El desabastecimiento empieza a preocupar en los supermercados de Granada

Como un dominó, las piezas siguen cayendo. El paro de transportistas está influyendo directamente en mayoristas, supermercados, particulares, bares y restaurantes. Hace ya un par de semanas que se comentaba que no sería extraño encontrarse imágenes similares a las que se pudieron ver hace justamente dos años, cuando comenzó la pandemia y su derivado confinamiento. Esto se traduce, no sólo en estantes sorprendentemente vacíos, sino en precios que continúan subiendo, haciendo de los productos básicos, bienes casi de lujo, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital.

Entre la mercancía que más escasea se encuentran productos de fuera de Granada, leches y lácteos en general, como yogures, natillas, flanes..., además de lo más fresco, como verduras y frutas, carne y pescado. Los alimentos del mar son de lo que menos hay en los establecimientos, pues no sólo está el problema de los transportistas, sino que, también a causa del elevado precio de los carburantes, los pescadores llevan con sus barcas amarradas a los puertos desde hace días.

Desde la Pescadería Moreno, de Merca80, lamentan "el 90% del pescado que traemos es de Motril y hoy lo hemos notado y hay malas previsiones. La semana pasada no tuvimos todos los productos y se ha elevado por lo general el precio. Se está poniendo la cosa fea, la verdad".

Si bien por un lado hay usuarios que se niegan a adquirir por un alto precio lo que siempre ha sido esencial en sus listas de la compra, hay otros que, por el contrario, están haciéndose gran acopio de bienes productos básicos con el fin de ser previsores ante otra posible subida de precios. Por eso, en comercios como Mercadona, ya hace un par de semanas que colocaron carteles advirtiendo que sólo podrían vender un máximo de cinco litros de aceite de girasol u otras semillas similares por persona.

Este hecho no ocurre en el 100% de los supermercados, aunque sí en la mayoría. Algunos aseguran que no les falta de nada, de momento, pero que el precio de casi todos los productos ha subido. Por otro lado, los encargados de los negocios saben que los transportistas son conscientes de que no pueden dejar en la estacada a miles de familias, por lo que aseguran que está habiendo servicios mínimos. Un equipo de GranadaDigital se ha trasladado al barrio del Zaidín, zona de referencia de pequeñas y grandes tiendas de alimentación y de otros sectores.

La situación, por suerte, no está siendo violenta. Tan sólo, desde Aldi, han confirmado que en la central, ubicada en Sevilla, se están produciendo piquetes y están impidiendo que salgan de allí los camiones cargados para la distribución de productos por las distintas tiendas de Andalucía. De esta forma, en esta tienda ubicada en la intersección de la calle Palencia y Andrés Segovia, sólo se están recibiendo huevos actualmente. Al supermercado MAS sí llegan camiones, pero no con todos los productos que deberían.

Ante la escasez de algunos productos, grandes cadenas como Mercadona afirman que se están esforzando por reponerlos. Es el ejemplo de la leche, que, la semana pasada, se vio afectada en este supermercado, problema que ya han conseguido solventar. También en la frutería de Marga o en la Carnicería Luís Javier, ambos comercios del interior de Merca80, donde "ha habido faltas puntuales de productos, pero a los dos días más o menos se han solventado". Esta frutera granadina opina que no hay un "desabastecimiento tan grande como para crear psicosis en la gente. Los camioneros autónomos se están manifestando porque tienen mucha razón, pero no van a dejar que la gente esté desabastecida porque son personas muy lógicas". En este tradicional mercado se han repartido los alimentos entre los distintos puestos según las necesidades de cada uno.

Sin embargo, desde otros, como Supermercados Dani, están preocupados de lo que pueda pasar próximamente, pues explican que, de proseguir esta situación más días, se complicarán las ventas. Allí, por ejemplo, no escasea la leche porque llega desde la fábrica granadina de Puleva, pero, por el contrario, la opción sin lactosa empieza a verse afectada.

Mercagranada, la gran instalación ubicada en la carretera de Córdoba desde la que salen miles de productos a distintos puntos de la provincia, también está viendo difícil reponer el género de productos. Los congelados que se mantienen en las cámaras frigoríficas ya no son suficientes y se están agotando poco a poco.

A la pregunta de cuánto creen que durará este problema, ninguno lo sabe, aunque creen que no será pronto. Al menos, esta semana no se prevé que termine el paro de transportistas.

Una de las clientas de Merca80 reclama que no se puede comprar prácticamente nada: "De pescado falta todo: no hay ni sardinas, ni jureles, ni boquerones. Tampoco aceite, ni leche ni yogur". Además, según ella, los precios se han encarecido demasiado y la economía de una familia normal no podrá resistirlo.

Quizá el problema sean las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Quizá sea un caso puntual. Pero lo que está claro es que es desolador entrar a un supermercado y encontrarse con estantes vacíos, como los de DIA, esperando acaparar de nuevo los productos de gran calidad de los que puede presumir España.