David Iriarte, ilusión y compromiso para seguir haciendo historia

Covirán Granada y David Iriarte, una historia de superación y ascensos que no se entiende sin la unión entre club y jugador. La entidad rojinegra cumplió este pasado 23 de agosto diez años de vida, diez temporadas en las que el proyecto ha ido evolucionando, aspirando cada vez a más, pasando de la Liga Nacional a la deseada ACB en solo una década.

Justo cuando cumplía sus primeros cinco años de existencia, precisamente el 23 de agosto de 2017, el conjunto granadino anunciaba el fichaje de un jovencísimo David Iriarte. Con tan solo 22 años, el mallorquín aterrizó en la ciudad de la Alhambra para completar el juego interior junto a jugadores como Alejandro Bortolussi o Devin Wright. Por aquellos tiempos nadie se podría imaginar lo que llegaría a significar el ala-pívot para el Covirán Granada.

Con 27 años y cinco temporadas en Granada, Iriarte figura en la historia del club como el jugador que más partidos ha disputado vistiendo la elástica rojinegra, en concreto 156. La historia de ambos continúa y el balear podrá debutar en la Liga Endesa gracias a la confianza plena mostrada por la entidad granadina.

Iriarte aseguró este pasado martes sentirse "muy feliz de estar aquí un año más y muy orgulloso de mí mismo por poder formar parte de este proyecto. Para mí continuar aquí es un regalo. Mi primera opción siempre ha sido seguir en Granada". Su felicidad era evidente, pero más aún su agradecimiento hacia el club por seguir creyendo en él.

Cuando el Covirán Granada ascendió a la ACB el pasado 13 de mayo, quizás muchos pensaron que David Iriarte sería uno de los nombres colocados en la rampa de salida de cara a la próxima temporada. Fuese así o no en aquel momento, la realidad es que el ala-pívot seguirá dirigiendo al equipo como capitán, aunque lo más probable es que este año su rol cambie por completo.

Operado de la rodilla, el mallorquín atraviesa un proceso de recuperación que aun puede alargarse tres o cuatro semanas más. Si todo sigue según lo previsto, podría estar listo para el estreno en Liga Endesa ante Fuenlabrada, aunque como él mismo ha asegurado, "todo dependerá de mis sensaciones. No me he puesto una fecha límite, quiero estar bien e incorporarme gradualmente con el equipo. Ya se verá cuando puedo entrar en el juego, lo principal es recuperarme bien".

Con su renovación, el Covirán Granada reivindica una vez más su apuesta y confianza plena por gran parte de los jugadores que lo llevaron hasta el glorioso ascenso. Con más o menos minutos en cancha, Iriarte será una pieza fundamental en el plantel dirigido por Pablo Pin. Su experiencia y trayectoria en el club servirá para guiar tanto a los veteranos como a los nuevos y seguro levantará en más de una ocasión al público del Palacio si su rodilla y los minutos que se le concedan lo permiten. Él mismo lo reconoce, no sabe si cumplirá o no con las expectativas, pero si algo está claro es que jugará cada partido y cada entrenamiento como aquel David Iriarte de 2017. La historia entre jugador y club seguirá escribiéndose.