho, ellos comienzan a preparar sus ensayos "en enero" para presentar la gira "en junio", aunque se van actualizando "todos los días" ya que pueden salir canciones nuevas.

En el caso de los DJs es bastante similar. Viven de lo que vaya saliendo y de saber jugar con ello. No es fácil, y requiere de un gran equipo que suele fijarse con monitores, cabinas, usbs y demás herramientas de trabajo. Eso sí, ellos lo intentan dejar todo listo en la hoja de ruta fijada semanas previas. "Para poder realizar bien mi trabajo tengo que designar mi equipo. Eso se acuerda en el contrato previo. El artista solicita lo conveniente. En mi caso, monitores, micrófonos, bebidas, etc. El resto de cosas ya lo ponen los organizadores", señala el DJ Alexs Kamara.

Agosto, época muy buena, pero con mucho sacrificio

Para DJS y miembros de orquestas y bandas, estas semanas de agosto de intenso trabajo son "las más bonitas de todo el año". "Son especiales y la gente disfruta mucho. Es distinto a las discotecas normales. Es otro ambiente y el estilo varía", comenta Dj CharlyRo, que asegura que trabaja en este mundo "por fechas como las de ahora", ya que se dedica a lo que le gusta.

"Las ferias son un punto de unión en los pueblos. Son atrayentes para reunir a familiares, amigos, la gente que estaba en la escuela… Con una buena programación se puede crear y reforzar ese ambiente. Son sinónimo de diversión", manifiesta Jorge Ortuño, de La Tentación.

Para llegar a ese clima multitudinario y divertir a la gente hace falta que estos protagonistas trabajen duro. Y esto les pasa factura a nivel físico y mental. "Tengo que cuidar mucho el tema de los oídos y el descanso. Casi siempre hago los viajes en coche porque me es más cómodo. Cuando llevas varios días expuesto a un sonido fuerte, tu oído se va reduciendo. Esta semana, que he tenido muchos bolos, tengo que llegar a utilizar tapones", confirma el DJ Alexs Kamara, que lo hace "para no llegar a tener problemas futuros".

Otros se lo toman con humor ya que, con el paso de las semanas, cada vez se llega a estar más fatigado. "Cuando llega el evento se me quita todo en esas horas previas y cuando estoy pinchando", considera Dj CharlyRo.

Además, se pierden muchas citas importantes, sobre todo orquestas que no paran durante el verano, como 'La Tentación'. Jorge Ortuño ya está acostumbrado a ello: "En mayo y junio pierdes fines de semana, cumpleaños de familiares y citas importantes, pero se lleva bien. Luego tienes cuatro o cinco días libres. Intentas cuadrarlo. Pero cuando llega julio, agosto y septiembre es lo fuerte. Hay rachas que se juntan fechas sin descanso. Ahora tenemos casi 25 días sin descanso, solo actuando. La vida se resume a trabajar y dormir en estos días".

Un mundo en constante cambio

Además de las propias ferias, estos tienen otros eventos, como bolos, festivales o bodas, que hacen que su trabajo se multiplique aún más en estas fechas. "En las ferias es cierto que se reúnen muchas citas. En julio, agosto y septiembre podemos hacer medio trabajo previsto de todo el año. Pueden ser unas 50 ó 60", razona el miembro de 'La Tentación'.

En lo económico lo llegan a notar. En especial los DJs, que pueden tener hasta varias sesiones en la misma jornada "entre casetas de día, carpas de discotecas o casetas municipales", verbaliza Dj CharlyRo. Estos eventos cambian constantemente debido a las prestaciones y demandas que hacen que las programaciones "sean atractivas" y se lleguen a contar "con grandes escenarios".

Además, los propios artistas, como es el caso del DJ Alexs Kamara, notan que las últimas elecciones municipales han influido en ello: "Ha habido cambios después. Se nota en las contrataciones y tema de organización. Cada vez se hace más grande y profesional. Se incluyen muchas más cosas. Son más completos".