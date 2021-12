Una desastrosa primera mitad condena al Granada a naufragar en Mancha Real

La Copa tiene estas cosas, el Torneo del KO no tiene piedad con ningún equipo y el Granada no iba a ser menos. Los rojiblancos caen eliminados por un tanto a cero ante un Mancha Real que por una noche se ha sentido de Primera. La estadística no falla, cuando el conjunto granadino estaba en Tercera nunca logró vender a los jienenses y esta vez la historia se ha repetido.

El encuentro comenzó con una clara superioridad para el Granada. Tan solo habían discurrido dos minutos de partido cuando Arias y Butzke tuvieron las primeras ocasiones para adelantarse en el marcador, pero un grandioso Lopito disipó las intenciones rojiblancas.

Los minutos transcurrían y el Mancha Real se iba haciendo cada vez más con el control del partido. Las ocasiones las generaban los rojiblancos, pero el juego era jienense. Una falta en el lateral del área golpeada por Monchu acabó en el larguero dejando al Granada sin la oportunidad de adelantarse en el marcador. Podría haberse asustado en ese momento el Mancha Real, pero hizo todo lo contrario. Justo en la siguiente jugada, Jose Enrique puso el primer tanto del encuentro en el marcador. El Pabellón Municipal de Mancha Real casi se vino abajo viendo que en la Copa todo es posible.

Hay que ser realistas, el conjunto rojiblanco apenas era capaz de pasar del medio campo. Cada vez que el balón se acercaba a la portería de Aarón este despejaba con un balonazo largo que siempre acababa en los pies de algún jugador del Mancha Real. Por el contrario, Lopito mostró una seguridad y una confianza propias de un portero de Primera División.

La defensa jienense no dejó respirar ni un solo segundo a Bacca, Monchu, Butzke y compañía que veían con desesperación como se acercaba el descanso y el empate no llegaba. Los rojiblancos tuvieron una nueva oportunidad con un saque de esquina que lanzó Escudero, pero que acabó en nada y el Granada tuvo que emprender el camino a vestuarios viendo como un equipo de 2ªRFEF era muy superior sobre el césped.

De regreso al campo, Robert Moreno entendió que debía poner toda la carne en el asador si no quería naufragar en tierras jienenses. Monchu, Inma Ruíz y Abram abandonaron el terreno de juego para dar paso a Luis Milla, Darwin Machís y Luís Suárez, ADN goleador para solucionar el sin sentido de la primera mitad.

Los cambios surtieron algo de efecto en los primero compases del segundo tiempo. El Granada recuperó el control del partido y las tornas cambiaron por completo siendo ahora el Mancha Real el que no era capaz de pasar del medio campo. A pesar de que todas las ocasiones caían del lado rojiblanco, Urko puso en más de un aprieto a Aarón al quedarse descolgado arriba para aprovechar cualquier despiste de la defensa visitante.

Ante el asedio rojiblanco, Lopito volvió a hacerse grande e incluso llegó a recordar al ya conocido portero del Alcoyano, José Juan. Al conjunto dirigido por Robert Moreno comenzó a entrarle la ansiedad al comprobar que ni los cambios ni la presión constante sobre el área jienense eran suficientes para empatar el encuentro.

Todos los esfuerzos quedaron como papel mojado. La falta de garra y espíritu de la primera mitad y la de gol en la segunda condenaron al Granada CF a caer eliminado en la Copa del Rey en la segunda eliminatoria. El desastre es evidente y se deberán tomar ciertas decisiones para que este sin sentido no continúe. A la Copa ya se le ha dicho adiós, ahora habrá que centrarse en La Liga si no se quieren despedir también de la Primera División.

Ficha técnica:

Mancha Real: Lopito, J. Del Amo, Raúl Pérez, Óscar Quesada, Pedro Corral, Juanma Espinosa, José Enrique, Urko, Edu Viaña, Mauro, Nando

Granada CF: Aaron, Arias, Escudero, Germán, Yan Eteki, Monchu, Abram, Bacca, Isma Ruiz, Torrente, Butzke (Luis Milla, Darwin Machís, Luís Suárez 46’) (Jorge Molina 69’)

Goles: 1-0 (José Enrique 22’)

Colegiado: César Soto Grande

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey