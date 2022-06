La danza de Lucía Lacarra y Matthew Golding llega este martes al Teatro del Generalife

Las estrellas de la danza Lucía Lacarra y Matthew Golding llegan este martes al Teatro del Generalife en Granada con 'In the Still of the Night', que se convierte en una experiencia sensorial capaz de "conquistar a los públicos más diversos".

Así lo ha señalado el Festival Internacional de Música y Danza de Granada en una nota de prensa este lunes. Danza, música y cine crean una atmósfera que conducirá al espectador a los años 60 del siglo pasado, especialmente a su cine, para introducirlo en "un drama amoroso que corre paralelo a sus hermosos solos o a sus pasos a dos, por estas dos estrellas de la danza".

Lucía Lacarra, una de las bailarinas españolas más aclamadas internacionalmente, y el bailarín canadiense Matthew Golding, llegan así al Festival de Granada en un momento en que "siendo primeros espadas de las galas de ballet internacionales".

Figura del San Francisco Ballet y del Ballet de Múnich, ella, y del Het National Ballet y del Royal Ballet, él, en 2020 iniciaron un nuevo camino artístico con la creación 'Fordlandia', un formato con el que esquivaron los rigores de la pandemia, que ahora continúan con esta segunda producción, que interpretan a partir de las 22,30 horas en el Generalife de la Alhambra.

Con imágenes audiovisuales dirigidas por Matthew Golding, los temas de Max Richter, Philip Glass o The Ronettes arropan sus pasos a dos y solos neoclásicos, idóneos para embelesar al público del Generalife en la noche granadina.