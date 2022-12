Los mejores eventos deportivos mundiales para apostar

Si hay algo que une al mundo son los deportes. Hay pocas cosas que superan ver a tu equipo o jugador favorito ganar el partido. Es por ello que, cuando la época deportiva llega, es normal que las casas de apuestas mundiales se aceleren.

El Super Bowl, transformado desde hace un tiempo en un acontecimiento que todo el mundo lo marca en su calendario, es quizás el más popular de estos eventos. No obstante, también otras actividades, como el baloncesto, el golf y el tenis, encuentran su hueco en competiciones realizadas con grandiosos espectáculos. Debido al furor que causan estos sucesos, aquí te traemos una lista con los más importantes, por si decides apostarles un poco a los deportes y arriesgarte a ganar un dinero extra.

El Super Bowl

No es excesivo decir que el Super Bowl es un acontecimiento que detiene a todo el planeta. El evento deportivo anual con más audiencia del mundo siempre se lleva a cabo el primer domingo del segundo mes del año y es tan popular y querido, que en realidad es un feriado nacional en los Estados Unidos.

El próximo año, el Super Bowl 57 se llevará a cabo en Arizona, en la arena State Farm de The University of Phoenix: un enorme estadio repleto hasta el tope de fanáticos. No faltarán los espectáculos de half-time que siempre presentan a los artistas más aclamados del mundo. En el momento en que suena la patada inicial, el juego en sí se llena de emoción: anotaciones de campo, touchdowns, pérdidas de la bola, intercepciones y todo el drama que hay en el medio.

El Juego All-Stars de la National Basketball Association

El Juego de Estrellas de la NBA se llevará a cabo por 72ª vez en Vivint Arena, hogar del Jazz de Utah, y marcará el treintavo aniversario del Juego de Estrellas de la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos de 1993 en Salt Lake City. Mundialmente conocido como el juego más esperado en el baloncesto, el Juego de Estrellas de la Liga Nacional de Baloncesto se lleva a cabo cada febrero, y confronta a los mejores retadores del lado Este contra el Oeste, para celebrar a las mejores aptitudes en la cancha.

El basketball es una actividad estadounidense por excelencia: rural o urbana, no es necesario ir más allá para poder ver a los niños encestando pelotas en el patio trasero local. La notoriedad del juego radica en su accesibilidad, simplicidad y velocidad.

Vuelta a España

¿Alguna vez te ha conmovido la determinación inquebrantable de los mejores ciclistas del mundo mientras ascienden las desafiantes colinas de las tres Grandes Vueltas anuales? En lugar de sentarte en el sofá de tu casa a observar, por qué no encontrar un lugar entre las muchas multitudes entusiasmadas en la Vuelta de España y ver cómo tus héroes del ciclismo conquistan curvas cerradas, mientras luchan contra pendientes arduas en esta competición ciclista tan extenuante que tiene tres semanas de duración.

Seguramente encontrarás una parada cerca de ti gracias a las rutas que pasan por muchas de las 15 regiones peninsulares de España ¡Así que empieza a buscar y mantente atento al codiciado jersey rojo cuando llegues allí!

El Golf Open de España

¿Por qué no aprovechar el sol primaveral en uno de los exuberantes campos de golf de España, mientras se disfruta de los mejores golfistas del continente realizar sus mejores golpes? El Open de España, que forma parte del prestigioso Tour Europeo desde hace 101 años, sigue atrayendo cada año a los mejores jugadores del continente.

Además de satisfacer su entusiasmo por el golf, este torneo de primer nivel también le brindará la oportunidad de explorar una de las principales ciudades de España gracias a sus sedes anuales rotativas, que van desde Barcelona en 2011 hasta Sevilla y más.