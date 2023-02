Denuncian la falta de comunicación en un AVE Granada-Madrid tras una avería

Los pasajeros de un AVE que ha partido de Granada con destino Madrid sobre las 15:30 horas de este jueves han vivido una tarde que no esperaban ni mucho menos deseaban. Sobre las 18:20 horas, el tren se ha detenido a unos 20 kilómetros de Ciudad Real debido a una avería, una circunstancia que no se ha solucionado hasta las 21:20 horas, cuando un segundo tren ha recogido a todos los ocupantes. GranadaDigital ha podido hablar con Ana Casacuberta y Alfonso Piernas, viajeros de este AVE que han relatado con indignación lo ocurrido, pues sostienen que Renfe no ha llevado bien la comunicación de la incidencia. Por otro lado, lamentan que tampoco haya existido previsión de lo acaecido después de que la compañía detectase el fallo en paradas previas.

"Es una vergüenza. Llevamos desde las 15:15 horas montados en este tren", ha manifestado Ana, quien ha explicado que se ha realizado una "parada bastante larga en Antequera", seguida de otras dos adicionales. "No nos han comunicado en ningún momento que estaba pasando", critica la pasajera, que agrega que el personal únicamente ha remitido las protestas a la interventora.

"No nos han comunicado que estaba pasando, solo que ha habido un fallo técnico. Lo normal hubiera sido hacer un cambio de tren en Antequera", denuncia Ana, que ha visto pasar numerosos trenes con impotencia. "Alguien con sentido común tendría que tener precaución", apostilla Alfonso, que entiende que ha existido falta de "planificación".

Tanto Ana como Alfonso destacan que el comportamiento de los afectados ha sido correcto a pesar del "agobio" vivido en el interior del tren. "Aquí hay familias, gente mayor, niños o personas que tenían que coger otra conexión", señala Ana, que resalta que "un chico ha comentado que hace una semana llegó una hora y media tarde". Otro de los inconvenientes de la incidencia ha sido la ausencia de luz durante numerosos tramos de la tarde. "Va y viene", ha dicho Alfonso. Renfe ha indicado en su perfil de Twitter que se ha tratado de una "incidencia técnica", y ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas.