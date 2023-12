Denna, primera granadina expulsada de Operación Triunfo 2023

Noche de despedidas en Operación Triunfo. Desde el pasado lunes, momento en el que Denna y Violeta quedaron como las nominadas de la semana, Granada supo que una de sus representantes quedaría fuera del concurso. Un duelo entre amigas que ha dejado una noche de lágrimas y un adiós amargo para una concursante que merecía, sin duda, permanecer más tiempo dentro de la academia.

Denna se ha convertido este lunes 18 de diciembre en la tercera expulsada de Operación Triunfo 2023. La de Ogíjares hizo honor a su tierra y a una de las mejores artistas de la provincia de los últimos años al elegir la canción de ‘Dragón’ de Lola Índigo para luchar por su continuidad en la academia. La cantante granadina brilló sobre el escenario con una actuación íntima y llena de emoción que arrebató un sonoro aplauso al público presente en plató. Más de cuatro millones de personas se han involucrado esta semana en la nominación de las granadinas, decantando finalmente la votación hacia Violeta que continuará una semana más en la academia.

La de Motril apostó por una canción de Juanes, 'Es por ti', que interpretó a la perfección recordando su actuación en la Gala 0 donde solo con su voz cautivó a miles de personas. No necesitó de bailes ni escenografías recargadas. Ella, un micrófono, su voz y todo su corazón sobre el escenario bastaron para que el público decidiera que en la batalla de granadinas, Violeta debía ser la ganadora.

La Gala 4 estuvo marcada por la emoción y las sorpresas una semana más. La actuación de Juanjo y Martín, una de las más esperadas, no defraudó. Ambos concursantes dejaron sus corazas en la academia para demostrar sobre el escenario la complicidad y el cariño mutuo con la interpretación de 'God Only Knows'. Por su parte, Naiara y Ruslana dieron el toque de fiesta a la gala con 'Salvaje' de Nathy Peluso, la actuación más complicada de la semana, pero que ambas supieron interpretar a la perfección. Mismo camino el que recorrieron Álvaro Mayo y Cris con 'I drove all night'.

Las nominaciones se centraron en Salma, que cantaba junto a Paul 'Bas habits' de Ed sheeran; Bea que actuaba en solitario y tocando el piano con 'Peces de ciudad' y Álex Márquez y Chiara, ambos formando un trío con Lucas para interpretar 'Perreo bonito'. Lucas y Paul sí pudieron cruzar la pasarela, mientras que Chiara, Bea, Salma y Álex Márquez quedaban propuestos para nominación.

La puesta en duda de Chiara y Bea enfadó a un público que no entendía sus nominaciones, aunque el susto no pasaría a mayores. Chiara sería la salvada por parte de los profesores, mientras que los compañeros, con el mismo sentimiento de incredulidad que el público se decantaría por Bea para que continúe en la academia. Así, Salma y Álex Márquez son los siguientes nominados en una semana en la que Ruslana ha sido elegida por el público como la 'Nómada Favorita'. Ambos nominados estarán dos semanas más en la academia pues el próximo lunes 25 de diciembre no habrá gala en directo al emitirse la Gala de Navidad en la que actuarán todos los concursantes, incluidos los expulsados, y los profesores.