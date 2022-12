Denuncian que Ryanair incumple la obligatoriedad del uso de la mascarilla

En los vuelos de la aerolínea Ryanair no se cumple con la norma del uso obligatorio de la mascarilla en los medios de transporte, que sigue vigente en España. En un vuelo de Barcelona a Málaga el pasado lunes, el médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública Joan Carles March pudo comprobar que “la tripulación y la mitad de los pasajeros no llevaban mascarillas”, algo que denuncia ya que es “una norma del Gobierno” y no entiende que “no se cumpla por parte de una compañía”.

“Como España es uno de los pocos países o casi el único de Europa que tiene esta norma, las compañías que no son españolas, en muchos casos, no cumplen esa norma”, indica Joan Carles March.

Este experto en Salud Pública asegura que no utilizar las mascarillas en el avión, cuando además es obligatorio hacerlo en España, es algo que “hay que poner en entredicho porque la situación es que las infecciones respiratorias son muy frecuentes en estos momentos y hay que mantener ciertas normas, aunque no gusten”. “Si es una compañía que actúa en España, lo lógico es que cumpla la norma española”, añade.