El Cúllar Vega Rock llena el municipio de la mejor música en su 17 edición

El municipio de Cúllar Vega ha vuelto a acoger este fin de semana uno de los pocos festivales musicales completamente gratuitos de la provincia de Granada: el Cúllar Vega Rock. Una cita cultural ineludible para los amantes de este género musical, que este año ha celebrado su XVII edición.

Por el escenario instalado para la ocasión en la explanada de la Casa de la Cultura de Cúllar Vega desfilaron tres grandes bandas de rock de la provincia, cada una con un estilo completamente distinto: The New Band Project, Renacidos, Metal Militia y The Fixed Trío.

Más de mil espectadores disfrutaron de esta cita musical, en la que hubo también talleres y atracciones para los niños y niñas.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cúllar Vega, Mª Ángeles Polo, destaca que el Festival Rock Cúllar Vega “ha logrado hacerse un hueco en la agenda de festivales de la provincia, y por él han pasado algunos de los mejores grupos de rock granadinos”.

El Festival Rock Cúllar Vega se recuperó en 2014

La concejala agradece su colaboración a los propietarios del pub Zenith, Carlos Ferrer y Rosa Bailón, “por su enorme implicación para la organización de este evento”, así como a todos los comercios culleros que patrocinan de alguna forma el festival, que también está patrocinado por la Diputación de Granada.

El Festival de Rock de Cúllar Vega dejó de celebrarse hace más de una década, en 2004, y en 2014 volvió a recuperarse con un gran éxito de participación. No en vano, en cada edición el número de asistentes ha aumentado respecto a la anterior.

Por su parte, el alcalde cullero, Jorge Sánchez Cabrera, ha destacado “el inmejorable ambiente" que se ha vivido en este festival, que "ha permitido disfrutar del mejor rock sin salir de Cúllar Vega”.