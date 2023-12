Denna aterrizó este viernes en el aeropuerto de Granada tras poner fin a su paso por la academia de Operación Triunfo y al llegar a la terminal se vio sorprendida por un nutrido grupo de familiares y seguidores que acudieron a recibirla. “Fue increíble. No me esperaba tantísima gente, tanto de mi familia como gente que vino a verme expresamente. Fue muy bonito y si ya venía feliz, ahora lo estoy muchísimo más”, cuenta a GranadaDigital todavía algo emocionada. Denna ha vivido “la mejor experiencia” de su vida en la academia de OT, que tuvo que abandonar tras ser expulsada en la gala 4. “Es lo más bonito que he podido vivir en mucho tiempo, porque algo tan intenso, pero a la vez tan bonito, con esos profesores que hemos tenido tan increíbles, con mis compañeros, que los echo tanto de menos y que tanto los quiero... Es como un compendio de cosas que, al final, hacen que sea todo perfecto. Estamos viviendo nuestro sueño y estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de estar en Operación Triunfo”, asegura.

Su paso por este concurso musical ha marcado la vida de Denna, quien siente que en OT ha tenido “una evolución increíble” y que todo lo aprendido le servirá mucho de ahora en adelante para continuar su carrera musical, que ya comenzó mucho antes de presentarse a este concurso. “He aprendido muchísimas cosas. Ahora mismo siento que tengo muchísima más seguridad en mí misma y en lo que hago. Ha tenido que llegar este momento cuando ha tenido que llegar. Estoy muy feliz porque siento que he aprendido muchísimo gracias a mis profesores”, resalta.

Denna tiene muchísimos buenos recuerdos de su paso por OT y asegura que “no podría elegir uno en concreto”. “Todas las comidas, cenas, fiestas de bailes que hacíamos en las salas de ensayo todos juntos... Los momentos donde estábamos todos y estábamos desinhibidos, cuando no estábamos pensando en ensayar ni en nada, sino disfrutando, creo que me quedo con eso. Porque lo recuerdo y me emociono, porque los quiero muchísimo”, comenta.

En Operación Triunfo, Denna ha coincidido con otros dos concursantes granadinos, Violeta y Paul. “A Violeta la quiero muchísimo. Se merece muchísimo haberse quedado. Ha sido horroroso estar nominadas las dos porque se fuese la que se fuese, la que se iba se quedaba mal y la que se quedase, igual. Pero, esto es un concurso y se basa en eso. Violeta tiene muchísimo talento y muchísimo todavía que demostrar. Y Paul igual. Es un artistazo y creo que los dos van a hacer un programa de diez”, apunta.

Denna destaca que en la academia se han vuelto todos "una familia" y ha sido “precioso descubrir” a cada uno de sus compañeros. Ella no podría elegir a uno porque de todos se lleva algo. “Creo que es superbonito tener esa sensación, de no poder elegir porque los quiero a todos”, asegura. Sobre quién le ha sorprendido más como cantante, Denna comenta que Naiara “tiene una voz de infarto” y “Salma el ángel y duende que tiene en la voz es tremendo”. También asegura que Álex le parece “un pedazo de cantante y de compositor” y “Juanjo también. Y Martin, Bea..”. “Es que te podría decir todos los nombres realmente”, apunta.

Antes de regresar a Ogíjares, su pueblo, Denna ha grabado la gala de Navidad de Operación Triunfo que se va a emitir en Prime Vídeo este lunes 25 de diciembre. “Ha sido una suerte que haya sido todo tan seguido, porque sentía que todavía no me había ido y ha sido mucho más fácil acostumbrarse a la nueva realidad tras salir de Operación Triunfo. La gala va a ser preciosa, con la orquesta en directo. Es increíble. Estoy deseando que salga y que la veáis y la disfrutéis en el día de Navidad”, afirma.

Denna tiene como una de sus referentes a la granadina Mimi Doblas, que también participó en OT, fue la primera expulsada en su edición y después ha logrado un gran éxito como Lola Índigo junto a su grupo de baile. “Desde siempre la he tenido como referente porque me encanta su show y cómo lleva por bandera el baile. Por eso, entre otras cosas, elegí la canción de 'Dragón' para la nominación. Creo que no podía haber hecho mejor elección con ese tema. Y que ella me haya dicho que le ha gustado y que le encantó como lo hice, para mí es un logro enorme”, subraya. Denna recibió un mensaje de la cantante de Huétor Tájar, algo que le sorprendió mucho. “Nosotros no tenemos la percepción de que la gente nos conoce, porque, al fin y al cabo, nunca sabes cómo puede estar yendo. Que ella supiese de mí y hubiese visto mi actuación, para mí fue algo increíble, mi regalo de Navidad”, añade.

Además de Lola Índigo, hay “muchísimos más referentes” en el mundo de la música para Denna. “Mujeronas como como Aitana, Emilia, Tini o María Becerra. Me encantaría pertenecer a este grupo de mujeronas de la industria musical y voy a trabajar muy duro para ello”, resalta Denna, quien ahora se encuentra en Ogíjares para disfrutar de estas fiestas navideñas junto a su familia y amigos. “Estoy muy feliz. No me esperaba el grandísimo recibimiento por redes sociales que estoy teniendo. Es una barbaridad. No me canso de darle las gracias a toda la gente que se toma un minuto de su tiempo para escribirme. Es muy fuerte. Creo que también me estoy acostumbrando a la realidad por eso, porque veo que tengo muchísimo apoyo. Tengo muchas ganas de sacar música y de que la gente la escuche”, remarca.

Después de “recargar pilas” esta Navidad “para “todo el trabajo que viene”, Denna tiene previsto empezar en enero a grabar el primer single. “No sé cuándo saldrá porque todavía no lo sabemos, pero vamos a trabajar en él. Conforme terminemos ese proyecto, empezaremos con el segundo. Y así ahora sin parar, porque hay que aprovechar esta oportunidad tan grande que nos han brindado y hay que ponerse a currar a tope”, explica Denna, quien sabe que “ahora viene todo el trabajo de verdad” para relanzar su carrera musical.